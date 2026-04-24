Лаборатория на чипе: новый масштаб в научных исследованиях

О мероприятии

Как уместить целую лабораторию на устройстве размером с монету? Сотрудник лаборатории музея «АТОМ» Вероника Андреевна Якимук расскажет про микрофлюидные системы и объяснит, как современные технологии позволяют проводить сложные научные исследования в миниатюрном формате.

Слушатели разберутся, как устроена «лаборатория на чипе», какие задачи она решает и почему такие разработки становятся все более важными для науки, медицины и высокотехнологичной промышленности.

Участники узнают, как микрофлюидные технологии применяются для ранней диагностики заболеваний, тестирования новых лекарственных препаратов и ускорения исследовательских процессов.

Расписание проспект Мира 119, стр. 19А Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.