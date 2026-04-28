Фотоловушка впервые запечатлела, как орангутан пользуется лесным «воздушным мостом»
Суматранского орангутана удалось заснять с помощью автоматических камер в Индонезии, когда он пересекал канатный мост в кронах деревьев — по словам природоохранных организаций, это первый в мире зафиксированный случай такого поведения у этого вида.
После прокладки дороги через среду обитания орангутанов на Суматре популяция оказалась разделена, что вызвало серьезные опасения: изоляция могла привести к близкородственному скрещиванию, ухудшению здоровья и в конечном итоге — к исчезновению животных. Около 350 особей оказались разделены на две группы: одна обитала в заповеднике дикой природы Сиранггас, другая — в охраняемом лесу Sikulaping Protection.
Чтобы восстановить связь между популяциями, организации Sumatran Orangutan Society и Tangguh Hutan Khatulistiwa при поддержке властей построили над дорогой специальный мост в кронах деревьев. Его задача — обеспечить животным безопасный переход между частями леса.
В течение двух лет специалисты наблюдали за конструкцией с помощью фотоловушек, надеясь зафиксировать, воспользуются ли орангутаны этим переходом. Долгое время ничего не происходило, хотя мост регулярно проверяли.
Постепенно камеры начали фиксировать других обитателей леса: по мосту перебегали беличьи — в том числе подорожниковые и черные гигантские белки. Позже им стали пользоваться и приматы: длиннохвостые макаки, суматранские лангуры и гиббоны. И лишь спустя два года ожидания на записи наконец появился орангутан.
Фотографии, снятые в округе Пакпак-Бхарат на севере Суматры, показывают молодого самца, который медленно и осторожно передвигается по канатному мосту. Это первое подтвержденное наблюдение, как суматранский орангутан использует подобный мост. По словам экологов, это крайне важное событие для популяции, которая при сохранении изоляции могла бы фактически исчезнуть. Поэтому наличие безопасного перехода между участками леса жизненно важно для их долгосрочного выживания. Если небольшие группы остаются изолированными, они постепенно ослабевают из-за инбридинга и могут исчезнуть, даже если пока еще формально существуют.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.
Исследуя развалины Птолемаиды, археологи обнаружили множество вырезанных в камне рядов лунок, вписанных в квадраты или прямоугольники. Ученые пришли к выводу, что после гибели города местные пастухи на протяжении столетий играли на руинах в одну из разновидностей древнейшей логической игры манкалы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
4 Января, 2024
Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
27 Февраля, 2016
Космические гиганты: топ самых больших звезд
5 Сентября, 2021
Гнев Медеи: использование химического оружия в древности
Комментарии