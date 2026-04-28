Фотоловушка впервые запечатлела, как орангутан пользуется лесным «воздушным мостом»

Суматранского орангутана удалось заснять с помощью автоматических камер в Индонезии, когда он пересекал канатный мост в кронах деревьев — по словам природоохранных организаций, это первый в мире зафиксированный случай такого поведения у этого вида.

Фотоловушка впервые запечатлела, как орангутан пользуется лесным «воздушным мостом» / © Sumatran Orangutan Society

После прокладки дороги через среду обитания орангутанов на Суматре популяция оказалась разделена, что вызвало серьезные опасения: изоляция могла привести к близкородственному скрещиванию, ухудшению здоровья и в конечном итоге — к исчезновению животных. Около 350 особей оказались разделены на две группы: одна обитала в заповеднике дикой природы Сиранггас, другая — в охраняемом лесу Sikulaping Protection.

Чтобы восстановить связь между популяциями, организации Sumatran Orangutan Society и Tangguh Hutan Khatulistiwa при поддержке властей построили над дорогой специальный мост в кронах деревьев. Его задача — обеспечить животным безопасный переход между частями леса.

В течение двух лет специалисты наблюдали за конструкцией с помощью фотоловушек, надеясь зафиксировать, воспользуются ли орангутаны этим переходом. Долгое время ничего не происходило, хотя мост регулярно проверяли.

Постепенно камеры начали фиксировать других обитателей леса: по мосту перебегали беличьи — в том числе подорожниковые и черные гигантские белки. Позже им стали пользоваться и приматы: длиннохвостые макаки, суматранские лангуры и гиббоны. И лишь спустя два года ожидания на записи наконец появился орангутан.

Фотографии, снятые в округе Пакпак-Бхарат на севере Суматры, показывают молодого самца, который медленно и осторожно передвигается по канатному мосту. Это первое подтвержденное наблюдение, как суматранский орангутан использует подобный мост. По словам экологов, это крайне важное событие для популяции, которая при сохранении изоляции могла бы фактически исчезнуть. Поэтому наличие безопасного перехода между участками леса жизненно важно для их долгосрочного выживания. Если небольшие группы остаются изолированными, они постепенно ослабевают из-за инбридинга и могут исчезнуть, даже если пока еще формально существуют.