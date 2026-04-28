Крупнейший в мире проект: Япония построит плавучую ветроэлектростанцию мощностью 1000 мегаватт для снабжения Токио

Правительство Токио объявило о масштабном проекте по созданию крупнейшей в мире плавучей морской ветроэлектростанции у островной гряды Идзу. Завершить строительство планируется к 2035 году. Комплекс мощностью не менее 1000 мегаватт призван обеспечить электроэнергией как острова, так и материковый Токио.

Репрезентативное изображение плавучей ветроэлектростанции / © iStock

На сегодняшний день крупнейшая действующая плавучая ветростанция находится в Норвегии, однако ее мощность не достигает и 100 мегаватт. Токийский проект предполагает масштаб в десять раз больше. В случае реализации его выработка будет сопоставима с мощностью одного ядерного реактора.

Для продвижения проекта власти Токио начали полевые исследования, направленные на изучение рельефа морского дна и местных погодных условий в районе Идзу.

В отличие от традиционных морских ветропарков, закрепленных на дне, плавучие установки размещаются на специальных понтонах, удерживаемых системой якорей и тросов. Такая технология менее травматична для морской экосистемы, поскольку не требует масштабных работ по бурению и установке опор в морское дно.

Вырабатываемая энергия преобразуется в электричество и передается на берег по высоковольтным подводным кабелям. Эти линии прокладываются по дну океана, образуя скрытую энергетическую инфраструктуру, соединяющую удалённые острова с материковой энергосетью.

Идею проекта впервые представила губернатор Токио Юрико Коикэ на конференции COP29 в 2024 году. С 2025 финансового года власти начали консультации с местными жителями, а также с представителями рыболовной и судоходной отраслей для оценки социально-экономических последствий. Проект охватывает пять островных муниципалитетов: Оосима, Ниидзима, Кодзусима, Миякэ и Хатидзе.

Чтобы ускорить реализацию, в бюджете Токио на 2026 финансовый год финансирование увеличено втрое — до 2,7 миллиардов иен (примерно 1,2 миллиарда рублей). Средства направят на изучение ветровых условий и анализ грунта морского дна для прокладки кабелей.

Тем не менее коммерческая реализация проекта сталкивается с трудностями: центральные власти готовятся к тендерам на строительство и эксплуатацию, но частный сектор проявляет осторожность из-за сомнений в рентабельности и высоких рисков. Так, в 2025 году корпорация Mitsubishi отказалась от участия в крупных ветроэнергетических проектах на севере Японии, сославшись на рост стоимости материалов и ослабление иены.

Хотя ветроэнергетика является частью стратегии Японии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, район Идзу пока находится лишь на стадии предварительной подготовки.

Критики считают цель 2035 года чрезмерно оптимистичной, отмечая, что подобные проекты обычно требуют более десяти лет реализации и находятся сейчас на начальном этапе.

Эксперты также указывают, что заявленная мощность будет лишь номинальной: фактическая выработка ветроэнергетики обычно составляет около 40% от установленной мощности, тогда как у атомных станций этот показатель достигает 80–90%.