Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
27 апреля, 07:47
Рейтинг: +593
Посты: 892

Красота смерти звезды: «Джеймс Уэбб» показал недра светила с загадочными молекулами

На новых снимках туманности, известной как Tc 1, проявились удивительные структуры, включая форму, напоминающую перевернутый вопросительный знак — объект, природа которого пока остается неясной.

Туманность Tc 1 / © NASA / ESA / CSA / Western University, J. Cami
Телескоп исследовал область на расстоянии около 10 000 световых лет в созвездии Жертвенник, чтобы проследить происхождение бакиболлов — крупных полых молекул углерода, по форме похожих на футбольный мяч. Газовое облако, которое он наблюдал, образовалось из вещества умирающей звезды.

«Туманность Tc 1 уже была исключительной — именно она впервые показала нам, что бакиболлы существуют в космосе. Но новое изображение демонстрирует, что мы лишь коснулись поверхности», — отметил астроном Ян Ками. «То, что мы видим сейчас, захватывает дух и одновременно порождает столько же вопросов, сколько дает ответов».

Бакиболлы, более точно называемые Бакминстерфуллерен (Buckminsterfullerene), представляют собой форму углерода, названную в честь архитектора и футуролога Ричарда Бакминстера Фуллера, известного своими геодезическими куполами. Именно сходство с такими структурами и дало молекулам их название, закрепленное в научной работе 1985 года под руководством Гарри Крото, позже удостоенного Нобелевской премии по химии. Эти молекулы относятся к классу полициклических ароматических углеводородов — органических соединений, которые считаются важными «кирпичиками жизни». Несмотря на десятилетия исследований, происхождение таких углеродных сфер до сих пор остаётся загадкой.

Ранее бакиболлы в Tc 1 были обнаружены в 2010 году с помощью космического телескопа «Спитцер», но его миссия завершилась в 2020-м. Новый телескоп обладает более крупным зеркалом и более высокой чувствительностью, что позволяет увидеть детали, ранее недоступные.

Ученые выяснили, что бакиболлы в основном образуют оболочку вокруг белого карлика — остатка звезды. По словам исследователей, их расположение напоминает «гигантский бакиболл, составленный из множества меньших», однако причины такой структуры пока неясны.

Кроме того, наблюдения выявили неожиданные особенности инфракрасного излучения этих молекул, которые не совпадают с существующими моделями. Это указывает на то, что в процессах, происходящих в таких туманностях, задействованы механизмы, еще не до конца изученные.

Изображение было получено с помощью прибора MIRI (среднеинфракрасного диапазона), а его обработкой занималась учительница и астроном-любитель К. Бикрофт, сотрудничавшая с научной командой.

Исследователи подчеркивают, что это лишь начало: дальнейший анализ поможет понять, как формируются бакиболлы, как ведет себя материя при гибели звезд и какую роль свет — через фотохимические и фотофизические процессы — играет в формировании таких космических сред.

Новые наблюдения не только раскрывают «родину» бакиболлов, но и дают одно из самых детальных на сегодняшний день представлений о том, как эволюционируют планетарные туманности — и, возможно, о том, как в космосе зарождаются сложные молекулы, ведущие к появлению жизни.

24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

24 апреля, 14:58
Илья Гриднев

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Максим А
11 минут назад
Ага. А площадь стран учесть не хотим? Расчеты (приблизительные данные): | Страна | Потребление (млн т) | Площадь (млн км²) | Интенсивность (млн т / млн

Кто сжигает больше всего угля в мире? Свежий рейтинг стран

StaPerRa
20 минут назад
Александр, Конечно- это ещё Англия и Израиль.

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Nafanail Geo
24 минуты назад
Чувак с фамилией Чуриков хейтит чурок👀😁 прикольно😂

Архитектор будущего самого высокого здания в мире назвал сроки появления двухкилометровых небоскребов

Михаил Невский
48 минут назад
Александр, "найти что-то более нелепое, чем предупреждение от государства, которое нападало на Россию несколько раз" Когда хоть раз Украина

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Александр Березин
52 минуты назад
А он у противника есть. Так что завершение сво могучим ударом опять откладывается на хз когда. "" Старлинк не имеет отношения к перспективам

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

Александр Березин
1 час назад
Tiger, по всей видимости трудно найти что-то более нелепое, чем предупреждение от государства, которое нападало на Россию несколько раз, а Россия на

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Александр Березин
1 час назад
Michael, ага, и о международном праве понятия не имеете. Понятно.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Александр Березин
1 час назад
Michael, то есть вы не читали конституцию Ирана?

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ШАН
1 час назад
Murad, Крепостным больше и ненадо

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

ШАН
1 час назад
Ооооо

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Michael Kok
1 час назад
Иван, нахождение военных на территории консульства это прямое нарушение МП.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Michael Kok
1 час назад
Иван, а политическая декларация об желании и цели уничтожения соседнего государства вписанная в конституцию страны и создание прокси которые

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Tiger Vih
2 часа назад
Алексей, По всей видимости, эта статья — предупреждение России: «Не применяйте ядерное оружие, вы пострадаете больше всех».

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Karen Abalov
3 часа назад
Тимур, а с чего вы взяли, что это грязные тоталитарные сайты? Хороша свобода, запрещать людям пользоваться сайтами, назвав их грязными

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Денис Мансуров
3 часа назад
Олег, большое заблуждение ! На заре нефтяного "коммунизма" они ВСЕМ детям страны создавали счёт в банке который давал возможность учится в любом

Архитектор будущего самого высокого здания в мире назвал сроки появления двухкилометровых небоскребов

Yaroslav Afonin
3 часа назад
renault, по факту

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Александр
5 часов назад
StaPerRa, кризисы во всем мире спровоцировала совсем другая страна и вы ее очень хорошо знаете.

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Фаррух Булсара
5 часов назад
олег, за то мне за вас пох и это так здорово 😂

Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

Rasim Djaferov
7 часов назад
Да пусть строят что хотят Иран жив и будет жить до последнего еврея)) так что не раслабляйтесь изгнанный народ

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Иван Колупаев
8 часов назад
Michael, перед тем как нести чушь погуглите сначала что такое casus belli 😏 Классический пример -- убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году стало

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

