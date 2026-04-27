Красота смерти звезды: «Джеймс Уэбб» показал недра светила с загадочными молекулами
На новых снимках туманности, известной как Tc 1, проявились удивительные структуры, включая форму, напоминающую перевернутый вопросительный знак — объект, природа которого пока остается неясной.
Телескоп исследовал область на расстоянии около 10 000 световых лет в созвездии Жертвенник, чтобы проследить происхождение бакиболлов — крупных полых молекул углерода, по форме похожих на футбольный мяч. Газовое облако, которое он наблюдал, образовалось из вещества умирающей звезды.
«Туманность Tc 1 уже была исключительной — именно она впервые показала нам, что бакиболлы существуют в космосе. Но новое изображение демонстрирует, что мы лишь коснулись поверхности», — отметил астроном Ян Ками. «То, что мы видим сейчас, захватывает дух и одновременно порождает столько же вопросов, сколько дает ответов».
Бакиболлы, более точно называемые Бакминстерфуллерен (Buckminsterfullerene), представляют собой форму углерода, названную в честь архитектора и футуролога Ричарда Бакминстера Фуллера, известного своими геодезическими куполами. Именно сходство с такими структурами и дало молекулам их название, закрепленное в научной работе 1985 года под руководством Гарри Крото, позже удостоенного Нобелевской премии по химии. Эти молекулы относятся к классу полициклических ароматических углеводородов — органических соединений, которые считаются важными «кирпичиками жизни». Несмотря на десятилетия исследований, происхождение таких углеродных сфер до сих пор остаётся загадкой.
Ранее бакиболлы в Tc 1 были обнаружены в 2010 году с помощью космического телескопа «Спитцер», но его миссия завершилась в 2020-м. Новый телескоп обладает более крупным зеркалом и более высокой чувствительностью, что позволяет увидеть детали, ранее недоступные.
Ученые выяснили, что бакиболлы в основном образуют оболочку вокруг белого карлика — остатка звезды. По словам исследователей, их расположение напоминает «гигантский бакиболл, составленный из множества меньших», однако причины такой структуры пока неясны.
Кроме того, наблюдения выявили неожиданные особенности инфракрасного излучения этих молекул, которые не совпадают с существующими моделями. Это указывает на то, что в процессах, происходящих в таких туманностях, задействованы механизмы, еще не до конца изученные.
Изображение было получено с помощью прибора MIRI (среднеинфракрасного диапазона), а его обработкой занималась учительница и астроном-любитель К. Бикрофт, сотрудничавшая с научной командой.
Исследователи подчеркивают, что это лишь начало: дальнейший анализ поможет понять, как формируются бакиболлы, как ведет себя материя при гибели звезд и какую роль свет — через фотохимические и фотофизические процессы — играет в формировании таких космических сред.
Новые наблюдения не только раскрывают «родину» бакиболлов, но и дают одно из самых детальных на сегодняшний день представлений о том, как эволюционируют планетарные туманности — и, возможно, о том, как в космосе зарождаются сложные молекулы, ведущие к появлению жизни.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
24 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 2)
16 Ноября, 2021
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
24 Апреля, 2014
Геноцид армян: Холокост Востока
14 Сентября, 2021
Повторный Covid-19: возможно, он злее первого
