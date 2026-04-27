Водный кризис в США: один из крупных городов может остаться без воды из-за засухи и ошибок властей

Сочетание затяжной засухи и управленческих просчетов может привести к тому, что один из крупных городов Соединенных Штатов окажется на грани полного истощения водных ресурсов.

Корпус-Кристи / © Getty Images / Dylan Baddour

По данным издания Inside Climate News, город Корпус-Кристи в штате Техас уже в течение следующего года может полностью исчерпать свои запасы воды. Это восьмой по величине город штата и важный промышленный центр на побережье Мексиканского залива. Его система водоснабжения обслуживает более 500 тысяч жителей, а также крупные химические предприятия, нефтяные объекты и заводы по производству пластмасс, сосредоточенные в регионе.

Как отметили журналисты, Корпус-Кристи рискует стать первым городом в США, который полностью останется без воды: его водохранилища стремительно мелеют после пятилетней засухи. Хотя никто не в силах мгновенно прекратить засушливый период, нынешняя ситуация стала логичным итогом многолетних предупреждений о надвигающемся водном кризисе на юге Техаса.

Мэр города Питер Занони заявил, что уже с сентября потребление воды придется сократить на 25% — почти на 60 миллионов литров в день.

Пока неясно, каким образом будут достигнуты эти ограничения, однако последствия могут оказаться серьезными: экономить воду придется школам, больницам и жителям — не говоря уже о бизнесе и промышленности.

Климатологи уже много лет предупреждают о последствиях нерационального использования водных ресурсов. По словам Шеннон Маркес из Центра водных исследований Колумбийского университета, ситуация в Корпус-Кристи может оказаться лишь первым звеном в цепи.

«То, что происходит в Корпус-Кристи, — вовсе не единичный случай, — подчеркнула она. — Это вполне соответствует тому сценарию, который нас ждет, если мы не начнем планировать заранее».