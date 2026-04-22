Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Airbus превратит A400M в авианосец для дронов: до 50 аппаратов или 12 ракет
Компания Airbus представила новый план превращения своего военно-транспортного самолета A400M Atlas в мощную платформу для нанесения ударов с безопасной дистанции.
Такая модернизация позволит самолету запускать крылатые ракеты и большие группы дронов, не входя в зону действия вражеской противовоздушной обороны. Этот шаг отражает более широкую тенденцию в современной войне — переход к высокоточным ударам на больших дистанциях при одновременном снижении зависимости от истребителей, вынужденных действовать в опасном, насыщенном средствами ПВО воздушном пространстве.
Традиционно A400M используется как транспортный самолет, однако теперь Airbus адаптирует его в своего рода «материнский корабль», способный доставлять значительную огневую мощь на расстоянии. Концепт основан на использовании паллетных систем, загружаемых в грузовой отсек, вместо внешних подвесок для вооружения.
Такая конфигурация позволяет брать на борт до 12 крылатых ракет или примерно 50 беспилотников среднего класса — в зависимости от задачи. Поскольку полезная нагрузка размещается внутри, самолет сохраняет дальность полета, топливную эффективность и аэродинамические характеристики.
Airbus подтвердил, что разработка ведется совместно с неназванным европейским заказчиком. Проект опирается на предыдущие испытания, проведенные военно-воздушными силами Франции и Германии, включая тесты по сбросу дронов и аэродинамические исследования.
A400M уже поддерживает модульные полезные нагрузки и модернизируется с увеличением максимальной грузоподъемности с 37 до примерно 40 тонн. Он способен перевозить девять стандартных военных паллет в грузовом отсеке объемом около 340 кубических метров, что делает его подходящим для новой ударной роли.
В качестве ориентира для интеграции Airbus использует ракету Taurus KEPD 350. Эта дальнобойная крылатая ракета находится на вооружении с 2006 года и предназначена для поражения защищенных целей в глубине обороны противника.
Длина ракеты составляет около пяти метров, а масса при запуске — почти 1 400 килограммов. Она оснащена двухступенчатой проникающей боевой частью, способной разрушать укреплённые объекты — бункеры, взлётно-посадочные полосы — перед подрывом.
Дальность превышает 500 километров, что позволяет A400M запускать ракеты далеко за пределами зоны поражения большинства зенитных систем. Полная загрузка из 12 ракет весит около 17 тонн, оставляя запас для вспомогательных систем и паллетных конструкций в пределах допустимых нагрузок. Размещение вооружения внутри фюзеляжа позволяет избежать потери аэродинамической эффективности и не требует серьезных изменений конструкции самолета.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Декабря, 2021
В погоне за миллионом кубитов
14 Декабря, 2013
Портрет воина
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии