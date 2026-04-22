  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
22 апреля, 08:57
Рейтинг: +804
Посты: 2411

Airbus превратит A400M в авианосец для дронов: до 50 аппаратов или 12 ракет

Компания Airbus представила новый план превращения своего военно-транспортного самолета A400M Atlas в мощную платформу для нанесения ударов с безопасной дистанции.

Сообщество
# Airbus
# авиация
# дроны
# оружие
# самолёты
Модернизированный A400M / © Airbus 
Такая модернизация позволит самолету запускать крылатые ракеты и большие группы дронов, не входя в зону действия вражеской противовоздушной обороны. Этот шаг отражает более широкую тенденцию в современной войне — переход к высокоточным ударам на больших дистанциях при одновременном снижении зависимости от истребителей, вынужденных действовать в опасном, насыщенном средствами ПВО воздушном пространстве.

Традиционно A400M используется как транспортный самолет, однако теперь Airbus адаптирует его в своего рода «материнский корабль», способный доставлять значительную огневую мощь на расстоянии. Концепт основан на использовании паллетных систем, загружаемых в грузовой отсек, вместо внешних подвесок для вооружения.

Такая конфигурация позволяет брать на борт до 12 крылатых ракет или примерно 50 беспилотников среднего класса — в зависимости от задачи. Поскольку полезная нагрузка размещается внутри, самолет сохраняет дальность полета, топливную эффективность и аэродинамические характеристики.

Airbus подтвердил, что разработка ведется совместно с неназванным европейским заказчиком. Проект опирается на предыдущие испытания, проведенные военно-воздушными силами Франции и Германии, включая тесты по сбросу дронов и аэродинамические исследования.

A400M уже поддерживает модульные полезные нагрузки и модернизируется с увеличением максимальной грузоподъемности с 37 до примерно 40 тонн. Он способен перевозить девять стандартных военных паллет в грузовом отсеке объемом около 340 кубических метров, что делает его подходящим для новой ударной роли.

В качестве ориентира для интеграции Airbus использует ракету Taurus KEPD 350. Эта дальнобойная крылатая ракета находится на вооружении с 2006 года и предназначена для поражения защищенных целей в глубине обороны противника.

Длина ракеты составляет около пяти метров, а масса при запуске — почти 1 400 килограммов. Она оснащена двухступенчатой проникающей боевой частью, способной разрушать укреплённые объекты — бункеры, взлётно-посадочные полосы — перед подрывом.

Дальность превышает 500 километров, что позволяет A400M запускать ракеты далеко за пределами зоны поражения большинства зенитных систем. Полная загрузка из 12 ракет весит около 17 тонн, оставляя запас для вспомогательных систем и паллетных конструкций в пределах допустимых нагрузок. Размещение вооружения внутри фюзеляжа позволяет избежать потери аэродинамической эффективности и не требует серьезных изменений конструкции самолета.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Куда все движется? О вращениях нашего звездного дома
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Прогулка по зоопарку г. Цюрих
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Найдены самые древние окаменелости кольчатых червей возрастом 535 миллионов лет

    22 апреля, 08:45

  2. Грибок из чистых помещений NASA пережил гипотетический полет на Марс и заселился на планете

    22 апреля, 08:30

  3. Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

    21 апреля, 20:03

  4. Физика керна помогла найти газ в Арктике до начала бурения

    21 апреля, 16:12
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Сергей Запрягаев
19 минут назад
Ну что ж, плохие новости для исследователей, но хорошие для терраформаторов.

Грибок из чистых помещений NASA пережил гипотетический полет на Марс и заселился на планете

Холодок
25 минут назад
Ну бездарных болтунов, на тех рабочих местах где им не место, поубавится и то уже хорошо. Особенно касается всяких зам замов, у которых функции дай

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Александр Пьянов
37 минут назад
А где проект??? В статье картинки иишные и слова ято кто-то что-то хочет

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Вячеслав Трутнев
1 час назад
Электичество паленое, как всегда. Воруют, разбавляют.

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Крабовые пальчики
2 часа назад
Artem, дада 15 БЕЛОРУССКИЙ рублей а дурачок оказался ты получается? Наверно сразу подумал что он из России?

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Baca San
2 часа назад
Не согласен с данным рейтингом. Да, у нас блокируют много чего, но не до такой степени как тут подразумевается.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Baca San
2 часа назад
Alex, "У вас блокируют! - Так и у вас блокируют!" Поговорили типа. И там и там блокируют, вот только нам почему-то ставят 4 балла, а вам 60+. Двойные

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Windows Eight
2 часа назад
Вадим, правда в том, что и там и там садят и штрафуют. А красная почему-то, только Россия

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Dmitri
2 часа назад
"нужно учитывать, что в России эти ограничения носят временный характер из-за СВО. " Нет ничего более постоянного, чем временное. Особенно в

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Агент Провокатор
2 часа назад
Николай, Вы дяденька,дурак? Я всю жизнь прожил в России и в/на Украинах никогда не был. Меня не устраивает,что за меня решают,что телеграмм

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Инир Каб
3 часа назад
Вячеслав, потому что денег много)) нету цели

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Инир Каб
3 часа назад
Вилли Хапасало и особенности национальной охоты)))

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Alex Johnson
3 часа назад
ИИ это вспомогательный инструмент, а НЕ ОСНОВНОЙ, поэтому не стоит тех денег и ожиданий что в него вкладывают. Просто новый вид программ в

Что дает ИИ уже сейчас — и почему этого пока недостаточно

Edvard Snowden
3 часа назад
Artem, вилкой в глаз или в жопу раз? Что-то я не вижу среди вас одноглазых...

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Иван Колупаев
4 часа назад
Вадим, хамство это всегда хамство. И когда этот клоун называет премьер-министра другой страны шлюхой он только нашу страну позорит. То есть ради

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Березкин
4 часа назад
Из текста следует что деградация транзисторов - следствие только квантового эффект. Что не верно. Фактически, к классическим эффектам

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Alexander Klyutchenya
5 часов назад
Антон, в ряде стран в рекламе полно таких сцен. Не выключить и не убрать. У нас этого нет, да и за бугром в некоторых странах это тоже зарублено (не

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Ви
5 часов назад
Plat, телевизор я не насмотрелся . Российские каналы отключены ! А знаю всё из общения с друзьями и бывшей одноклассницой которые там живут . Насчёт

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Вадим Ви
6 часов назад
Евгений, не только новостные. Отключены и российские каналы где идут только фильмы и сериалы.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно