  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
20 апреля, 07:42
Рейтинг: +804
Посты: 2407

«Спитфайр» выполнил уникальный совместный полет с современными боевыми самолетами

В честь 90-летия первого полета легендарного истребителя один из «Спитфайров» вновь поднялся в небо — на этот раз в сопровождении современных боевых самолетов Великобритании.

Сообщество
# авиация
# Великобритания
# история
# самолёты
«Спитфайр» и F-35B Lightning / © Crown Copyright
За последние две недели над Великобританией прошла серия совместных полетов: один из самых узнаваемых истребителей Королевских ВВС — «Спитфайр» — выполнил несколько воздушных построений с другими самолетами. Эти полеты стали частью празднования 90-летия машины, прославившейся во время Второй мировой войны. 

Участвовавший в программе «Спитфайр» — двухместный — был окрашен в синий цвет, повторяя облик первого прототипа K5054. Оригинальный K5054 впервые поднялся в воздух 5 марта 1936 года под управлением капитана Джозефа «Матта» Саммерса, взлетев с аэродрома Истли (ныне аэропорт Саутгемптона).

Согласно популярной легенде, спускаясь из кабины после полета, Саммерс произнес: «Ничего не трогать». Если эти слова действительно были сказаны, то, скорее всего, это было указание техникам оставить самолет без изменений перед следующим испытательным вылетом. Но легенда прижилась.

Насколько бы ни были точны эти детали, новый истребитель оказался столь многообещающим, что уже менее чем через три месяца, несмотря на незавершенные испытания, Министерство авиации разместило заказ на его серийное производство.

В итоге было построено более 20 000 самолетов, и «Спитфайр» стал одним из лучших многоцелевых истребителей Второй мировой войны, сыграв ключевую роль на всем ее протяжении. Последний боевой вылет в составе Королевских ВВС этот тип совершил лишь в 1954 году — в Малайе.

С 7 апреля «Спитфайр», выполненный в облике K5054, начал серию полетов в строю с современными самолетами. В первом вылете к нему присоединился самый современный истребитель Королевских ВВС — F-35B Lightning.  Первый этап маршрута пролег от аэропорта Саутгемптона — места рождения самолета — до базы Конингсби в графстве Линкольншир, которая и сегодня остается важным центром истребительной авиации.

В последующие дни «Спитфайр» продолжил серию полетов:

  • 8 апреля он летал вместе с пилотажной группой Red Arrows и учебным самолетом Phenom T1;
  • 9 апреля — с патрульным самолетом P-8 Poseidon;
  • 10 апреля в Шотландии — с истребителями Typhoon;
  • 13 апреля — с учебным Hawk T2;
  • 14 апреля в Уэльсе — с Texan T1 и вертолетом Jupiter HT1;
  • 15 апреля — с учебными Pilatus PC-21;
  • 16 апреля — с транспортным самолетом A400M;
  • 17 апреля, в финале тура, — с транспортником Dakota на пути обратно в Саутгемптон.

Подобные совместные полеты Королевские ВВС проводят довольно редко, в отличие, например, от ВВС США, где в рамках программы Heritage Flight современные самолеты летают вместе с машинами времен Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Биология: доказательства эволюции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Апр
800
Всемирная история успеха: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Что такое квантовая реальность?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва

[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно