«Спитфайр» выполнил уникальный совместный полет с современными боевыми самолетами

В честь 90-летия первого полета легендарного истребителя один из «Спитфайров» вновь поднялся в небо — на этот раз в сопровождении современных боевых самолетов Великобритании.

«Спитфайр» и F-35B Lightning / © Crown Copyright

За последние две недели над Великобританией прошла серия совместных полетов: один из самых узнаваемых истребителей Королевских ВВС — «Спитфайр» — выполнил несколько воздушных построений с другими самолетами. Эти полеты стали частью празднования 90-летия машины, прославившейся во время Второй мировой войны.

Участвовавший в программе «Спитфайр» — двухместный — был окрашен в синий цвет, повторяя облик первого прототипа K5054. Оригинальный K5054 впервые поднялся в воздух 5 марта 1936 года под управлением капитана Джозефа «Матта» Саммерса, взлетев с аэродрома Истли (ныне аэропорт Саутгемптона).

Согласно популярной легенде, спускаясь из кабины после полета, Саммерс произнес: «Ничего не трогать». Если эти слова действительно были сказаны, то, скорее всего, это было указание техникам оставить самолет без изменений перед следующим испытательным вылетом. Но легенда прижилась.

Насколько бы ни были точны эти детали, новый истребитель оказался столь многообещающим, что уже менее чем через три месяца, несмотря на незавершенные испытания, Министерство авиации разместило заказ на его серийное производство.

В итоге было построено более 20 000 самолетов, и «Спитфайр» стал одним из лучших многоцелевых истребителей Второй мировой войны, сыграв ключевую роль на всем ее протяжении. Последний боевой вылет в составе Королевских ВВС этот тип совершил лишь в 1954 году — в Малайе.

С 7 апреля «Спитфайр», выполненный в облике K5054, начал серию полетов в строю с современными самолетами. В первом вылете к нему присоединился самый современный истребитель Королевских ВВС — F-35B Lightning. Первый этап маршрута пролег от аэропорта Саутгемптона — места рождения самолета — до базы Конингсби в графстве Линкольншир, которая и сегодня остается важным центром истребительной авиации.

В последующие дни «Спитфайр» продолжил серию полетов:

8 апреля он летал вместе с пилотажной группой Red Arrows и учебным самолетом Phenom T1;

9 апреля — с патрульным самолетом P-8 Poseidon;

10 апреля в Шотландии — с истребителями Typhoon;

13 апреля — с учебным Hawk T2;

14 апреля в Уэльсе — с Texan T1 и вертолетом Jupiter HT1;

15 апреля — с учебными Pilatus PC-21;

16 апреля — с транспортным самолетом A400M;

17 апреля, в финале тура, — с транспортником Dakota на пути обратно в Саутгемптон.

Подобные совместные полеты Королевские ВВС проводят довольно редко, в отличие, например, от ВВС США, где в рамках программы Heritage Flight современные самолеты летают вместе с машинами времен Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.