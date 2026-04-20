«Спитфайр» выполнил уникальный совместный полет с современными боевыми самолетами
В честь 90-летия первого полета легендарного истребителя один из «Спитфайров» вновь поднялся в небо — на этот раз в сопровождении современных боевых самолетов Великобритании.
За последние две недели над Великобританией прошла серия совместных полетов: один из самых узнаваемых истребителей Королевских ВВС — «Спитфайр» — выполнил несколько воздушных построений с другими самолетами. Эти полеты стали частью празднования 90-летия машины, прославившейся во время Второй мировой войны.
Участвовавший в программе «Спитфайр» — двухместный — был окрашен в синий цвет, повторяя облик первого прототипа K5054. Оригинальный K5054 впервые поднялся в воздух 5 марта 1936 года под управлением капитана Джозефа «Матта» Саммерса, взлетев с аэродрома Истли (ныне аэропорт Саутгемптона).
Согласно популярной легенде, спускаясь из кабины после полета, Саммерс произнес: «Ничего не трогать». Если эти слова действительно были сказаны, то, скорее всего, это было указание техникам оставить самолет без изменений перед следующим испытательным вылетом. Но легенда прижилась.
Насколько бы ни были точны эти детали, новый истребитель оказался столь многообещающим, что уже менее чем через три месяца, несмотря на незавершенные испытания, Министерство авиации разместило заказ на его серийное производство.
В итоге было построено более 20 000 самолетов, и «Спитфайр» стал одним из лучших многоцелевых истребителей Второй мировой войны, сыграв ключевую роль на всем ее протяжении. Последний боевой вылет в составе Королевских ВВС этот тип совершил лишь в 1954 году — в Малайе.
С 7 апреля «Спитфайр», выполненный в облике K5054, начал серию полетов в строю с современными самолетами. В первом вылете к нему присоединился самый современный истребитель Королевских ВВС — F-35B Lightning. Первый этап маршрута пролег от аэропорта Саутгемптона — места рождения самолета — до базы Конингсби в графстве Линкольншир, которая и сегодня остается важным центром истребительной авиации.
В последующие дни «Спитфайр» продолжил серию полетов:
- 8 апреля он летал вместе с пилотажной группой Red Arrows и учебным самолетом Phenom T1;
- 9 апреля — с патрульным самолетом P-8 Poseidon;
- 10 апреля в Шотландии — с истребителями Typhoon;
- 13 апреля — с учебным Hawk T2;
- 14 апреля в Уэльсе — с Texan T1 и вертолетом Jupiter HT1;
- 15 апреля — с учебными Pilatus PC-21;
- 16 апреля — с транспортным самолетом A400M;
- 17 апреля, в финале тура, — с транспортником Dakota на пути обратно в Саутгемптон.
Подобные совместные полеты Королевские ВВС проводят довольно редко, в отличие, например, от ВВС США, где в рамках программы Heritage Flight современные самолеты летают вместе с машинами времен Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
Ученые впервые подробно изучили состав самых дальних колец Урана. Выяснилось, что одно из них похоже на ледяное облако пыли, а другое богато органикой. Открытие помогает восстановить историю столкновений спутников и показывает, как именно формируются пылевые системы вокруг планет.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
18 Декабря, 2014
Самые дорогие продукты на свете
20 Июля, 2014
Топ-10 самых больших кораблей
