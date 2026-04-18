Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
18 апреля, 19:25
Рейтинг: +183
Посты: 687

«Там много интересного»: Трамп поручил правительству опубликовать документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация нашла «интересные» документы, связанные с НЛО. Он пообещал опубликовать первую партию материалов в ближайшее время.

# неопознанные летающие объекты
# НЛО
# Пентагон
# разведка
# США
# Трамп
© US Navy, YouTube 
17 апреля Трамп выступил на мероприятии, организованном консервативной организацией Turning Point USA в Финиксе (штат Аризона). Во время встречи он затронул тему архивов, касающихся неопознанных летающих объектов и необъяснимых воздушных явлений. 

«Мы нашли много очень интересных документов, должен сказать. Первые публикации начнутся совсем скоро. Вы сможете сами посмотреть, насколько это явление соответствует действительности», — приводит слова Трампа агентство Reuters.

В феврале Трамп велел американским ведомствам рассекретить правительственные файлы, связанные с НЛО, неопознанными воздушными явлениями и возможной внеземной жизнью. Он объяснил это общественным интересом.

Перед этим Трамп обвинил экс-президента США в ненадлежащем раскрытии секретной информации. Обама перед этим заявил, что инопланетяне «реальны». Позже бывший президент уточнил, что сам также не видел доказательств контактов с внеземными цивилизациями. По его словам, с точки зрения статистики, высока вероятность того, что в других частях Вселенной существует жизнь.

Трамп также заявил, что не видел доказательств существования инопланетян. Он отметил, что сомневается в их существовании.

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Иван Колупаев
Иван Колупаев
1 час назад
-
0
+
Есть два пути спасения России - реалистический и фантастический (с) 😁 если кто забыл https://pikabu.ru/story/est_2_puti_vyikhoda_stranyi_iz_krizisa_372269
-
0
+
Артём Шарыгин
Артём Шарыгин
2 часа назад
-
0
+
Как СВО началось, так и западники начали продвигать эту тему про НЛО, надоели!
-
0
+
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
17 апреля, 17:19
МГППУ

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.

МГППУ
# выгорание
# образование
# Психология
# учителя
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
