«Там много интересного»: Трамп поручил правительству опубликовать документы об НЛО
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация нашла «интересные» документы, связанные с НЛО. Он пообещал опубликовать первую партию материалов в ближайшее время.
17 апреля Трамп выступил на мероприятии, организованном консервативной организацией Turning Point USA в Финиксе (штат Аризона). Во время встречи он затронул тему архивов, касающихся неопознанных летающих объектов и необъяснимых воздушных явлений.
«Мы нашли много очень интересных документов, должен сказать. Первые публикации начнутся совсем скоро. Вы сможете сами посмотреть, насколько это явление соответствует действительности», — приводит слова Трампа агентство Reuters.
В феврале Трамп велел американским ведомствам рассекретить правительственные файлы, связанные с НЛО, неопознанными воздушными явлениями и возможной внеземной жизнью. Он объяснил это общественным интересом.
Перед этим Трамп обвинил экс-президента США в ненадлежащем раскрытии секретной информации. Обама перед этим заявил, что инопланетяне «реальны». Позже бывший президент уточнил, что сам также не видел доказательств контактов с внеземными цивилизациями. По его словам, с точки зрения статистики, высока вероятность того, что в других частях Вселенной существует жизнь.
Трамп также заявил, что не видел доказательств существования инопланетян. Он отметил, что сомневается в их существовании.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
