Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 апреля, 14:55
Рейтинг: +183
Посты: 685

График: о чем люди спрашивают ChatGPT

ChatGPT и другие генеративные модели прочно входят в жизнь людей. Пользователи обращаются к искусственному интеллекту как по рабочим, так и по личным вопросам. При этом летом 2024 года ChatGPT немного чаще использовали для работы, но позднее ситуация изменилась.

Доля сообщений по темам разговоров в потребительском ChatGPT с течением времени / © OpenAI
Согласно отчету OpenAI, еще в июле 2024 года большая часть запросов в потребительском ChatGPT была скорее связана с работой, но со второй половины 2024 года ситуация изменилась. В 2025 году доля запросов, не связанных с работой, варьировалась на уровне 60-70%. 

Постепенно менялись и темы, с которыми пользователи обращались к чат-боту. Примерно до весны 2025 года люди чаще всего обращались к чату за помощью с генерацией текста, но к концу 2025 года на первый план вышли запросы, связанные с практическим руководством. Их доля достигла 30,7%. Тексты просили сгенерировать в 26,4% случаев, информацию искали в 18,3%. При этом, по работе пользователи в декабре 2025 года продолжали использовать ChatGPT для генерации текстов.

Вне работы пользователи стали чаще использовать чат-бот для самовыражения. В OpenAI под этим понимают ситуацию, когда человек делится взглядами или чувствами, не запрашивая у ChatGPT ни информации, ни действий. К декабрю доля таких запросов выросла до 9,5%. Однако число запросов, связанных с мультимедиа, к концу года уменьшилось. Если в апреле 2025 года их доля подскочила до 9,5%, то к декабрю упала до 4,5.

Основными пользователями ChatGPT остаются представители молодого поколения — группы в возрасте от 18 до 24 и в возрасте от 25 до 34. При этом с июля 2024 по декабрь 2025 года группы конкурировали за первое место. К концу 2025 года вперед вырвались представители группы от 25 до 34. Их доля среди пользователей достигла 36,4%, доля группы от 18 до 24 — 32,6%. Доля пользователей старше 65 лет в декабре составила лишь 2,3%.

К апрелю 2026 года число еженедельных пользователей ChatGPT выросло до 900 миллионов. Хотя чат-бот остается самым популярным на рынке, его доля постепенно снижается. В 2026 году его доля варьируется на уровне 60-65% по сравнению с 87% годом ранее. 

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Как 20 000 генов кодируют 100 000 белков?
Музей криптографии
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная компьютерных историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
1700
Жилища каменного века
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Космическое питание: вчера, сегодня, завтра
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Апр
1500
Рождение небоскребов
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Мифы о расах
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Болезни древних людей
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Биология: доказательства эволюции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
17 апреля, 17:19
МГППУ

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.

МГППУ
# выгорание
# образование
# Психология
# учителя
17 апреля, 09:59
Максим Абдулаев

В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

Исследователи из США и Гонконга обнаружили в акустических сигналах кашалотов фонологические законы, характерные для человеческих языков. Ученые выяснили, что киты используют аналоги гласных звуков, контролируют их долготу и подстраивают звучание под соседние сигналы в потоке общения. Открытие делает язык кашалотов одной из самых сложных систем коммуникации в животном мире.

Биология
# кашалоты
# лингвистика
# язык животных
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

    18 апреля, 12:33

  2. Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

    18 апреля, 10:00

  3. Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

    17 апреля, 18:58

  4. Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

    17 апреля, 17:19
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Rob Hasky
1 час назад
ayub, ну конечно мусульманская шл&шка будет плакать о евреях по абсолютно рандомным поводам, сын аллахнутой овцы. Хорошо что вас в аззе уничтожают

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

Александр Ака Хрум
1 час назад
Aleksandre, территория современной грузии, это родина виноделия в принципе.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Aitneics Secniv
2 часа назад
2) Многие наши знания просто невыразимы в словах. Мы можем знать что-то в общих чертах, чувствовать что-то, но ни в одном языке нет подходящего слова

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Aitneics Secniv
2 часа назад
1) ИИ возьмёт на себя программирование - это ладно. Это код, это алгоритмы,формулы, математика. Вычислительные машины в принципе создавались для

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Elusive Joe
2 часа назад
С нынешним отношением к учителям, они скоро и "первую молодость" проживать перестанут

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

Иван Колупаев
2 часа назад
Антон, вот иранцы что-то мутят на своей территории а Трамп против. Это нарушение суверенитета или другое?

Жители каких стран работают дольше всех

Владислав Сафонов
2 часа назад
Алексей, он стада медведей отбился?

Инфографика: все медведи мира по размеру

Ilya Knyazev
3 часа назад
Владимир, правильно, России для этого и перекрыли кран, чтоб США могли добывать и продавать больше своего газа. Если бы России его не перекрыли, для

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Ser Roman
3 часа назад
Коля, да россия самая вежливая, видим уже много лет в Украине. Можно ещё список из 59 стран приложить за последние 100 лет. А забыл за моль вежливую ещё

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Илья Дмитриев
3 часа назад
Игорь, попа болит от негров и индусов?

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Max Manukovsky
3 часа назад
​Небольшое уточнение: PhD — это общее название ученой степени доктора наук на Западе, а не указание на специальность «философия». Степень PhD может

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

ayub magomedov
3 часа назад
Угораете? Нафига наместнику от айпак уметь кодить , его миссия другая

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

1 2
4 часа назад
Так о чём же кашалоты говорят? Когда расшифруем?

В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

Sam Dowson
4 часа назад
"аноды — отрицательные электроды" - а катоды положительные, получается? В литий-ионных аккумуляторах полярность электродов меняется местами в

Как кремний меняет аккумуляторы электромобилей: наглядная инфографика

Sergey Rogin
4 часа назад
Да и так понятно, что всем обычным людям габелла. И всем плевать. Одни слишком жадные, другие слишком тупые, чтобы понять, что жадные просто сожрут

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Владимир O
4 часа назад
Альтман не умеет программировать, а Завьялова не умеет перечитывать хотя бы заголовки своих материалов перед публикацией.

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

hans knowledge
4 часа назад
https://www.escortsserviceingurugram.co.in/

Психолог: возвращение к бывшим может оказаться полезным

Daniil Nikolaev
5 часов назад
J, в Сирии была тож оборона страны наверное? В Украине 4 года оборона страны? Забористый копинг

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Daniil Nikolaev
5 часов назад
Ник, то есть война идёт 4 года с потерями больше 200 тысяч русских пацанов потому что "жалеют и гладят"? Это получается Путину пофигу на русских?

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Евгений Александрович...
5 часов назад
КПЧ, а не КПЖ.

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

