График: о чем люди спрашивают ChatGPT

ChatGPT и другие генеративные модели прочно входят в жизнь людей. Пользователи обращаются к искусственному интеллекту как по рабочим, так и по личным вопросам. При этом летом 2024 года ChatGPT немного чаще использовали для работы, но позднее ситуация изменилась.

Доля сообщений по темам разговоров в потребительском ChatGPT с течением времени / © OpenAI

Согласно отчету OpenAI, еще в июле 2024 года большая часть запросов в потребительском ChatGPT была скорее связана с работой, но со второй половины 2024 года ситуация изменилась. В 2025 году доля запросов, не связанных с работой, варьировалась на уровне 60-70%.

Постепенно менялись и темы, с которыми пользователи обращались к чат-боту. Примерно до весны 2025 года люди чаще всего обращались к чату за помощью с генерацией текста, но к концу 2025 года на первый план вышли запросы, связанные с практическим руководством. Их доля достигла 30,7%. Тексты просили сгенерировать в 26,4% случаев, информацию искали в 18,3%. При этом, по работе пользователи в декабре 2025 года продолжали использовать ChatGPT для генерации текстов.

Вне работы пользователи стали чаще использовать чат-бот для самовыражения. В OpenAI под этим понимают ситуацию, когда человек делится взглядами или чувствами, не запрашивая у ChatGPT ни информации, ни действий. К декабрю доля таких запросов выросла до 9,5%. Однако число запросов, связанных с мультимедиа, к концу года уменьшилось. Если в апреле 2025 года их доля подскочила до 9,5%, то к декабрю упала до 4,5.

Основными пользователями ChatGPT остаются представители молодого поколения — группы в возрасте от 18 до 24 и в возрасте от 25 до 34. При этом с июля 2024 по декабрь 2025 года группы конкурировали за первое место. К концу 2025 года вперед вырвались представители группы от 25 до 34. Их доля среди пользователей достигла 36,4%, доля группы от 18 до 24 — 32,6%. Доля пользователей старше 65 лет в декабре составила лишь 2,3%.

К апрелю 2026 года число еженедельных пользователей ChatGPT выросло до 900 миллионов. Хотя чат-бот остается самым популярным на рынке, его доля постепенно снижается. В 2026 году его доля варьируется на уровне 60-65% по сравнению с 87% годом ранее.