Кергеленский морской котик и императорский пингвин попали в список исчезающих видов из-за изменения климата

Императорские пингвины / © Philip Trathan, IICN

Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус императорских пингвинов с «близкого к уязвимому положению» до «вымирающего вида». Кергеленские морские котики раньше считались видом, исчезновение которого вызывает наименьшие опасения. Теперь их также отнесли к «вымирающим».

Как показали спутниковые снимки, численность популяции императорских пингвинов с 2009 по 2018 год сократилась на 10%. Специалисты опасаются, что к 2080 году их популяция может сократиться вдвое. Одна из причин — сокращение площади и более раннее таяние морских льдов. Из-за этого птицы лишаются своих привычных мест обитания.

По мнению зоологов, кергеленские морские котики также оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Их привычная добыча из-за потепления океана уходит на глубину, а морские котики столкнулись с нехваткой пищи. С 1999 по 2025 год численность этих ластоногих сократилась более чем в два раза.

Южные морские слоны теперь попали в категорию уязвимых видов. Одна из причин — птичий грипп H5N1. Заболевание затронуло четыре из пяти основных субпопуляций, убив более 90% новорожденных детенышей.

«Пополнение списка вызывает тревогу не только из-за двух знаковых животных. Они показывают, что происходит с пингвинами и тюленями по всему миру. Их сокращение — отражение того, как быстро деградируют экосистемы. Совокупные эффекты потепления приводят к нехватке пищи, появлению новых заболеваний и потере среды обитания», — сказала вице-президент по науке о биоразнообразии в Международном обществе сохранения природы (CI) Кэтлин Флауэр.