Кергеленский морской котик и императорский пингвин попали в список исчезающих видов из-за изменения климата
Международный союз охраны природы признал вымирающими видами императорского пингвина и кергеленского морского котика. Одна из причин — антропогенное изменение климата.
Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус императорских пингвинов с «близкого к уязвимому положению» до «вымирающего вида». Кергеленские морские котики раньше считались видом, исчезновение которого вызывает наименьшие опасения. Теперь их также отнесли к «вымирающим».
Как показали спутниковые снимки, численность популяции императорских пингвинов с 2009 по 2018 год сократилась на 10%. Специалисты опасаются, что к 2080 году их популяция может сократиться вдвое. Одна из причин — сокращение площади и более раннее таяние морских льдов. Из-за этого птицы лишаются своих привычных мест обитания.
По мнению зоологов, кергеленские морские котики также оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Их привычная добыча из-за потепления океана уходит на глубину, а морские котики столкнулись с нехваткой пищи. С 1999 по 2025 год численность этих ластоногих сократилась более чем в два раза.
Южные морские слоны теперь попали в категорию уязвимых видов. Одна из причин — птичий грипп H5N1. Заболевание затронуло четыре из пяти основных субпопуляций, убив более 90% новорожденных детенышей.
«Пополнение списка вызывает тревогу не только из-за двух знаковых животных. Они показывают, что происходит с пингвинами и тюленями по всему миру. Их сокращение — отражение того, как быстро деградируют экосистемы. Совокупные эффекты потепления приводят к нехватке пищи, появлению новых заболеваний и потере среды обитания», — сказала вице-президент по науке о биоразнообразии в Международном обществе сохранения природы (CI) Кэтлин Флауэр.
Европейские мореплаватели, которые ходили к берегам Западной Африки, искренне верили, что местные торговцы их обманывают. Африканцы якобы намеренно портили золото, подмешивая в него серебро, медь и даже битое стекло. Эта подозрительность сохранялась на протяжении веков и отразилась во многих хрониках. Однако сокровища с легендарного пиратского корабля «Уида», затонувшего у берегов Массачусетса в 1717 году, поставили эту версию под сомнение.
Исследователи из США и Гонконга обнаружили в акустических сигналах кашалотов фонологические законы, характерные для человеческих языков. Ученые выяснили, что киты используют аналоги гласных звуков, контролируют их долготу и подстраивают звучание под соседние сигналы в потоке общения. Открытие делает язык кашалотов одной из самых сложных систем коммуникации в животном мире.
Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
15 Октября, 2014
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
15 Апреля, 2014
Захватывающие биомиметические самолеты
30 Ноября, 2017
5+1. Критики Илона Маска и их аргументы
