Шесть главных архитектурных долгостроев в современной истории
После новостей о том, что перестройка Белого дома в США вынужденно остановилась по решению суда, стоит вспомнить еще шесть громких проектов, которые в свое время так и не удалось довести до конца.
Chicago Spire — заброшен.
Благодаря своему престижному расположению, необычным фундаментам и финансовым скандалам, участок Chicago Spire почти два десятилетия оставался одной из самых известных «строительных ям» в США.
Небоскреб в 150 этажей, задуманный как самое высокое здание Западного полушария, был спроектирован испанским архитектором Сантьяго Калатрава. Строительство началось в 2007 году, к 2008-му были завершены фундаментные работы, однако финансовые трудности остановили проект.
После остановки работ Калатрава подал иск на сумму 11,34 миллиона долларов, утверждая, что не получил оплату. В итоге, из-за множества долгов, участок в 2014 году перешел к девелоперской компании Related Midwest.
Вскоре было объявлено, что башня по проекту Калатравы построена не будет. Вместо нее на этом месте сейчас возводится пара небоскребов по проекту SOM, первый из которых должны завершить в 2027 году.
Отель «Рюген» — недостроен спустя 34 года.
Пожалуй, самое известное — или печально известное — здание в КНДР: даже оставаясь недостроенным, отель «Рюген» доминирует над столицей страны.
Строительство 330-метровой пирамиды началось в 1987 году и продолжалось до 1992-го, когда распад Советский Союз привел к экономическому кризису в КНДР. К тому моменту здание достигло полной высоты и стало восьмым по высоте в мире — выше, чем Chrysler Building — и вторым сверхвысоким небоскребом в Азии.
После остановки работ каркас здания простоял 16 лет, пока в 2008 году строительство не возобновилось, а в 2011-м не был завершен фасад. Несмотря на планы открыть отель в 2013 году, он до сих пор не принимает гостей.
Torre David — недостроен спустя 26 лет.
Еще один небоскреб, десятилетиями возвышающийся над столицей, — Torre David в Каракасе, спроектированный бюро Enrique Gómez and Associates.
Официально известный как Centro Financiero Confinanzas, он начал строиться в 1990 году и успел стать третьим по высоте зданием города, прежде чем работы остановились в 1994-м из-за финансового кризиса в Венесуэле.
Во время последующего жилищного кризиса недостроенный 45-этажный небоскреб был заселен сквоттерами — в пиковый период там проживало до 5000 человек. Документальный фильм о комплексе получил «Золотого льва» на Венецианском архитектурном биеннале 2012 года.
В 2014 году власти начали выселение жильцов с намерением продать здание, однако эти планы не осуществились, а в 2018 году сооружение пострадало от землетрясения.
Jeddah Tower — возобновлен после семилетнего перерыва.
Задуманный как самое высокое здание в мире и первый в истории небоскреб высотой в один километр, этот проект должен был стать центром нового района к северу от города Джидда.
Строительство началось в 2013 году, но через пять лет остановилось, когда было завершено лишь 63 этажа.
После семилетнего перерыва работы возобновились: девелопер Kingdom Holding Company объявил о перезапуске проекта в начале 2025 года.
Dubai Creek Tower — переработан после длительной паузы.
Еще один проект, претендовавший на звание самого высокого в мире: башня высотой около 1300 метров задумывалась как грандиозная смотровая конструкция.
Как и Chicago Spire, она была спроектирована Сантьяго Калатрава. Башню планировали открыть к выставке Экспо-2020 в Дубае.
Однако затем проект фактически замер, а во время пандемии был официально приостановлен. Сейчас строительство возобновлено, но, по сообщениям, высота и масштаб башни сокращены, и она уже не станет самой высокой в мире.
Sathorn Unique Tower — недостроен спустя 29 лет.
Еще одна «башня-призрак», возвышающаяся над столицей — на этот раз в Бангкоке. Здание примерно на 80% завершено уже почти три десятилетия.
Строительство постмодернистского небоскреба с классическими элементами, спроектированного архитектором Рангсаном Торсуваном, началось в 1990 году, но было остановлено в 1997-м из-за азиатского финансового кризиса.
Хотя большинство подобных «призрачных» зданий в городе позже были достроены, Sathorn Unique Tower до сих пор остается пустой оболочкой — памятником той эпохе.
Жителям города не нужно далеко ходить, чтобы представить, каким он мог бы стать: рядом возвышается его «сестра» — завершенный небоскреб State Tower.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Британские океанологи выяснили, что шум от сейсморазведки подавляет общение финвалов. Во время стрельбы из пневматических пушек количество китовых песен падало в среднем на 70 процентов. Исследование показывает, что антропогенный шум заставляет морских млекопитающих замолкать или спешно покидать привычные акватории.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
28 Ноября, 2014
5 самых ужасных пыток в истории человечества
