  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
19 апреля, 08:23
Рейтинг: +847
Посты: 1944

Шесть главных архитектурных долгостроев в современной истории

После новостей о том, что перестройка Белого дома в США вынужденно остановилась по решению суда, стоит вспомнить еще шесть громких проектов, которые в свое время так и не удалось довести до конца.

Сообщество
# архитектура
# история
# КНДР
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Строительство Chicago Spire / © Related Midwest
Chicago Spire — заброшен.

Благодаря своему престижному расположению, необычным фундаментам и финансовым скандалам, участок Chicago Spire почти два десятилетия оставался одной из самых известных «строительных ям» в США.

Небоскреб в 150 этажей, задуманный как самое высокое здание Западного полушария, был спроектирован испанским архитектором Сантьяго Калатрава. Строительство началось в 2007 году, к 2008-му были завершены фундаментные работы, однако финансовые трудности остановили проект.

После остановки работ Калатрава подал иск на сумму 11,34 миллиона долларов, утверждая, что не получил оплату. В итоге, из-за множества долгов, участок в 2014 году перешел к девелоперской компании Related Midwest.

Вскоре было объявлено, что башня по проекту Калатравы построена не будет. Вместо нее на этом месте сейчас возводится пара небоскребов по проекту SOM, первый из которых должны завершить в 2027 году.

Отель «Рюген» / © Getty Images
Отель «Рюген» — недостроен спустя 34 года.

Пожалуй, самое известное — или печально известное — здание в КНДР: даже оставаясь недостроенным, отель «Рюген» доминирует над столицей страны.

Строительство 330-метровой пирамиды началось в 1987 году и продолжалось до 1992-го, когда распад Советский Союз привел к экономическому кризису в КНДР. К тому моменту здание достигло полной высоты и стало восьмым по высоте в мире — выше, чем Chrysler Building — и вторым сверхвысоким небоскребом в Азии.

После остановки работ каркас здания простоял 16 лет, пока в 2008 году строительство не возобновилось, а в 2011-м не был завершен фасад. Несмотря на планы открыть отель в 2013 году, он до сих пор не принимает гостей.

Torre David / © Wikipedia Commons
Torre David — недостроен спустя 26 лет.

Еще один небоскреб, десятилетиями возвышающийся над столицей, — Torre David в Каракасе, спроектированный бюро Enrique Gómez and Associates.

Официально известный как Centro Financiero Confinanzas, он начал строиться в 1990 году и успел стать третьим по высоте зданием города, прежде чем работы остановились в 1994-м из-за финансового кризиса в Венесуэле.

Во время последующего жилищного кризиса недостроенный 45-этажный небоскреб был заселен сквоттерами — в пиковый период там проживало до 5000 человек. Документальный фильм о комплексе получил «Золотого льва» на Венецианском архитектурном биеннале 2012 года.

В 2014 году власти начали выселение жильцов с намерением продать здание, однако эти планы не осуществились, а в 2018 году сооружение пострадало от землетрясения.

Jeddah Tower / © Wikipedia Commons / Автор: S. Nitzold
Jeddah Tower — возобновлен после семилетнего перерыва.

Задуманный как самое высокое здание в мире и первый в истории небоскреб высотой в один километр, этот проект должен был стать центром нового района к северу от города Джидда.

Строительство началось в 2013 году, но через пять лет остановилось, когда было завершено лишь 63 этажа.

После семилетнего перерыва работы возобновились: девелопер Kingdom Holding Company объявил о перезапуске проекта в начале 2025 года.

Dubai Creek Tower / © EMAAR
Dubai Creek Tower — переработан после длительной паузы.

Еще один проект, претендовавший на звание самого высокого в мире: башня высотой около 1300 метров задумывалась как грандиозная смотровая конструкция.

Как и Chicago Spire, она была спроектирована Сантьяго Калатрава. Башню планировали открыть к выставке Экспо-2020 в Дубае.

Строительство началось в 2016 году при участии правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, а к 2018 году были завершены фундаментные работы.

Однако затем проект фактически замер, а во время пандемии был официально приостановлен. Сейчас строительство возобновлено, но, по сообщениям, высота и масштаб башни сокращены, и она уже не станет самой высокой в мире.

Sathorn Unique Tower / © Shutterstock
Sathorn Unique Tower — недостроен спустя 29 лет.

Еще одна «башня-призрак», возвышающаяся над столицей — на этот раз в Бангкоке. Здание примерно на 80% завершено уже почти три десятилетия.

Строительство постмодернистского небоскреба с классическими элементами, спроектированного архитектором Рангсаном Торсуваном, началось в 1990 году, но было остановлено в 1997-м из-за азиатского финансового кризиса.

Хотя большинство подобных «призрачных» зданий в городе позже были достроены, Sathorn Unique Tower до сих пор остается пустой оболочкой — памятником той эпохе.

Жителям города не нужно далеко ходить, чтобы представить, каким он мог бы стать: рядом возвышается его «сестра» — завершенный небоскреб State Tower.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
6 Комментариев
Mikhail Khramov
Mikhail Khramov
4 минуты назад
-
0
+
А как же Sagrada Familia в Барселоне? Начали в 1882 году и до сих пор строят.
Ответить
-
0
+
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
6 часов назад
-
-1
+
Ответить
-
-1
+
Александр Гасанов
Александр Гасанов
9 часов назад
-
0
+
И у нас в Екатеринбурге почти 20 лет стоит недостроенный и заброшенный дом высотой в 37 этажей, и решение суда есть о сносе, а воз и ныне там!
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Биология: доказательства эволюции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Апр
800
Всемирная история успеха: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Что такое квантовая реальность?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно