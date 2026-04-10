Hyundai построила первое в мире судно на аммиаке

Компания HD Hyundai Heavy Industries представила, как она заявила, первое в мире судно на аммиачном топливе, сделав важный шаг к декарбонизации морских перевозок. Завершение строительства и церемония присвоения имени судну состоялись 9 апреля 2026 года.

Первое в мире судно на аммиачном топливе, созданное HD Hyundai Heavy Industries / © Hyundai

Судно полностью работает на аммиаке, без использования нефтяного топлива. Это позволяет ему функционировать без выбросов углекислого газа — ключевого требования на фоне ужесточающихся экологических норм в мировой морской отрасли.

Судоходство остается одной из самых сложных сфер для декарбонизации из-за зависимости от тяжелых видов топлива и необходимости преодолевать большие расстояния. Аммиак рассматривается как перспективная альтернатива, поскольку не содержит углерода и при сгорании не образует CO₂.

Кроме того, аммиак уже широко производится для нужд сельского хозяйства (прежде всего для удобрений), что означает наличие глобальной цепочки поставок. Это упрощает масштабирование по сравнению с новыми видами топлива, хотя портовой инфраструктуре все еще потребуются доработки для безопасного хранения и обращения.

Новое судно позиционируется как решение следующего поколения, способное помочь отрасли соответствовать более строгим экологическим стандартам, не снижая эксплуатационной эффективности.

Судно спроектировано по двухтопливной схеме, что позволяет при необходимости переключаться между аммиаком и традиционным топливом. Это обеспечивает гибкость на ранних этапах внедрения технологии.

У аммиака есть и дополнительные преимущества: его легче хранить по сравнению с водородом, а транспортировка возможна с использованием существующей инфраструктуры после определенных доработок. Это делает его практичным вариантом для масштабирования экологически чистого судоходства.

Однако у аммиака есть и недостатки. Он токсичен и требует строгих мер безопасности, а его характеристики горения отличаются от традиционных видов топлива. Инженерам пришлось переработать двигатели и системы безопасности, чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию.

Создав работающее судно, HD Hyundai Heavy Industries перешла от концепта к практическому применению. Компания рассматривает этот проект как ключевой шаг в доказательстве жизнеспособности аммиака в качестве морского топлива. По словам разработчиков, новое судно символизирует переход к видам топлива, способным соответствовать будущим экологическим требованиям без ущерба для дальности плавания и грузоподъемности.