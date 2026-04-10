  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 апреля, 07:43
Рейтинг: +841
Посты: 1935

Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики

Китай готовится стать мировым лидером по производству ядерной энергии. С учетом уже действующих и запланированных проектов его суммарная мощность может достигнуть почти 186 000 мегаватт — значительно опередив США, которые пока занимают первое место в мире. Этот сдвиг отражает более широкое стремление стран обеспечить себя надежной энергией на фоне растущего спроса на электричество.

Сообщество
# атомная энергия
# АЭС
# инфографика
# Китай
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# строительство
Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики / © Visual Capitalist

В данной инфографике страны ранжированы по текущей и перспективной установленной мощности атомной энергетики на основе данных Global Energy Monitor. Сегодня США лидируют с показателем 102 475 мегаватт, опережая Францию более чем на 35 000 мегаватт.

Китай в настоящее время занимает третье место с 60 898 мегаватт, однако ситуация вскоре изменится по мере ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

Этот сдвиг имеет серьезные геополитические последствия. Страны, наращивающие атомные мощности, могут снизить зависимость от импортируемых ископаемых ресурсов, одновременно укрепляя энергетическую безопасность и устойчивость энергосистем.

Если все запланированные проекты будут реализованы, Китай выйдет на первое место с 185 812 мегаватт, за ним последуют США с 117 910 мегаватт и Франция с 75 590 мегаватт. Россия займет четвертое место с 60 800 мегаватт.

Франция остается историческим лидером атомной энергетики: около 69% всей электроэнергии в стране производится на АЭС.

Великобритания стала родиной первой в мире коммерческой атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1956 году, однако позже сократила использование ядерной энергии. Сейчас правительство стремится к «золотому веку атома», но даже при текущих планах — суммарно 15 394 мегаватт — страна займет лишь 12-е место в мире.

Среди 17 стран, которые сегодня не имеют установленной атомной мощности, наибольший рост ожидается в Уганде — до 18 000 мегаватт, далее следуют Польша (15 612 мегаватт) и Турция (14 700 мегаватт).

Современное развитие атомной энергетики основано на ядерном делении — технологии, лежащей в основе всех существующих реакторов и обеспечивающей около 10% мировой генерации электроэнергии. Несмотря на зрелость, она продолжает развиваться: появляются компактные модульные реакторы, которые обещают снизить стоимость, повысить безопасность и ускорить строительство. Поэтому в прогнозируемых мощностях все чаще учитываются не только крупные станции, но и растущее число малых реакторов, поддерживаемых государством и частными инвесторами.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Апр
1400
Вавилон — город возможностей
Medio Modo
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космический биолог — профессия будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Возможно ли терраформировать Марс?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космическая диета для счастья: как еда на Луне сделает нас здоровее, добрее и умнее
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект и космос: как нейросети помогают строить ракеты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Из чего сшит космос – синтетические ткани и композиты на орбите
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Системы спасения космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как космические технологии меняют жизнь на Земле
Музей криптографии
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Эволюция научных теорий
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
9 апреля, 13:25
Андрей Серегин

В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.

Археология
# дом
# майя
# раскопки
# царь
9 апреля, 16:10
Татьяна Зайцева

Груз затонувшего корабля перевернул представления об обращении с железом в древнем Средиземноморье

Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.

Археология
# археология Израиля
# железо
# затонувший корабль
# история
# подводная археология
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Роскосмос раскрыл подробности вывода РОС на орбиту

    9 апреля, 18:06

  2. Физики перевели теорию узлов на понятный язык

    9 апреля, 16:36

  3. Груз затонувшего корабля перевернул представления об обращении с железом в древнем Средиземноморье

    9 апреля, 16:10

  4. Почему пить два литра воды в день не всегда полезно

    9 апреля, 15:10
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Igor Игорь
9 минут назад
Mikhail, А ему без разницы Словения, Словакия. Хотя насколько я помню Словения единственная республика которая вышла из СФРЮ без войны.

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Denis Unshikov
20 минут назад
Ну допустим у США 1700 истребителей, вы это что считаете f15 или непонятные невидимки, или f16 туда тоже покидали? Второй момент логистические плечо,

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Сергей Шушеров
27 минут назад
Евгений, если Ваша зарплата 50 000₽ в месяц, то в год это 600 000₽. За 40 лет это 24 млн.₽. Хотите сказать, что гендиректор Вашей компании получает 24 млрд. ₽

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Сергей Шушеров
30 минут назад
Что-то очень низкие зарплаты для американских компаний.

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Шухрат
51 минута назад
daman72, долбень Рашист, а НАТО знает что Рашисты с ней воюет. Вы позорники, пиздюлей получаете от храброй маленкой Украины, вес мир это видит, но тешите

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Шухрат
57 минут назад
J, Не смеши народ. Ваши аналаговнонетные самолеты показали себя во всей красе в Украине, что теперь боятся залетать. Американские самолеты на два

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Andrey Zolotar
1 час назад
КНДР на двенадцатом месте, это прикол такой. Вы парк их самолётов видели

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Mikhail Lukashev
1 час назад
Alex, где были? В Чехословакии? И бомбили Прагу, Братиславу и прочие Кошице? Вы из параллельной реальности?

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Николай
2 часа назад
Да исторический момент вокруг Луны обосранные без туалета без бумаги друг у друга подлизывать как кошки будут. Это был первый исторический полёт к

У астронавтов «Артемиды II» опять сломался туалет

Николай
2 часа назад
Хьюстон приём у нас проблема, что случилось говно через край пошло да запасной вариант берите ведро и срите опять чп, что не так ведро не

У астронавтов «Артемиды II» опять сломался туалет

Sergey Gorovoy
2 часа назад
и о5 25 - монополярный мир?! p.s. для особо занудливых: почти).

Инфографика: как первичное размещение акций SpaceX выведет компанию в топ-10 мировых гигантов

Андрей Другой
3 часа назад
Влад, сходи маме расскажи какой ты умный

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Андрей Другой
3 часа назад
Илона, каждый хвалит только свой монастырь. А о вкусах не спорят. И музыкальные предпочтения не коррелируют с показателями IQ. Я, например, меломан.

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Андрей Другой
3 часа назад
ФифунчиК, в этой битве говна и мочи - кем вы являетесь?

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Maxim Nagornov
3 часа назад
даурен, когда гора на китае раком свиснет!

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Alex Borushkov
3 часа назад
Igor, Там все были и США и НАТО. И всем по-моему уже известно, кто за ниточки дёргал.

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Alex Borushkov
3 часа назад
Jon, Скажи это пострадавшим от американской агрессии странам. Им достаточно, что они гегемоном мира являются, а мы только говорим(уже лет 10 как) что

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Alex Borushkov
3 часа назад
Jon, первое - Китай нам тоже конкурент, кто бы, что ни говорил, второе - доказательства в студию, где они публично это признали(то, что кто-то что-то

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Иван Колупаев
6 часов назад
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва. — Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса? — Конечно, может. — А десять?

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Иван Колупаев
6 часов назад
J, половина от 900 бортов F-35 это все равно дохрена. И даже если брать только готовых для выполнения любых задач (30%) это все равно на сотню больше чем у

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно