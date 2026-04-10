Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики
Китай готовится стать мировым лидером по производству ядерной энергии. С учетом уже действующих и запланированных проектов его суммарная мощность может достигнуть почти 186 000 мегаватт — значительно опередив США, которые пока занимают первое место в мире. Этот сдвиг отражает более широкое стремление стран обеспечить себя надежной энергией на фоне растущего спроса на электричество.
В данной инфографике страны ранжированы по текущей и перспективной установленной мощности атомной энергетики на основе данных Global Energy Monitor. Сегодня США лидируют с показателем 102 475 мегаватт, опережая Францию более чем на 35 000 мегаватт.
Китай в настоящее время занимает третье место с 60 898 мегаватт, однако ситуация вскоре изменится по мере ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.
Этот сдвиг имеет серьезные геополитические последствия. Страны, наращивающие атомные мощности, могут снизить зависимость от импортируемых ископаемых ресурсов, одновременно укрепляя энергетическую безопасность и устойчивость энергосистем.
Если все запланированные проекты будут реализованы, Китай выйдет на первое место с 185 812 мегаватт, за ним последуют США с 117 910 мегаватт и Франция с 75 590 мегаватт. Россия займет четвертое место с 60 800 мегаватт.
Франция остается историческим лидером атомной энергетики: около 69% всей электроэнергии в стране производится на АЭС.
Великобритания стала родиной первой в мире коммерческой атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1956 году, однако позже сократила использование ядерной энергии. Сейчас правительство стремится к «золотому веку атома», но даже при текущих планах — суммарно 15 394 мегаватт — страна займет лишь 12-е место в мире.
Среди 17 стран, которые сегодня не имеют установленной атомной мощности, наибольший рост ожидается в Уганде — до 18 000 мегаватт, далее следуют Польша (15 612 мегаватт) и Турция (14 700 мегаватт).
Современное развитие атомной энергетики основано на ядерном делении — технологии, лежащей в основе всех существующих реакторов и обеспечивающей около 10% мировой генерации электроэнергии. Несмотря на зрелость, она продолжает развиваться: появляются компактные модульные реакторы, которые обещают снизить стоимость, повысить безопасность и ускорить строительство. Поэтому в прогнозируемых мощностях все чаще учитываются не только крупные станции, но и растущее число малых реакторов, поддерживаемых государством и частными инвесторами.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
