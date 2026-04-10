Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики

Китай готовится стать мировым лидером по производству ядерной энергии. С учетом уже действующих и запланированных проектов его суммарная мощность может достигнуть почти 186 000 мегаватт — значительно опередив США, которые пока занимают первое место в мире. Этот сдвиг отражает более широкое стремление стран обеспечить себя надежной энергией на фоне растущего спроса на электричество.

Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики / © Visual Capitalist

В данной инфографике страны ранжированы по текущей и перспективной установленной мощности атомной энергетики на основе данных Global Energy Monitor. Сегодня США лидируют с показателем 102 475 мегаватт, опережая Францию более чем на 35 000 мегаватт.

Китай в настоящее время занимает третье место с 60 898 мегаватт, однако ситуация вскоре изменится по мере ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

Этот сдвиг имеет серьезные геополитические последствия. Страны, наращивающие атомные мощности, могут снизить зависимость от импортируемых ископаемых ресурсов, одновременно укрепляя энергетическую безопасность и устойчивость энергосистем.

Если все запланированные проекты будут реализованы, Китай выйдет на первое место с 185 812 мегаватт, за ним последуют США с 117 910 мегаватт и Франция с 75 590 мегаватт. Россия займет четвертое место с 60 800 мегаватт.

Франция остается историческим лидером атомной энергетики: около 69% всей электроэнергии в стране производится на АЭС.

Великобритания стала родиной первой в мире коммерческой атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1956 году, однако позже сократила использование ядерной энергии. Сейчас правительство стремится к «золотому веку атома», но даже при текущих планах — суммарно 15 394 мегаватт — страна займет лишь 12-е место в мире.

Среди 17 стран, которые сегодня не имеют установленной атомной мощности, наибольший рост ожидается в Уганде — до 18 000 мегаватт, далее следуют Польша (15 612 мегаватт) и Турция (14 700 мегаватт).

Современное развитие атомной энергетики основано на ядерном делении — технологии, лежащей в основе всех существующих реакторов и обеспечивающей около 10% мировой генерации электроэнергии. Несмотря на зрелость, она продолжает развиваться: появляются компактные модульные реакторы, которые обещают снизить стоимость, повысить безопасность и ускорить строительство. Поэтому в прогнозируемых мощностях все чаще учитываются не только крупные станции, но и растущее число малых реакторов, поддерживаемых государством и частными инвесторами.