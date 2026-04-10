  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
10 апреля, 13:36
Рейтинг: +174
Посты: 657

Крупнейшие административные единицы мира

Регионы и зависимые территории некоторых стран сопоставимы по размеру с относительно крупными и населенными государствами. На инфографику попали самые крупные территориальные единицы в мире.

Сообщество
# география
# Инфографики
# регионы
# Россия
# страны
Топ крупнейших административных единиц мира (1-4 место) / © Geo Simplified
Области, автономные территории, края, штаты — это все административно-территориальные единицы стран. Они формируются с учетом исторических, географических, экономических и этнических факторов. 

Самая большая территориальная единица в мире находится в России — Республика Саха (Якутия). Ее площадь превышает 3,08 миллиона квадратных километров. Это сопоставимо с самой населенной страной мира — Индией (почти 3,3 миллиона квадратных километров). 

На втором месте оказалась западная Австралия с площадью более 2,6 миллиона квадратных километров. Для сравнения, площадь Казахстана — примерно 2,7 миллиона квадратных километров. Замыкает тройку российский Красноярский край (2,3 миллиона квадратных километров).

Гренландия — самый большой по площади остров в мире. В этом рейтинге автономная территория Дании, которая занимает более 2,1 миллиона квадратных километров, попала на четвертое место.

Топ крупнейших административных единиц мира (5-8 место) / © Geo Simplified
Канада располагается на втором месте по площади среди стран мира. Среди административно-территориальных единиц ее Нунавут попал на пятую строчку рейтинга. Следом вновь оказалась Австралия и ее Квинсленд. Аляска (США) заняла седьмое место. В рейтинг попал и Китай с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Топ крупнейших административных единиц мира (9-12 место) / © Geo Simplified
Также в топ-12 крупнейших административных единиц вошли Амазонас (Бразилия), Квебек (Канада), Северная территория Австралии и Северо-Западные территории Канады. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
9 апреля, 13:25
Андрей Серегин

В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.

Археология
# дом
# майя
# раскопки
# царь
9 апреля, 16:10
Татьяна Зайцева

Груз затонувшего корабля перевернул представления об обращении с железом в древнем Средиземноморье

Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.

Археология
# археология Израиля
# железо
# затонувший корабль
# история
# подводная археология
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно