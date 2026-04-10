Крупнейшие административные единицы мира
Регионы и зависимые территории некоторых стран сопоставимы по размеру с относительно крупными и населенными государствами. На инфографику попали самые крупные территориальные единицы в мире.
Области, автономные территории, края, штаты — это все административно-территориальные единицы стран. Они формируются с учетом исторических, географических, экономических и этнических факторов.
Самая большая территориальная единица в мире находится в России — Республика Саха (Якутия). Ее площадь превышает 3,08 миллиона квадратных километров. Это сопоставимо с самой населенной страной мира — Индией (почти 3,3 миллиона квадратных километров).
На втором месте оказалась западная Австралия с площадью более 2,6 миллиона квадратных километров. Для сравнения, площадь Казахстана — примерно 2,7 миллиона квадратных километров. Замыкает тройку российский Красноярский край (2,3 миллиона квадратных километров).
Гренландия — самый большой по площади остров в мире. В этом рейтинге автономная территория Дании, которая занимает более 2,1 миллиона квадратных километров, попала на четвертое место.
Канада располагается на втором месте по площади среди стран мира. Среди административно-территориальных единиц ее Нунавут попал на пятую строчку рейтинга. Следом вновь оказалась Австралия и ее Квинсленд. Аляска (США) заняла седьмое место. В рейтинг попал и Китай с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.
Также в топ-12 крупнейших административных единиц вошли Амазонас (Бразилия), Квебек (Канада), Северная территория Австралии и Северо-Западные территории Канады.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.
Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
6 Февраля, 2014
Семь самых необычных патентов Google
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
17 Октября, 2016
Тутанхамон: загадка гробницы
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
