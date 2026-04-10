Крупнейшие административные единицы мира

Регионы и зависимые территории некоторых стран сопоставимы по размеру с относительно крупными и населенными государствами. На инфографику попали самые крупные территориальные единицы в мире.

Топ крупнейших административных единиц мира (1-4 место) / © Geo Simplified

Области, автономные территории, края, штаты — это все административно-территориальные единицы стран. Они формируются с учетом исторических, географических, экономических и этнических факторов.

Самая большая территориальная единица в мире находится в России — Республика Саха (Якутия). Ее площадь превышает 3,08 миллиона квадратных километров. Это сопоставимо с самой населенной страной мира — Индией (почти 3,3 миллиона квадратных километров).

На втором месте оказалась западная Австралия с площадью более 2,6 миллиона квадратных километров. Для сравнения, площадь Казахстана — примерно 2,7 миллиона квадратных километров. Замыкает тройку российский Красноярский край (2,3 миллиона квадратных километров).

Гренландия — самый большой по площади остров в мире. В этом рейтинге автономная территория Дании, которая занимает более 2,1 миллиона квадратных километров, попала на четвертое место.

Топ крупнейших административных единиц мира (5-8 место) / © Geo Simplified

Канада располагается на втором месте по площади среди стран мира. Среди административно-территориальных единиц ее Нунавут попал на пятую строчку рейтинга. Следом вновь оказалась Австралия и ее Квинсленд. Аляска (США) заняла седьмое место. В рейтинг попал и Китай с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Топ крупнейших административных единиц мира (9-12 место) / © Geo Simplified

Также в топ-12 крупнейших административных единиц вошли Амазонас (Бразилия), Квебек (Канада), Северная территория Австралии и Северо-Западные территории Канады.