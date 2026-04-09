Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Швейцария начала строительство, возможно, самой мощной в мире проточной окислительно-восстановительной батареи. Как утверждает компания, батарея позволит хранить большие объемы возобновляемой энергии и поможет стабилизировать как швейцарские, так и европейские электросети.

Вид на строительные работы в Лауфенбурге / © Flexbase, Swiss Info

В проточных окислительно-восстановительных батареях (Redox Flow Batteries) для хранения энергии используются жидкие электролиты. Эти жидкие электролиты находятся в гигантских резервуарах, а расположенные над ними блоки ячеек преобразуют накопленную химическую энергию в электричество. Для заряда системы нужна избыточная возобновляемая энергия, в первую очередь солнечная и ветровая. В периоды пикового спроса система возвращает энергию в электросеть.

FlexBase Group уже приступила к началу работ в Лауфенбурге, кантон Аргау. Специалисты выкапывают яму глубиной 27 метров. Ее длина превысит два футбольных поля. Именно там компания собирается разместить установку.

Соучредитель группы Марсель Аумер утверждает, что батарея сможет вводить в сеть или поглощать до 1,2 гигаватта электроэнергии за считанные миллисекунды. Он пояснил, что это эквивалентно мощности атомной электростанции Лайбштадт.

FlexBase планирует ввести батарею в эксплуатацию в 2029 году. По расчетам компании, это поможет создать около 300 рабочих мест. Оценочная стоимость проекта — от одного до пяти миллиардов швейцарских франков (примерно 1,2–6,2 миллиарда долларов США).

Строящаяся система хранения энергии должна стать частью будущего Технологического центра Лауфенбурга. Площадь комплекса составит 20 тысяч квадратных метров. Там планируется построить, в том числе, дата-центр для искусственного интеллекта, офисы и лаборатории.