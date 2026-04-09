Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии
Швейцария начала строительство, возможно, самой мощной в мире проточной окислительно-восстановительной батареи. Как утверждает компания, батарея позволит хранить большие объемы возобновляемой энергии и поможет стабилизировать как швейцарские, так и европейские электросети.
В проточных окислительно-восстановительных батареях (Redox Flow Batteries) для хранения энергии используются жидкие электролиты. Эти жидкие электролиты находятся в гигантских резервуарах, а расположенные над ними блоки ячеек преобразуют накопленную химическую энергию в электричество. Для заряда системы нужна избыточная возобновляемая энергия, в первую очередь солнечная и ветровая. В периоды пикового спроса система возвращает энергию в электросеть.
FlexBase Group уже приступила к началу работ в Лауфенбурге, кантон Аргау. Специалисты выкапывают яму глубиной 27 метров. Ее длина превысит два футбольных поля. Именно там компания собирается разместить установку.
Соучредитель группы Марсель Аумер утверждает, что батарея сможет вводить в сеть или поглощать до 1,2 гигаватта электроэнергии за считанные миллисекунды. Он пояснил, что это эквивалентно мощности атомной электростанции Лайбштадт.
FlexBase планирует ввести батарею в эксплуатацию в 2029 году. По расчетам компании, это поможет создать около 300 рабочих мест. Оценочная стоимость проекта — от одного до пяти миллиардов швейцарских франков (примерно 1,2–6,2 миллиарда долларов США).
Строящаяся система хранения энергии должна стать частью будущего Технологического центра Лауфенбурга. Площадь комплекса составит 20 тысяч квадратных метров. Там планируется построить, в том числе, дата-центр для искусственного интеллекта, офисы и лаборатории.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.
Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
15 Августа, 2021
Детство и юность великих ученых. Тест
23 Ноября, 2017
5 вещей быстрее света
