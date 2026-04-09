Елизавета Завьялова
10 апреля, 00:11

Елизавета Завьялова
10 апреля, 00:11
Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Швейцария начала строительство, возможно, самой мощной в мире проточной окислительно-восстановительной батареи. Как утверждает компания, батарея позволит хранить большие объемы возобновляемой энергии и поможет стабилизировать как швейцарские, так и европейские электросети.

# батарея
# возобновляемая энергия
# технологии
# Швейцария
# энергетика
Вид на строительные работы в Лауфенбурге / © Flexbase, Swiss Info
В проточных окислительно-восстановительных батареях (Redox Flow Batteries) для хранения энергии используются жидкие электролиты. Эти жидкие электролиты находятся в гигантских резервуарах, а расположенные над ними блоки ячеек преобразуют накопленную химическую энергию в электричество. Для заряда системы нужна избыточная возобновляемая энергия, в первую очередь солнечная и ветровая. В периоды пикового спроса система возвращает энергию в электросеть.

FlexBase Group уже приступила к началу работ в Лауфенбурге, кантон Аргау. Специалисты выкапывают яму глубиной 27 метров. Ее длина превысит два футбольных поля. Именно там компания собирается разместить установку. 

Соучредитель группы Марсель Аумер утверждает, что батарея сможет вводить в сеть или поглощать до 1,2 гигаватта электроэнергии за считанные миллисекунды. Он пояснил, что это эквивалентно мощности атомной электростанции Лайбштадт.

FlexBase планирует ввести батарею в эксплуатацию в 2029 году. По расчетам компании, это поможет создать около 300 рабочих мест. Оценочная стоимость проекта — от одного до пяти миллиардов швейцарских франков (примерно 1,2–6,2 миллиарда долларов США).

Строящаяся система хранения энергии должна стать частью будущего Технологического центра Лауфенбурга. Площадь комплекса составит 20 тысяч квадратных метров. Там планируется построить, в том числе, дата-центр для искусственного интеллекта, офисы и лаборатории.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

8 апреля, 15:10
Любовь С.

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.

8 апреля, 15:23
Татьяна Зайцева

Ученые оценили расходы жителя Помпеев на покраску «Голубой комнаты»

Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

