Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Vasilij Safronov
8 апреля, 21:30
4-мерное пространство на пальцах: как увидеть то, чего нет

«Я слышал, что в четырехмерном пространстве правую варежку можно повернуть так, что она станет левой. А какие еще есть визуальные эффекты?» — с этого вопроса, увиденного на просторах интернета, у меня появилась идея написать статью.

# геометрия
# математика
# топология
Кадр из фильма «Интерстеллар» / © Paramount Pictures
Действительно, возможность обратить объект в его зеркальное отражение простым вращением — первая и самая яркая подсказка того, что четвертое измерение не просто «еще одна координата», а дверь в мир с иной геометрией. К сожалению, многие популярные описания грешат неточностями. Давайте разберемся, что на самом деле увидел бы трехмерный наблюдатель в 4D, а что — лишь красивые метафоры.

Зеркало без зеркала: правая варежка становится левой

В трехмерном мире правую перчатку нельзя совместить с левой никаким вращением — нужно зеркальное отражение. В 4D элементарные вращения происходят не вокруг оси, а вокруг плоскости (двумерного подпространства): это добавляет степень свободы. В результате преобразование, которое в 3D выглядит как отражение, в 4D может быть реализовано как вращение, использующее четвертую координату. Это и позволяет «перевернуть» правую варежку в левую без зеркала.

Что значит «видеть всё сразу»? (осторожно: не прозрачность)

Часто говорят: «В 4D вы видите все грани куба одновременно, как рентген». Это верно лишь наполовину.

  • Что действительно произойдет: если бы у наблюдателя был доступ к четвертому направлению, он мог бы получать информацию о поверхности трехмерного объекта с «дополнительной стороны». Тогда внешняя поверхность объекта была бы видна целиком: то, что для нас является «задней стороной», перестало бы прятаться за «передней».
  • Чего не будет: «прозрачности наоборот». Внутренние полости по-прежнему не становятся видимыми автоматически, потому что они отделены внешней поверхностью. Правильнее говорить так: «Я вижу всю поверхность объекта целиком, но не то, что у него внутри».

Можно ли достать монету из закрытого сейфа, не открывая его?

Да, можно. Если сейф — трехмерный ящик в 4D-пространстве, его стенки — двумерные поверхности. В 4D их можно обойти по четвертой оси, не пересекая. Это как для нас, трехмерных существ, обойти двумерный круг на плоскости, поднявшись в третье измерение. Монета будет извлечена без взлома.

Сфера в 4D: отделяет внутренность от внешности или нет?

Внимание: важное различие. Все зависит от размерности сферы.

1. Обычная двумерная сфера (поверхность шара) в 4D не отделяет пространство: ее можно обойти по четвертой оси, и «внутренность» окажется соединена с «внешностью».

2. Трехмерная сфера (3-сфера, то есть трехмерная поверхность) в 4D, наоборот, разделяет 4D-пространство на два компонента: внутренний 4D-шар и внешнюю область. У нее есть «внутренность» в строгом топологическом смысле.

Узлы на верёвке: исчезают ли они?

Да, любой узел в 4D развязывается. Даже если концы веревки закреплены в трехмерном подпространстве, можно поднять часть веревки в четвертое измерение, обвести вокруг пересечения и опустить обратно. Узел распустится без разрезов. В математической формулировке: для одномерных петель в R^4 отсутствуют нетривиальные узлы в том смысле, в каком они существуют в R^3.

Вращение вокруг плоскости и два независимых вращения

В 4D элементарное вращение задается неподвижной плоскостью (двумерным подпространством), а не осью. Более того, в 4D возможны два независимых вращения одновременно — в двух ортогональных плоскостях (например, XY и ZW). Это одно из отличительных свойств четырехмерной геометрии.

Как выглядит вращение трёхмерного шара в 4D?

Важное уточнение. Если мы вращаем 3D-шар в 4D, его проекция на наше трехмерное пространство будет менять форму: становиться эллипсоидом, затем сплюснутым «диском», снова эллипсоидом и т. д. Но это не «выворачивание наизнанку». Правильнее говорить: «Проекция шара непрерывно деформируется, но сам шар не “выворачивается”».

Невозможно запереть преступника в 3D-комнате

Стены, пол и потолок образуют трехмерный куб. Для 4D-существа этот куб — как для нас двумерный прямоугольник на плоскости: оно просто обходит стены с четвертой стороны. Чтобы удержать кого-то в 4D, нужна замкнутая трехмерная поверхность (например, 3-сфера). Обычная комната — не препятствие.

Странные сечения: гиперсфера и гиперкуб

Мы никогда не увидим 4D-объект целиком, только его трехмерные срезы. Они ведут себя необычно.

1. Гиперсфера (4D-сфера), проходя через наше пространство, появляется как точка, вырастает до максимального обычного шара, затем снова сжимается в точку и исчезает.

2. Гиперкуб (тессеракт) дает сечения в виде куба, октаэдра, усеченных многогранников — и все они возникают без разрывов.

Имеет ли замкнутая 3D-поверхность внутренность?

3-сфера (трехмерная поверхность) имеет внутренность — 4D-шар. Только не надо смешивать понятия 2D-сферы и 3D-сферы. Правильная формулировка:

  • Двумерная сфера в 4D не разделяет пространство (нет внутренности).
  • Трёхмерная сфера в 4D разделяет пространство на внутреннюю и внешнюю области.

Резюме

В трёхмерномпространстве:

— Зеркальные отражения не совмещаются вращением (правая и левая варежки — разные).

— Вы видите только ближайшие внешние поверхности объекта; задние и внутренние скрыты.

— Сложные узлы на веревке могут быть неразвязываемыми без разрезания.

— Вращение происходит вокруг оси (прямой линии).

— Замкнутая комната служит надежной тюрьмой.

— Двумерная сфера имеет четко отделенные внутренность и внешность.

— Проекция шара при вращении остается шаром (меняется только ориентация).

Вчетырёхмерном пространстве:

— Правая варежка вращением становится левой.

— Вы видите все внешние поверхности объекта одновременно (но не внутренние полости).

— Любой узел на веревке развязывается (обходом через четвертое измерение).

— Вращение происходит вокруг плоскости, возможны два независимых вращения.

— Обычная 3D-комната — не препятствие: выход возможен без открытия дверей.

— Двумерная сфера не отделяет внутренность от внешности (ее можно обойти).

— Трехмерная сфера (3-сфера) отделяет: у нее есть внутренность (4D-шар).

— Проекция трехмерного шара при 4D-вращении меняет форму (эллипсоид, «диск» и т. д.), но это не выворачивание.

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
7 апреля, 16:41
ФизТех

Физики нашли способ сохранить поляризацию протонов при их ускорении в Нуклотроне

Ученые из лаборатории физики ускорителей МФТИ, с коллегами из НТЛ «Заряд» (Новосибирск) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна) предложили практические схемы так называемых сибирских змеек — специальных магнитных систем, позволяющих сохранять поляризацию протонного пучка при его ускорении в Нуклотроне, ключевом элементе российского ускорительного комплекса NICA.

ФизТех
# нуклотрон
# протон
# Спинтроника
# ядерная физика
7 апреля, 11:28
Игорь Байдов

Астрономы зафиксировали возможный первый «грязный взрыв»  

Космическая обсерватория «Эйнштейн» зарегистрировала необычный рентгеновский сигнал, энергия которого оказалась сопоставима с энергией гамма-всплеска. Проанализировав эти данные, группа астрономов предположила, что стала свидетелем «грязного взрыва» — типа релятивистского выброса при коллапсе массивной звезды, предсказанного более 30 лет назад. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять механизмы гибели массивных светил.

Астрономия
# гамма-всплеск
# рентгеновское излучение
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
