  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 апреля, 22:27
Рейтинг: +170
Посты: 650

Солнечное кольцо вокруг Луны: как японская компания предложила обеспечить Землю бесконечной энергией

Японская компания Shimizu Corporation более десяти лет назад предложила построить вокруг экватора Луны огромный пояс из солнечных панелей. Цель проекта, который назвали Luna Ring, — непрерывно генерировать электроэнергию.

# Луна
# солнечная энергия
# энергетика
Luna Ring / © Shimizu Corporation
Luna Ring / © Shimizu Corporation

Shimizu Corporation утверждала, что на Земле солнечные панели способны вырабатывать одну двадцатую энергии, которую даст похожая установка в космосе. Объясняла это отсутствием на экваторе Луны облаков и атмосферы, блокирующей солнечный свет. На лунном экваторе одна из сторон всегда освещена, так что Luna Ring мог бы генерировать энергию круглосуточно. 

Президент космического консалтингового подразделения компании CSP Japan Тэцуи Есида заявлял, что если вся энергия с лунных панелей достигнет Земли, то для генерации энергии не нужно будет сжигать уголь, нефть или биомассу.

Солнечным панелям предстояло преобразовывать солнечный свет в электричество. Встроенные кабели, согласно проекту, могли бы доставлять его на ближайшую к Земле сторону Луны. Передающая установка преобразовывала бы электричество в микроволновые и лазерные лучи. Они, в свою очередь, направлялись бы уже на приемные станции на Земле. Специализированным антеннам предстояло улавливать микроволны, а потом преобразовывать их обратно в электричество для энергосети.

Возводить кольцо вокруг Луны предстояло роботам, а несколько астронавтов управляли бы ими. Авторы предлагали при строительстве использовать лунные ресурсы. Так как лунная почва — это оксидное соединение, компания рассчитывала производить из нее воду и кислород с помощью водорода, доставленного с Земли. Эту же почву они хотели превращать в бетон, керамику, стекловолокно и даже в солнечные элементы.

Согласно плану, самодвижущиеся производственные заводы могли перемещаться вдоль лунного экватора, производя и устанавливая солнечные элементы. Ширина кольца в некоторых местах достигала бы 400 километров. Поясу предстояло охватить всю окружность Луны.

Однако реализации столь амбициозного проекта Shimizu помешала, в том числе, нехватка денег. Есида отмечал, что он не знает точно, во сколько может обойтись строительство кольца. Сама технология пока находится на стадии исследований. Среди прочего, экспертам предстоит оценить, можно ли передавать гигаваты энергии на расстояние около 384 400 километров. При этом Shimizu утверждает, что все базовые компоненты уже существуют. Теперь осталось масштабировать все до необходимого уровня, а также реализовать это на поверхности другого мира.

Экономист из Института энергетической экономики Японии Масанори Комори отметил, что проект в теории звучит интересно, но на практике это слишком дорого. Он считает, что Японии выгоднее сосредоточиться на более реалистичных альтернативах, например, геотермальной энергии.

Luna Ring не получил официального одобрения космических агентств. Предложение появилось на сайте NASA Lunar Science Institute, но интерес к нему был минимальным. Небольшой интерес к проекту появился в 2011 году, после аварии на Фукусиме, однако с тех пор компания не сообщала о каких-либо успехах.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Нуклеосинтез в космосе: как появилась материя?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
О дивный ядовитый мир: вакцины и антидоты
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Апр
800
Виргинская династия президентов: 1800-1820-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
К Луне и дальше
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Радиосвязь с «Востоком-1» во время полета Ю.А. Гагарина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Церера — первый открытый астероид
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Скорая помощь: 150 лет эволюции экстренной медицины
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
6 апреля, 15:42
ФизТех

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

ФизТех
# квантовая физика
# моделирование
# нанотехнологии
# сверхпроводимость
7 апреля, 09:54
Татьяна Зайцева

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.

Биология
# африка
# водопад
# поведение животных
# рыбы
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики нашли способ сохранить поляризацию протонов при их ускорении в Нуклотроне

    7 апреля, 16:41

  2. Вокруг галактик ранней Вселенной нашли десятки тысяч «космических амеб»

    7 апреля, 14:59

  3. Самок павианов уличили в дискриминации сперматозоидов

    7 апреля, 14:40

  4. Яндекс внедрил в Поиск гибридную ИИ‑архитектуру, созданную на базе научных исследований

    7 апреля, 13:43
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Артем Нефедов
47 секунд назад
Boris, 8 лет смотрела Россия на это и ничего) Россия пришла, на Донбассе сразу начались проблемы с питьевой водой

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Георгий Ава
4 минуты назад
Солнечная энергетика дело хорошее.Но накопители- аккумуляторы дело непростое для обслуживания и утилизации.Атомная энергетика более

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

богдан поклонов
4 минуты назад
Пью, представляешь но вся американская техника кроме "Студебеккера" была непригодной, м3 Ли называли могилой для 7-рых, прочие лёгкие танки в

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Игорь Евгеньевич Егоров...
15 минут назад
Concorde 20 штук. Ту-114 33 штуки.

Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском

Владислав Васильев
19 минут назад
Пользуюсь только Google поисковиком и AI-нейросетью там в поисковике (на базе Gemini Flash). Ищет точнее по запросу, что критично для точных данных и

Яндекс внедрил в Поиск гибридную ИИ‑архитектуру, созданную на базе научных исследований

Андрей Анцышкин
38 минут назад
Почему самолёты, которые летают со скоростью 1500-1600 км/ч называют гиперзвуковыми если обычные Пассажирские летают со скоростью 700-800?? Тоже мне

Сборка экспериментального X-65 вышла на завершающую стадию

Ваня Николайчук
45 минут назад
Александр, как будто кто-то пытался ) Планомерное уничтожение государственности, пустырь на котором ничего не построить.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Андрей Анцышкин
47 минут назад
Лев, шо ты?!

В 2025 году на обратной стороне Луны разместят радиотелескоп

Андрей Анцышкин
51 минута назад
Sergey, да, ошибаетесь...

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Андрей Анцышкин
55 минут назад
Вася, как дела у войнов твоих?? Героически отступающих на всех фронтах....

Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

Андрей Анцышкин
1 час назад
Ооочень хорошо!

Фотоловушки в «азиатской Амазонии» получили снимки редких животных

Фарход Хусайнов
1 час назад
Скорее всего это с учётом экспорта и потребления туристов.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Grigory Scherbakov
1 час назад
Андрей, Может быть, только это будет не рынок автомобилей, а рынок роботакси. Если говорить о доходах, то да Маск станет ещё богаче, но статься о

Рейтинг: крупнейшие производители электромобилей в мире

Розарио Агро
1 час назад
Alexandr, на паблик Z тников??😁😆мы подписаны на паблики СВИНОВОЙНОВ ШЕНЕВМЕРЛИКОВ😆😅😄

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Boris Borizz.K
2 часа назад
Глеб, ну и где он это озвучивал? кроме того, это затраты - зарплаты в впк и смежников, выплаты военным и тп - и эти деньги возвращаются в экономику в

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Максим Эйхвальд
2 часа назад
Creep, это большая тема для рассуждений. Думаю точно можно сказать, что не так чёрно-бело всё. И независимо от того, как и кого забирают на войну, сотни

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Mishaal
2 часа назад
Epds Bihar EPDS बिहार एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे बिहार सरकार ने राशन और आवश्यक वस्तुओं

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Alexandr Aronov
2 часа назад
Владислав, ахахаххаха

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Alexandr Aronov
2 часа назад
Владислав, какие аргументы, сын д*била? 😂 то что он привел считает только украинские потери. Медиазона ПОИМЕННО посчитала уже 200+к по некрологам,

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Alexandr Aronov
2 часа назад
Creep, ахахахахахаххаха, выключи телик))

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно