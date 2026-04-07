Солнечное кольцо вокруг Луны: как японская компания предложила обеспечить Землю бесконечной энергией
Японская компания Shimizu Corporation более десяти лет назад предложила построить вокруг экватора Луны огромный пояс из солнечных панелей. Цель проекта, который назвали Luna Ring, — непрерывно генерировать электроэнергию.
Shimizu Corporation утверждала, что на Земле солнечные панели способны вырабатывать одну двадцатую энергии, которую даст похожая установка в космосе. Объясняла это отсутствием на экваторе Луны облаков и атмосферы, блокирующей солнечный свет. На лунном экваторе одна из сторон всегда освещена, так что Luna Ring мог бы генерировать энергию круглосуточно.
Президент космического консалтингового подразделения компании CSP Japan Тэцуи Есида заявлял, что если вся энергия с лунных панелей достигнет Земли, то для генерации энергии не нужно будет сжигать уголь, нефть или биомассу.
Солнечным панелям предстояло преобразовывать солнечный свет в электричество. Встроенные кабели, согласно проекту, могли бы доставлять его на ближайшую к Земле сторону Луны. Передающая установка преобразовывала бы электричество в микроволновые и лазерные лучи. Они, в свою очередь, направлялись бы уже на приемные станции на Земле. Специализированным антеннам предстояло улавливать микроволны, а потом преобразовывать их обратно в электричество для энергосети.
Возводить кольцо вокруг Луны предстояло роботам, а несколько астронавтов управляли бы ими. Авторы предлагали при строительстве использовать лунные ресурсы. Так как лунная почва — это оксидное соединение, компания рассчитывала производить из нее воду и кислород с помощью водорода, доставленного с Земли. Эту же почву они хотели превращать в бетон, керамику, стекловолокно и даже в солнечные элементы.
Согласно плану, самодвижущиеся производственные заводы могли перемещаться вдоль лунного экватора, производя и устанавливая солнечные элементы. Ширина кольца в некоторых местах достигала бы 400 километров. Поясу предстояло охватить всю окружность Луны.
Однако реализации столь амбициозного проекта Shimizu помешала, в том числе, нехватка денег. Есида отмечал, что он не знает точно, во сколько может обойтись строительство кольца. Сама технология пока находится на стадии исследований. Среди прочего, экспертам предстоит оценить, можно ли передавать гигаваты энергии на расстояние около 384 400 километров. При этом Shimizu утверждает, что все базовые компоненты уже существуют. Теперь осталось масштабировать все до необходимого уровня, а также реализовать это на поверхности другого мира.
Экономист из Института энергетической экономики Японии Масанори Комори отметил, что проект в теории звучит интересно, но на практике это слишком дорого. Он считает, что Японии выгоднее сосредоточиться на более реалистичных альтернативах, например, геотермальной энергии.
Luna Ring не получил официального одобрения космических агентств. Предложение появилось на сайте NASA Lunar Science Institute, но интерес к нему был минимальным. Небольшой интерес к проекту появился в 2011 году, после аварии на Фукусиме, однако с тех пор компания не сообщала о каких-либо успехах.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц
Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.
Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
31 Июля, 2015
Самые странные налоги в мире
28 Ноября, 2014
10 самых интересных городов-призраков
22 Сентября, 2021
Китайская «волшебная палочка» из тория
15 Января, 2015
Животные-экстремалы
14 Сентября, 2021
Повторный Covid-19: возможно, он злее первого
27 Октября, 2015
10 кругов ада для iPhone 6S
