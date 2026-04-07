Солнечное кольцо вокруг Луны: как японская компания предложила обеспечить Землю бесконечной энергией

Японская компания Shimizu Corporation более десяти лет назад предложила построить вокруг экватора Луны огромный пояс из солнечных панелей. Цель проекта, который назвали Luna Ring, — непрерывно генерировать электроэнергию.

Luna Ring / © Shimizu Corporation

Shimizu Corporation утверждала, что на Земле солнечные панели способны вырабатывать одну двадцатую энергии, которую даст похожая установка в космосе. Объясняла это отсутствием на экваторе Луны облаков и атмосферы, блокирующей солнечный свет. На лунном экваторе одна из сторон всегда освещена, так что Luna Ring мог бы генерировать энергию круглосуточно.

Президент космического консалтингового подразделения компании CSP Japan Тэцуи Есида заявлял, что если вся энергия с лунных панелей достигнет Земли, то для генерации энергии не нужно будет сжигать уголь, нефть или биомассу.

Солнечным панелям предстояло преобразовывать солнечный свет в электричество. Встроенные кабели, согласно проекту, могли бы доставлять его на ближайшую к Земле сторону Луны. Передающая установка преобразовывала бы электричество в микроволновые и лазерные лучи. Они, в свою очередь, направлялись бы уже на приемные станции на Земле. Специализированным антеннам предстояло улавливать микроволны, а потом преобразовывать их обратно в электричество для энергосети.

Возводить кольцо вокруг Луны предстояло роботам, а несколько астронавтов управляли бы ими. Авторы предлагали при строительстве использовать лунные ресурсы. Так как лунная почва — это оксидное соединение, компания рассчитывала производить из нее воду и кислород с помощью водорода, доставленного с Земли. Эту же почву они хотели превращать в бетон, керамику, стекловолокно и даже в солнечные элементы.

Согласно плану, самодвижущиеся производственные заводы могли перемещаться вдоль лунного экватора, производя и устанавливая солнечные элементы. Ширина кольца в некоторых местах достигала бы 400 километров. Поясу предстояло охватить всю окружность Луны.

Однако реализации столь амбициозного проекта Shimizu помешала, в том числе, нехватка денег. Есида отмечал, что он не знает точно, во сколько может обойтись строительство кольца. Сама технология пока находится на стадии исследований. Среди прочего, экспертам предстоит оценить, можно ли передавать гигаваты энергии на расстояние около 384 400 километров. При этом Shimizu утверждает, что все базовые компоненты уже существуют. Теперь осталось масштабировать все до необходимого уровня, а также реализовать это на поверхности другого мира.

Экономист из Института энергетической экономики Японии Масанори Комори отметил, что проект в теории звучит интересно, но на практике это слишком дорого. Он считает, что Японии выгоднее сосредоточиться на более реалистичных альтернативах, например, геотермальной энергии.

Luna Ring не получил официального одобрения космических агентств. Предложение появилось на сайте NASA Lunar Science Institute, но интерес к нему был минимальным. Небольшой интерес к проекту появился в 2011 году, после аварии на Фукусиме, однако с тех пор компания не сообщала о каких-либо успехах.