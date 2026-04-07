Крупнейшие экспортеры шоколада в мире

Глобальный экспорт и импорт шоколада в 2024 году составил 42,5 миллиарда долларов. На инфографике показаны крупнейшие страны-экспортеры шоколада.

Крупнейшие экспортеры шоколада в мире / © Rejoice Anabocha, Data Explained

Многие любители шоколада, вспоминая о главных «шоколадных странах», сразу вспоминают Бельгию и Швейцарию. Обе страны на инфографику попали, но не на первое место. Лидером рейтинга, по данным Observatory of Economic Complexity, стала Германия. В 2024 году она поставила шоколада на 6,94 миллиарда долларов.

Бельгия попала на второе место с показателем в 4,97 миллиарда долларов. Следом оказалась Польша, которая экспортировала шоколад на 3,24 миллиарда долларов.

В топ-5 вошли Италия и Канада. Швейцария заняла в рейтинге лишь девятое место. Россия, поставив шоколад на 0,6 миллиарда долларов, попала на 15 место.

Самым крупным импортером стали США (4,87 миллиарда долларов). Также в топ-3 вошли Германия и Великобритания.