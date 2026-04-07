Испытан первый в мире водородный турбовинтовой двигатель мегаваттного класса

Китай провел знаковое испытание в области водородной авиации: крупный беспилотный грузовой самолет впервые поднялся в воздух, используя турбовинтовой двигатель мегаваттного класса на водородном топливе.

Самолет с двигателем AEP100 / © CCTV

Испытательный полет состоялся в аэропорту города Чжучжоу провинции Хунань. Это первый случай, когда столь мощный водородный авиационный двигатель был проверен в реальных условиях полета.

Самолет массой около 7,5 тонны оснастили двигателем AEP100 местной разработки. Этот полет стал важным шагом вперед в создании более чистых и устойчивых авиационных систем.

Шестнадцатиминутный полет охватил расстояние около 36 километров. Самолет развил скорость примерно 220 километров в час и держался на высоте около 300 метров.

По данным Китайской корпорации авиационных двигателей, двигатель на протяжении всего полета работал ровно и стабильно. Выполнив все запланированные маневры, аппарат благополучно вернулся на аэродром. Это испытание стало первым в мире успешным полетом турбовинтового двигателя мегаваттного класса, работающего на водороде, выведя технологию из лабораторий в сферу практического применения.

Участники проекта отметили, что полет знаменует переход от экспериментальных исследований к прикладной инженерии. Он подтверждает, что водородные силовые установки могут надежно интегрироваться в авиационные платформы. По их словам, в Китае уже создана полноценная технологическая цепочка для авиационных водородных двигателей — от ключевых компонентов до полной системной интеграции. Успешная демонстрация также подтвердила инженерную надежность водородных систем тяги и заложила основу для их промышленного применения в авиации.