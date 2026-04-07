Испытан первый в мире водородный турбовинтовой двигатель мегаваттного класса
Китай провел знаковое испытание в области водородной авиации: крупный беспилотный грузовой самолет впервые поднялся в воздух, используя турбовинтовой двигатель мегаваттного класса на водородном топливе.
Испытательный полет состоялся в аэропорту города Чжучжоу провинции Хунань. Это первый случай, когда столь мощный водородный авиационный двигатель был проверен в реальных условиях полета.
Самолет массой около 7,5 тонны оснастили двигателем AEP100 местной разработки. Этот полет стал важным шагом вперед в создании более чистых и устойчивых авиационных систем.
Шестнадцатиминутный полет охватил расстояние около 36 километров. Самолет развил скорость примерно 220 километров в час и держался на высоте около 300 метров.
По данным Китайской корпорации авиационных двигателей, двигатель на протяжении всего полета работал ровно и стабильно. Выполнив все запланированные маневры, аппарат благополучно вернулся на аэродром. Это испытание стало первым в мире успешным полетом турбовинтового двигателя мегаваттного класса, работающего на водороде, выведя технологию из лабораторий в сферу практического применения.
Участники проекта отметили, что полет знаменует переход от экспериментальных исследований к прикладной инженерии. Он подтверждает, что водородные силовые установки могут надежно интегрироваться в авиационные платформы. По их словам, в Китае уже создана полноценная технологическая цепочка для авиационных водородных двигателей — от ключевых компонентов до полной системной интеграции. Успешная демонстрация также подтвердила инженерную надежность водородных систем тяги и заложила основу для их промышленного применения в авиации.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц
Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.
У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
8 Мая, 2021
Оружие Второй мировой войны. Тест
30 Ноября, 2017
5+1. Критики Илона Маска и их аргументы
