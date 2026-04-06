Солнце уничтожило самую яркую комету года
Самая яркая комета 2026 года — C/2026 A1 — прекратила свое существование, не пережив сближения с Солнцем. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, после исчезновения из поля зрения космических обсерваторий комета так и не появилась вновь. Наблюдения прервались 4 апреля около 14:30 по московскому времени из-за ее близости к Солнцу. Отсутствие повторного обнаружения означает, что объект полностью разрушился и был поглощен звездой.
Как пояснили исследователи, летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а более плотные фрагменты могли достичь поверхности Солнца. Часть пылевого хвоста отделилась и была вытеснена давлением солнечного излучения во внешние слои короны, где вскоре окончательно рассеется.
C/2026 A1 стала первой открытой кометой 2026 года, и ее судьба во многом была предсказуема с самого начала. По мнению астрономов, она относилась к семейству комет Крейца — группе объектов, являющихся обломками гигантской древней кометы, распавшейся сотни или даже тысячи лет назад.
Считается, что отдельные фрагменты этого древнего тела периодически возвращаются к Солнцу. Один из них, по предположениям, породил Великую комету 1106 года, а ее последующее разрушение привело к появлению знаменитых комет 1843 и, возможно, 1882 годов.
Изначально ожидалось, что при сближении с Солнцем C/2026 A1 значительно увеличит яркость — вплоть до видимости днем на уровне Луны. Однако комета оказалась меньше, чем предполагалось, и не разрушилась заранее, из-за чего не сформировала впечатляющий хвост.
После ее гибели самой яркой кометой на небосводе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
