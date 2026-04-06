У астронавтов «Артемиды II» опять сломался туалет

Корабль Orion миссии «Артемида II» продолжает свой путь в сторону Луны. Однако экипаж столкнулся с новыми трудностями — на борту вновь сломался туалет.

Туалетная система на борту Orion / © Jeremy Hansen, Canadian Space Agency

К концу третьего дня полета члены миссии столкнулись с неисправностью в работе универсальной системы управления отходами. Диспетчеры не смогли сбросить накопившуюся мочу за борт.

Как пояснил директор полета Джуд Фрилинг, система засорилась из-за замерзания в выводном трубопроводе. Тогда диспетчеры нашли решение. Они предложили развернуть корабль к Солнцу, чтобы разморозить мочу с помощью солнечного тепла.

Пока туалет не починили, экипажу пришлось использовать мягкие мочесборники. Туалетом они пользоваться могли, но только для твердых отходов.

Это не первый случай, когда экипаж столкнулся с неисправностью в работе системы. 1 апреля на корабле заклинил вентилятор насоса, что мешало сбору мочи. Под руководством специалистов неисправность устранила астронавт Кристина Кох.