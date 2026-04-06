Женщины или мужчины: кто чаще и по какой причине плачет

Ученые провели исследование, помогающее понять, как плач влияет на взрослых в повседневной жизни. Они выяснили, что женщины и мужчины чаще плакали по разным причинам.

Кадр из телесериала «Новенькая» / © 20th Television, Netflix

Ученые из Университета медицинских наук имени Карла Ландштейнера (Австрия) хотели выяснить, как слезы влияют на эмоциональное состояние человека. Однако они также узнали, что женщины в среднем плачут чаще мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Collabra: Psychology.

В исследовании приняли участие 106 взрослых из Австрии и Германии. В основном в эксперименте участвовали женщины, средний возраст участников составил 29 лет. Каждый эпизод слез они фиксировали в специальном приложении, а также указывали причину, интенсивность плача, продолжительность и текущий уровень положительных и отрицательных эмоций. В конце дня они проходили дополнительный опрос.

Ученые пришли к выводу, что плач — распространенное поведение человека. За четыре недели почти 87% участников плакали хотя бы один раз. Женщины, как правило, плакали чаще, чем мужчины. У женщин зафиксировали в среднем почти шесть эпизодов плача за месяц, у мужчин — чуть менее трех. Женщины в среднем плакали дольше, а также с большей интенсивностью.

Причины плача также различались. Женщины чаще плакали из-за одиночества или споров с близкими. Мужчины плакали из-за чувства беспомощности, а также в качестве реакции на средства массовой информации, например, на просмотр грустного фильма.

При этом потребление медиаконтента во всей группе оказалось наиболее частой причиной плача. Самыми сильными и продолжительными оказались слезы, вызванные чувством подавленности или одиночества. Такие эпизоды длились в среднем от 11 до 13 минут каждый.

Авторы не нашли доказательств, что плач автоматически приносит немедленное облегчение, что стало неожиданностью для исследователей.