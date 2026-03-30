Плач из-за стресса ухудшил эмоциональное состояние

Считается, что плач помогает справиться со стрессом и тяжелым состоянием, будучи способом выразить сильные эмоции. Новое исследование показало, что положительный или отрицательный эффект зависит от причины слез.

Плач представляет собой распространенное и уникальное человеческое явление. Считается, что такой способ выплеснуть эмоции помогает успокоиться и снижает эмоциональную нагрузку. Ученые проверяли это суждение. Ретроспективные опросники, где участники полагаются на память, часто фиксируют положительный эффект плача, однако такие результаты могут искажаться из-за неточности воспоминаний или действия установок о пользе плача.

В лабораторных экспериментах, напротив, редко находят подобный эффект, что может быть связано с неестественностью обстановки и нежеланием участников плакать перед наблюдателями. Предшествующие исследования с помощью метода выборки переживаний, позволяющего изучать плач в естественной среде, тоже имели ограничения: не учитывали несообщенные эпизоды, оценивали аффект преимущественно в конце дня и не включали множественные замеры для отслеживания временной динамики.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Collabra: Psychology, ученые проверили эту гипотезу, применив событийно-ориентированный метод. В нем участвовали 106 взрослых, преимущественно женщины, в возрасте около 28 лет. Специалисты наблюдали за ними в течение четырех недель, во время которых участники использовали собственные смартфоны для немедленного сообщения о каждом эпизоде эмоционального плача в повседневной жизни.

Сразу после сообщения испытуемые фиксировали триггер плача, его интенсивность, продолжительность и оценивали свой позитивный и негативный аффект. Ключевой особенностью исследования стали повторные замеры состояния аффекта через 15, 30 и 60 минут после эпизода плача, что позволило отследить временную динамику изменений.

Научная работа показала, что плач — очень распространенное явление: подавляющее большинство участников сообщили как минимум об одном эпизоде за четыре недели. Наиболее частыми причинами плача стали медийные стимулы, например трагичные новости или грустные фильмы, а также чувство беспомощности и одиночество. Авторы выявили и гендерные различия: женщины плакали чаще, дольше и интенсивнее мужчин.

Вопреки распространенному представлению об облегчающем действии плача, исследователи не обнаружили доказательств того, что сам по себе плач ассоциирован с повышением позитивного аффекта. Сразу после слез наблюдалось значительное снижение позитивного аффекта и повышение негативного, причем выраженность этих изменений была тем сильнее, чем интенсивнее был сам плач.

Важнейшим результатом стал вывод о том, что причина плача влияет на его последствия — позитивные или негативные. Слезы после просмотра грустного кино или чтения плохих новостей либо не изменяли состояние, либо улучшали его, тогда как плач из-за чувства одиночества или стресса, как правило, ухудшал состояние. Все выявленные эффекты были краткосрочными: изменения развивались и угасали в течение 60 минут после плача, а к концу дня его влияние на общее настроение практически исчезало.

Андрей Серегин 73 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.