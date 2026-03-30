Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Плач из-за стресса ухудшил эмоциональное состояние
Считается, что плач помогает справиться со стрессом и тяжелым состоянием, будучи способом выразить сильные эмоции. Новое исследование показало, что положительный или отрицательный эффект зависит от причины слез.
Плач представляет собой распространенное и уникальное человеческое явление. Считается, что такой способ выплеснуть эмоции помогает успокоиться и снижает эмоциональную нагрузку. Ученые проверяли это суждение. Ретроспективные опросники, где участники полагаются на память, часто фиксируют положительный эффект плача, однако такие результаты могут искажаться из-за неточности воспоминаний или действия установок о пользе плача.
В лабораторных экспериментах, напротив, редко находят подобный эффект, что может быть связано с неестественностью обстановки и нежеланием участников плакать перед наблюдателями. Предшествующие исследования с помощью метода выборки переживаний, позволяющего изучать плач в естественной среде, тоже имели ограничения: не учитывали несообщенные эпизоды, оценивали аффект преимущественно в конце дня и не включали множественные замеры для отслеживания временной динамики.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Collabra: Psychology, ученые проверили эту гипотезу, применив событийно-ориентированный метод. В нем участвовали 106 взрослых, преимущественно женщины, в возрасте около 28 лет. Специалисты наблюдали за ними в течение четырех недель, во время которых участники использовали собственные смартфоны для немедленного сообщения о каждом эпизоде эмоционального плача в повседневной жизни.
Сразу после сообщения испытуемые фиксировали триггер плача, его интенсивность, продолжительность и оценивали свой позитивный и негативный аффект. Ключевой особенностью исследования стали повторные замеры состояния аффекта через 15, 30 и 60 минут после эпизода плача, что позволило отследить временную динамику изменений.
Научная работа показала, что плач — очень распространенное явление: подавляющее большинство участников сообщили как минимум об одном эпизоде за четыре недели. Наиболее частыми причинами плача стали медийные стимулы, например трагичные новости или грустные фильмы, а также чувство беспомощности и одиночество. Авторы выявили и гендерные различия: женщины плакали чаще, дольше и интенсивнее мужчин.
Вопреки распространенному представлению об облегчающем действии плача, исследователи не обнаружили доказательств того, что сам по себе плач ассоциирован с повышением позитивного аффекта. Сразу после слез наблюдалось значительное снижение позитивного аффекта и повышение негативного, причем выраженность этих изменений была тем сильнее, чем интенсивнее был сам плач.
Важнейшим результатом стал вывод о том, что причина плача влияет на его последствия — позитивные или негативные. Слезы после просмотра грустного кино или чтения плохих новостей либо не изменяли состояние, либо улучшали его, тогда как плач из-за чувства одиночества или стресса, как правило, ухудшал состояние. Все выявленные эффекты были краткосрочными: изменения развивались и угасали в течение 60 минут после плача, а к концу дня его влияние на общее настроение практически исчезало.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты
Жизнь в суровых условиях вечной мерзлоты — вызов даже для бактерий. Для нее требуются уникальные адаптации к холоду и другим стрессовым факторам. В новом исследовании ученые МФТИ с коллегами описали белки Exiguobacterium sibiricum — бактерии, найденной в многолетнемерзлых породах на северо-востоке Сибири. Исследователи выяснили, как набор белков в мембране микроба зависит от температуры, при которой его культивируют.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Августа, 2022
12 Августа, 2020
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии