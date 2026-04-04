Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
4 апреля, 08:08
Рейтинг: +333
Посты: 963

Экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 вернулся к полетам после внеплановой посадки

Экспериментальный самолет NASA X-59 вновь поднялся в небо после того, как специалисты установили: сигнальная лампа в кабине, прервавшая второй вылет, сработала ошибочно.

Экспериментальный самолет X-59 / © NASA
Напомним, что второй полет X-59 состоялся 20 марта 2026 года. За штурвалом находился летчик-испытатель Джим «Клю» Лесс. Миссию пришлось завершить досрочно: в кабине загорелся предупредительный индикатор, и пилот принял решение вернуться на базу. Как теперь уточнило NASA, сигнал не указывал на реальную неисправность самолета — причиной стала некорректно установленная измерительная аппаратура, вызвавшая ложное срабатывание.

После устранения проблемы команды быстро возобновили испытания уникального самолета. Уже 26 и 27 марта X-59 снова выполнил полеты, продолжив программу испытаний менее чем через неделю после прерванного вылета.

Возвращение в воздух стало очередным этапом ранней летной кампании X-59 — проекта, реализуемого NASA совместно с Lockheed Martin. Его цель — доказать, что сверхзвуковые полеты над сушей могут быть значительно тише. Ранее агентство называло второй полет важным переходом к расширению эксплуатационного диапазона — постепенному увеличению скорости и высоты с одновременной проверкой управляемости, работы систем и общих запасов безопасности.

В дальнейшем NASA намерено использовать X-59 для сбора данных, которые могут побудить регуляторов пересмотреть давние ограничения на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. Самолет рассчитан на крейсерскую скорость 1500 километров в час на высоте 16,7 километра, создавая при этом не мощный звуковой удар, а более мягкий «хлопок».

В агентстве отметили, что даже сокращенный второй полет дал полезные данные для последующих испытаний, а быстрое возвращение самолета в строй говорит о том, что экспериментальная программа продолжается по плану.

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

