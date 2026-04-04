Экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 вернулся к полетам после внеплановой посадки
Экспериментальный самолет NASA X-59 вновь поднялся в небо после того, как специалисты установили: сигнальная лампа в кабине, прервавшая второй вылет, сработала ошибочно.
Напомним, что второй полет X-59 состоялся 20 марта 2026 года. За штурвалом находился летчик-испытатель Джим «Клю» Лесс. Миссию пришлось завершить досрочно: в кабине загорелся предупредительный индикатор, и пилот принял решение вернуться на базу. Как теперь уточнило NASA, сигнал не указывал на реальную неисправность самолета — причиной стала некорректно установленная измерительная аппаратура, вызвавшая ложное срабатывание.
После устранения проблемы команды быстро возобновили испытания уникального самолета. Уже 26 и 27 марта X-59 снова выполнил полеты, продолжив программу испытаний менее чем через неделю после прерванного вылета.
Возвращение в воздух стало очередным этапом ранней летной кампании X-59 — проекта, реализуемого NASA совместно с Lockheed Martin. Его цель — доказать, что сверхзвуковые полеты над сушей могут быть значительно тише. Ранее агентство называло второй полет важным переходом к расширению эксплуатационного диапазона — постепенному увеличению скорости и высоты с одновременной проверкой управляемости, работы систем и общих запасов безопасности.
В дальнейшем NASA намерено использовать X-59 для сбора данных, которые могут побудить регуляторов пересмотреть давние ограничения на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. Самолет рассчитан на крейсерскую скорость 1500 километров в час на высоте 16,7 километра, создавая при этом не мощный звуковой удар, а более мягкий «хлопок».
В агентстве отметили, что даже сокращенный второй полет дал полезные данные для последующих испытаний, а быстрое возвращение самолета в строй говорит о том, что экспериментальная программа продолжается по плану.
