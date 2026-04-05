В Перу описали новый вид лягушки, вынашивающеи потомство на спине
Высоко в Андах северного Перу, в зоне постоянных туманов и влажных ветров, был обнаружен новый вид сумчатых лягушек — Gastrotheca mittaliiti. Этот вид описан в 2026 году на основе морфологических признаков и молекулярно-генетических данных, подтвердивших его самостоятельное положение среди близкородственных форм.
Открытие стало еще одним подтверждением того, что высокогорные экосистемы Анд остаются одним из важнейших центров современного видообразования у амфибий.
Новый вид найден в высокогорных районах региона Амасонас на высоте свыше 3300 м над уровнем моря. Эти территории относятся к типу парамо — холодным и влажным горным экосистемам с выраженными суточными колебаниями температуры и высокой атмосферной влажностью. Для подобных местообитаний характерна сильная пространственная изоляция отдельных долин, что способствует дивергенции популяций и формированию эндемичных видов. В настоящее время Gastrotheca mittaliiti известна лишь из одной локальности — верховьев бассейна реки Майо, что указывает на крайне ограниченный ареал. Результаты открытия были опубликованы в новозеландском научном журнале Zootaxa и получены в сотрудничестве с исследовательскими отделами Флоридского международного университета и Севильского университета в Испании.
По морфологическим характеристикам новый вид относится к типичным представителям древесных амфибий. Длина тела взрослых особей составляет примерно 27–33 мм. Окраска преимущественно зеленая, кожа дорсальной поверхности покрыта многочисленными бугорками и складками. Вдоль спины заметны продольные кожные гребни, а в области барабанной перепонки выражена утолщенная супратимпанальная складка. Диагностическое значение имеют также особенности строения пальцев и дисков на их концах, которые у данного вида сравнительно узкие. Совокупность этих признаков позволила четко отделить его от морфологически сходных представителей рода.
Наиболее характерная биологическая особенность рода Gastrotheca — наличие у самок специализированного дорсального выводкового кармана. После оплодотворения яйца помещаются внутрь этого кармана, где происходит их дальнейшее развитие. В отличие от большинства бесхвостых земноводных, жизненный цикл таких видов может быть существенно сокращен по времени пребывания в водной среде или полностью независим от нее. Развитие эмбрионов происходит в защищенных условиях, что уменьшает влияние абиотических факторов и снижает риск хищничества на ранних стадиях. Подобная стратегия размножения рассматривается как важная адаптация к условиям нестабильной или ограниченной доступности водоемов в высокогорных районах.
Молекулярно-генетический анализ показал, что Gastrotheca mittaliiti принадлежит к группе видов, близких к Gastrotheca marsupiata, при этом наибольшее филогенетическое сходство выявлено с Gastrotheca trachyplevra. Полученные данные свидетельствуют о сравнительно недавнем расхождении эволюционных линий внутри данной группы. Такие результаты согласуются с представлениями о высокой скорости видообразования в горных системах Анд, где географическая изоляция и экологическая мозаичность создают условия для быстрой дивергенции популяций.
Высокогорные условия предъявляют повышенные требования к физиологии амфибий. Низкие температуры, высокая влажность и нестабильные погодные режимы создают серьезные ограничения для размножения и развития. В этом контексте наличие выводкового кармана можно рассматривать как эффективную адаптацию, повышающую вероятность успешного развития потомства. Перенос эмбрионов на теле самки снижает зависимость от наличия открытых водоемов и защищает кладку от неблагоприятных факторов среды.
Несмотря на недавнее открытие, вид уже рассматривается как потенциально уязвимый. Основные угрозы связаны с деградацией высокогорных местообитаний вследствие сельскохозяйственной деятельности, пожаров и климатических изменений. Амфибии в целом отличаются высокой чувствительностью к трансформациям среды из-за проницаемой кожи и зависимости от стабильных микроклиматических условий. Ограниченный ареал дополнительно увеличивает риск снижения численности.
В рамках того же исследования было впервые подтверждено присутствие на территории Перу другого вида рода — Gastrotheca turnerorum, что расширяет известные границы распространения группы и уточняет представления о ее биогеографической истории. Подобные находки имеют важное значение для реконструкции путей расселения и дивергенции сумчатых лягушек в пределах Андского региона.
Открытие Gastrotheca mittaliiti подчеркивает, что даже в сравнительно хорошо изученных таксономических группах сохраняется значительный потенциал для выявления новых видов. Особенно это касается труднодоступных высокогорных экосистем, где изоляция и экологическая неоднородность создают условия для формирования узкоареальных эндемиков. Одновременно подобные находки свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований и мер по сохранению высокогорных биотопов, поскольку исчезновение локальных местообитаний может привести к утрате уникальных эволюционных линий еще до их полноценного изучения.
