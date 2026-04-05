Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Igor Игорь
5 апреля, 11:10
В Перу описали новый вид лягушки, вынашивающеи потомство на спине

Высоко в Андах северного Перу, в зоне постоянных туманов и влажных ветров, был обнаружен новый вид сумчатых лягушек — Gastrotheca mittaliiti. Этот вид описан в 2026 году на основе морфологических признаков и молекулярно-генетических данных, подтвердивших его самостоятельное положение среди близкородственных форм.

Новый вид амфибий, получивший научное название Gastrotheca mittaliiti, достигает в длину от 2,7 до 3,3 сантиметров. Источник: https://mapress.com/public/journals/1/article_57071_cover_en_US.jpg
Открытие стало еще одним подтверждением того, что высокогорные экосистемы Анд остаются одним из важнейших центров современного видообразования у амфибий.

Новый вид найден в высокогорных районах региона Амасонас на высоте свыше 3300 м над уровнем моря. Эти территории относятся к типу парамо — холодным и влажным горным экосистемам с выраженными суточными колебаниями температуры и высокой атмосферной влажностью. Для подобных местообитаний характерна сильная пространственная изоляция отдельных долин, что способствует дивергенции популяций и формированию эндемичных видов. В настоящее время Gastrotheca mittaliiti известна лишь из одной локальности — верховьев бассейна реки Майо, что указывает на крайне ограниченный ареал. Результаты открытия были опубликованы в новозеландском научном журнале Zootaxa и получены в сотрудничестве с исследовательскими отделами Флоридского международного университета и Севильского университета в Испании.

По морфологическим характеристикам новый вид относится к типичным представителям древесных амфибий. Длина тела взрослых особей составляет примерно 27–33 мм. Окраска преимущественно зеленая, кожа дорсальной поверхности покрыта многочисленными бугорками и складками. Вдоль спины заметны продольные кожные гребни, а в области барабанной перепонки выражена утолщенная супратимпанальная складка. Диагностическое значение имеют также особенности строения пальцев и дисков на их концах, которые у данного вида сравнительно узкие. Совокупность этих признаков позволила четко отделить его от морфологически сходных представителей рода.

Наиболее характерная биологическая особенность рода Gastrotheca — наличие у самок специализированного дорсального выводкового кармана. После оплодотворения яйца помещаются внутрь этого кармана, где происходит их дальнейшее развитие. В отличие от большинства бесхвостых земноводных, жизненный цикл таких видов может быть существенно сокращен по времени пребывания в водной среде или полностью независим от нее. Развитие эмбрионов происходит в защищенных условиях, что уменьшает влияние абиотических факторов и снижает риск хищничества на ранних стадиях. Подобная стратегия размножения рассматривается как важная адаптация к условиям нестабильной или ограниченной доступности водоемов в высокогорных районах.

Молекулярно-генетический анализ показал, что Gastrotheca mittaliiti принадлежит к группе видов, близких к Gastrotheca marsupiata, при этом наибольшее филогенетическое сходство выявлено с Gastrotheca trachyplevra. Полученные данные свидетельствуют о сравнительно недавнем расхождении эволюционных линий внутри данной группы. Такие результаты согласуются с представлениями о высокой скорости видообразования в горных системах Анд, где географическая изоляция и экологическая мозаичность создают условия для быстрой дивергенции популяций.

Высокогорные условия предъявляют повышенные требования к физиологии амфибий. Низкие температуры, высокая влажность и нестабильные погодные режимы создают серьезные ограничения для размножения и развития. В этом контексте наличие выводкового кармана можно рассматривать как эффективную адаптацию, повышающую вероятность успешного развития потомства. Перенос эмбрионов на теле самки снижает зависимость от наличия открытых водоемов и защищает кладку от неблагоприятных факторов среды.

Несмотря на недавнее открытие, вид уже рассматривается как потенциально уязвимый. Основные угрозы связаны с деградацией высокогорных местообитаний вследствие сельскохозяйственной деятельности, пожаров и климатических изменений. Амфибии в целом отличаются высокой чувствительностью к трансформациям среды из-за проницаемой кожи и зависимости от стабильных микроклиматических условий. Ограниченный ареал дополнительно увеличивает риск снижения численности.

В рамках того же исследования было впервые подтверждено присутствие на территории Перу другого вида рода — Gastrotheca turnerorum, что расширяет известные границы распространения группы и уточняет представления о ее биогеографической истории. Подобные находки имеют важное значение для реконструкции путей расселения и дивергенции сумчатых лягушек в пределах Андского региона.

Открытие Gastrotheca mittaliiti подчеркивает, что даже в сравнительно хорошо изученных таксономических группах сохраняется значительный потенциал для выявления новых видов. Особенно это касается труднодоступных высокогорных экосистем, где изоляция и экологическая неоднородность создают условия для формирования узкоареальных эндемиков. Одновременно подобные находки свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований и мер по сохранению высокогорных биотопов, поскольку исчезновение локальных местообитаний может привести к утрате уникальных эволюционных линий еще до их полноценного изучения.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Ускорители частиц — машины, помогающие людям
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как создаются лекарства: от идеи до аптеки
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Космические профессии: как спасают космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Информатика: обработка информации, алгоритмы, нейросети
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
4 апреля, 13:11
Татьяна Зайцева

Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

На дне Копенгагенской гавани обнаружили обломки флагманского военного корабля «Даннеброге», пролежавшие там 225 лет. Корабль взорвался и затонул во время Копенгагенского морского сражения 2 апреля 1801 года, состоявшегося между датским флотом и британским флотом под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона.

Археология
# Дания
# затопленный корабль
# история
# подводная археология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
30 марта, 11:30
Игорь Байдов

На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.

Антропология
# обезьяны
# предки
# приматы
# человекообразные обезьяны
31 марта, 11:34
Илья Гриднев

Популярная эволюционная модель оказалась основана на математической ошибке

Исследователи выявили серьезный недостаток в широко используемой эволюционной модели — ингибиторной каскадной модели (ICM). Оказалось, ее предсказательная сила обусловлена не биологическими механизмами, а математическим артефактом, связанным с методом стандартизации данных.

Биология
# моделирование
# статистический анализ
# эволюция
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
Последние новости:

  1. Изменение длины связей оказалось ключом к сверхпроводимости никелатов

    5 апреля, 10:00

  2. Предки современных животных сформировались за миллионы лет до кембрийского взрыва

    4 апреля, 13:50

  3. У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

    4 апреля, 13:20

  4. Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

    4 апреля, 13:11
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Kostya Vaganov
15 минут назад
Жители Люксембурга живут люксовую жизнь: видимо, кофе входит список комильфо. Они, наверняка, пьют самый дорогой, который обезьяны выкакивают.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Максим Никитин
30 минут назад
Ага, я почти каждый день пью капучино с пенкой!☕

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Алексей Загороднюк
50 минут назад
Алекс, да у нас люди в селах деревнях живут без дорог!!! Зима, осень, весна проехать не может, элементарно, скорая помощь!!! Может лучше на эти деньги

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Alek K
58 минут назад
Alek, телескопы хорошо видят чёрных дырочек., пульсары, квазары. Темпаче в задницу посмотреть вояджеру без труда.,

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Alek K
1 час назад
Alek, а что!, не так!

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Alek K
1 час назад
Думаю надо телескоп направить на вояджер и регулировать резкость и печатать на цветном принтере, условия позволяют. Чилиская обсерватория.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Holden Caulfield
1 час назад
Ого, да это же прям Туссент, только там вино больше входу

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Александр Золотухин
1 час назад
Как сказал мужик в фильме Аватар Мне кажется осталось понять что вы там у себя такое курите?

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Maks Umbriaco
1 час назад
Зина, мы и не мыслитб, вообще

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Алекс Никонов
2 часа назад
Артем, Дарвин не видел доказательств божественного вмешательства и считал религию результатом человеческого разума, а не божественного

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Bokassa
2 часа назад
Artur, он не читал, 90 процентов комментаторов не читают то, что комментируют. Только заголовок

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

adlkllll
2 часа назад
Михаил, про вторую экономику мира скорее всего по телевизору слышат, хотя всем понятно, что даже до топ10 такой экономике прям очень далеко.

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Глеб Сверчков
2 часа назад
United breaks guitars)))

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Qsd Qdff
2 часа назад
Almatyman, держи в курсе)

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Ованес
3 часа назад
Karen, хорошо сказал

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Владимир Максимов
3 часа назад
четланин, такое чувство, что тебя недавно выпустили из дурдома. То, что ты говоришь, не соответствует нормальному человеку.

Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?

Viktor Koppel
3 часа назад
Владимир, )))) это другие государства.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Viktor Koppel
3 часа назад
Глеб, все верно.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

kairat auy
4 часа назад
Иван, это относится и к Вашингтону и к Кремлю, к любому кто занимается войной. Если все деньги от войны отправить на внутренние вопросы, то качество

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Игорь Коняшов
4 часа назад
Артём, Ссылку на то, что они были)

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

