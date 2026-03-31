В Подмосковье выявили новые случаи заражения оспой обезьян
В Московской области выявили двух человек, инфицированных оспой обезьян. Их госпитализировали в Домодедовскую больницу.
Изначально о произошедшем сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, 30 марта в больницу поступили жители Мытищ. У мужчин наблюдалась повышенная температура, а на теле появились высыпания.
Как утверждают заболевшие мужчины, за границу они не выезжали. По их словам, они также не контактировали с другими больными.
«РИА Новости» обратились за комментарием в Домодедовскую больницу. «Правда», — ответил представитель пресс-службы на вопрос, поступали ли к ним люди, зараженные оспой обезьян.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области сообщила ТАСС, что ведомство проводит санитарно‑эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на заражение оспой обезьян.
В Роспотребнадзоре напомнили, что заразиться оспой обезьян можно, контактируя с поврежденными участками кожи больного. Также инфекция передается через предметы, загрязненные биологическими жидкостями заболевшего. Еще один путь передачи — через материалы из очагов поражения.
Это не первый случай заражения оспой обезьян в этом году. Как писал Naked Science, в феврале инфицированного также госпитализировали в Домодедовскую больницу. По информации Mash, в том месяце в этой больнице зафиксировали три случая заболевания.
