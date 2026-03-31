Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
31 марта, 14:13
Рейтинг: +161
Посты: 625

В Подмосковье выявили новые случаи заражения оспой обезьян

В Московской области выявили двух человек, инфицированных оспой обезьян. Их госпитализировали в Домодедовскую больницу.

Искусственно раскрашенная микрофотография частиц вируса оспы обезьян (бирюзовый цвет), обнаруженных в зараженной клетке (коричневый цвет), культивированной в лаборатории / © NIAID, Monkeypox Virus / Wikipedia
Изначально о произошедшем сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, 30 марта в больницу поступили жители Мытищ. У мужчин наблюдалась повышенная температура, а на теле появились высыпания.

Как утверждают заболевшие мужчины, за границу они не выезжали. По их словам, они также не контактировали с другими больными.

«РИА Новости» обратились за комментарием в Домодедовскую больницу. «Правда», — ответил представитель пресс-службы на вопрос, поступали ли к ним люди, зараженные оспой обезьян. 

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области сообщила ТАСС, что ведомство проводит санитарно‑эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на заражение оспой обезьян.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заразиться оспой обезьян можно, контактируя с поврежденными участками кожи больного. Также инфекция передается через предметы, загрязненные биологическими жидкостями заболевшего. Еще один путь передачи — через материалы из очагов поражения. 

Это не первый случай заражения оспой обезьян в этом году. Как писал Naked Science, в феврале инфицированного также госпитализировали в Домодедовскую больницу. По информации Mash, в том месяце в этой больнице зафиксировали три случая заболевания. 

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Мар
1000
Коллегия жрецов священнодействий и гаруспики: заимствованные гадания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Апр
800
Ранняя республика: 1780-1800-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Что нового в динозаврах?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Жизнь вне Земли
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК и история эпидемий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
О роли ДНК-исследований в реконструкции истории человечества
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
1000
Как русский язык не перешел на латиницу
Medio Modo
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Профессия — инженер в области искусственного интеллекта
Музей криптографии
Москва

31 марта, 10:08
Игорь Байдов

На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
30 марта, 14:22
Андрей Серегин

Плач из-за стресса ухудшил эмоциональное состояние

Считается, что плач помогает справиться со стрессом и тяжелым состоянием, будучи способом выразить сильные эмоции. Новое исследование показало, что положительный или отрицательный эффект зависит от причины слез.

Психология
# аффект
# одиночество
# опрос
# плач
# стресс
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

    31 марта, 12:11

  2. Популярная эволюционная модель оказалась основана на математической ошибке

    31 марта, 11:34

  3. Экономисты раскрыли причины гендерного разрыва в зарплатах выпускников колледжей

    31 марта, 11:00

  4. На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

    31 марта, 10:08
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

