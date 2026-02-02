Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Подмосковье подтвердили случай заболевания оспой обезьян

В Подмосковье врачи подтвердили случай заболевания оспой обезьян. Инфицированного ранее госпитализировали в Домодедовскую больницу.

Вирус оспы обезьян (monkeypox virus, MPV, MPXV) — зоонозный вирус с двухцепочечной ДНК, возбудитель оспы обезьян / © Kopofx / Иван Беляев

Как уточнила пресс-служба больницы, пациент находится в удовлетворительном состоянии. Он получает симптоматическое лечение.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Ведомство планирует выяснить, с кем контактировал заболевший. Также расследование поможет определить источник заражения.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, наиболее распространенное в Центральной и Западной Африке. В России вирус диагностируют с помощью тест-систем, которые позволяют выявить его в кратчайшие сроки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что оспа обезьян передается во время контакта с поврежденной кожей инфицированного человека. Также вирусом можно заразиться через предметы и материалы, загрязненные биологическими жидкостями.

Во время заграничных поездок ведомство рекомендовало избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса. В первую очередь, это — грызуны и обезьяны. Еще одна рекомендация — соблюдать правила личной гигиены.