Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера
Китайская компания Unitree Robotics представила GD01 — огромного пилотируемого робота, который умеет передвигаться как обезьяна, проламывать бетонные стены и превращаться в четырехногую машину.
Видео с человекоподобными роботами давно стали привычной частью социальных сетей. Однако новый ролик от Unitree Robotics привлек особое внимание: компания показала огромного пилотируемого робота, будто вышедшего прямиком из кадра голливудского научно-фантастического фильма. Модель получила название GD01.
Машина уже вызвала бурное обсуждение в интернете благодаря своим внушительным размерам, способности к трансформации и необычной манере передвижения, напоминающей движения человекообразной обезьяны. В компании подчеркнули, что это «первый в мире серийно изготовляемый пилотируемый робот-трансформер для гражданского использования».
На видео, опубликованном Unitree Robotics, огромный робот возвышается над людьми, пока оператор стоит рядом, удерживая его за руку. Затем человек забирается внутрь машины и устраивается в круглом кресле, расположенном в верхней части корпуса. После этого робот начинает двигаться.
Особенно впечатляют способы передвижения GD01. Помимо обычной ходьбы на двух ногах, робот способен использовать все четыре конечности и перемещаться подобно огромной обезьяне. В ролике показано, как машина почти изгибается на 180 градусов, а затем мощным ударом кулака пробивает бетонную стену.
Примечательно, что, по данным компании, вес робота вместе с оператором достигает примерно 500 килограммов. GD01 также способен трансформироваться в четырехногую машину, что выгодно отличает его от большинства существующих на рынке гуманоидных роботов.
Хотя до появления подобных устройств в обычных домах еще далеко, GD01 наглядно демонстрирует, насколько быстро роботы выходят за пределы заводов и лабораторий. Возможность переносить человека, выполнять тяжелую физическую работу и даже разрушать бетонные конструкции дает представление о будущем, где роботы смогут активно участвовать в трудоемких задачах.
