Десять тысяч человекоподобных машин: китайский производитель роботов взял новый рубеж
Китайская робототехническая фирма AGIBOT объявила о выпуске своего 10 000-го человекоподобного робота — событии, знаменующем ключевой этап в стремительной индустриализации воплощенного искусственного интеллекта.
Этот рубеж, представленный в последнем производственном отчете компании, указывает на переломный момент для всей отрасли: индустрия переходит от ранних этапов тестирования к масштабному внедрению в реальных условиях.
По словам компании, речь идет не просто о количественном показателе. Это отражение более глубоких изменений в подходах к разработке и внедрению человекоподобных роботов. На ранних этапах усилия были сосредоточены на том, чтобы доказать: машины способны надежно функционировать в контролируемой среде. Сегодня же такие компании, как AGIBOT, переходят к устойчивому серийному производству и широкому применению.
Хронология выпуска демонстрирует, насколько быстро компания нарастила масштабы. На производство первых 1 000 человекоподобных роботов ушло почти два года. Затем темпы увеличились: от 1 000 до 5 000 единиц компания дошла примерно за год. Последний этап оказался еще стремительнее: от 5 000 до 10 000 — всего за три месяца. Это более чем четырехкратное ускорение по сравнению с предыдущим периодом.
Компания объясняет этот скачок совершенствованием цепочки поставок и производственных процессов. Стандартизация компонентов и более слаженная координация производственных систем позволили сократить сроки и снизить сложность. То, на что раньше в аппаратном производстве уходили годы, теперь достигается за месяцы.
Благодаря таким темпам AGIBOT вошла в число первых компаний, сумевших выйти на масштабное коммерческое внедрение человекоподобных роботов.
Значительная часть из этих 10 000 роботов уже работает в реальных условиях. Они используются в самых разных сферах, демонстрируя растущую универсальность гуманоидных систем.
В логистике роботы помогают с обработкой и перемещением грузов. В розничной торговле и шоурумах они консультируют клиентов и предоставляют информацию. Сфера гостеприимства также внедряет таких роботов — для работы на ресепшене и взаимодействия с посетителями.
Образование стало еще одним направлением применения: здесь роботы используются для обучения и интерактивных занятий. Помимо сервисных функций, AGIBOT внедряет свои разработки и в промышленность — некоторые роботы уже работают непосредственно на производственных линиях, помогая людям выполнять задачи.
Такое разнообразие сценариев показывает, что человекоподобные роботы начинают занимать как фронтальные, клиентские, так и внутренние операционные роли.
Рост AGIBOT не ограничивается внутренним рынком. Компания отмечает высокий международный спрос и расширение присутствия в разных регионах мира. Ее роботы уже используются в Европе и Северной Америке, а также в Японии, Южной Корее, странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Во многих из этих регионов компании переходят от пилотных проектов к масштабному внедрению.
