Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 марта, 08:29
Рейтинг: +161
Посты: 598

Старшеклассница создала фильтр для воды, который без дорогостоящего оборудования удаляет 96% микропластика

Американская школьница создала систему фильтров, удаляющую более 95% микропластика из питьевой воды. Отказавшись от традиционных фильтрующих мембран, девушка использовала ферромагнитную жидкость.

Схема прототипа / © Regeneron International Science and Engineering Fair
Схема прототипа / © Regeneron International Science and Engineering Fair

Ученые еще изучают влияние микропластика на организм человека, однако его массовое распространение в любом случае вызывает беспокойство. Согласно отчетам организаций, в Уоррингтоне (штат Вирджиния) проблема загрязнения воды микропластиком стоит достаточно остро. Решать ее приходится самостоятельно местным жителям.

Тогда старшеклассница Мия Хеллер решила найти новый способ решения проблемы. Ее семья использовала систему фильтрации, но она требовала постоянного обслуживания и замены фильтров. Это вдохновило девушку на разработку системы, не требующей таких затрат. 

Свою работу она начинала дома, а не в лаборатории. В итоге школьница создала конструкцию из трех частей: одна камера предназначена для воды, другая — для феррожидкости, в еще одной секции происходит само разделение.

Система работает достаточно просто: феррожидкость прилипает к частицам микропластика, а потом магнитное поле вытягивает эту смесь из воды. После этого ферромагнитную жидкость можно извлечь и использовать повторно, поэтому система не зависит от расходных материалов.

Для проверки системы Хеллер создала собственный датчик, позволяющий отслеживать частицы в воде. Прибор показал, что прототип смог удалить 95,52% микропластика. Кроме того, удалось восстановить 87,15% феррожидкости. Для сравнения, традиционные установки удаляют от 70% до более чем 90% микропластика.

Однако девушка пока решила не все проблемы. Как отметил токсиколог Мэтью Кампен из Университета Нью-Мехико, важно обеспечить утилизацию собранного микропластика, не создавая новые загрязнения. Кроме того, феррожидкость по-прежнему дорого производить в больших объемах, из-за чего сейчас сложно масштабировать разработку.

Сама Хеллер считает, что создала устройство, которое можно разместить под кухонной раковиной, а не в крупной очистной станции. Она хочет провести профессиональную проверку своих результатов, а уже потом думать о дальнейших шагах.

В 2025 году Хеллер стала финалисткой Международной научной и инженерной ярмарки Regeneron. На этом конкурсе свои работы представляли старшеклассники. На ярмарке девушке вручили специальную премию в 500 долларов от Общества патентов и товарных знаков. 

