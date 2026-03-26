На Новой Гвинее обнаружили сразу два вида сумчатых, которых считали вымершими более 6000 лет

На острове Новая Гвинея обнаружили два вида сумчатых, которые считались вымершими несколько тысячелетий назад. Ранее ученые знали о них лишь по окаменелостям, найденным в Австралии.

Малый длиннопалый кускус (Dactylonax kambuayai) / © Carlos Bocos, Live Science

Малого длиннопалого кускуса (Dactylonax kambuayai) и кольцехвостого летучего кускуса (Tous ayamaruensis) нашли в отдаленных тропических лесах полуострова Фогелькоп индонезийской провинции Папуа. Идентифицировать животных удалось, объединив данные, собранные по всему миру.. Ученые описали оба вида в двух статьях в журнале Records of the Australian Museum.

Одна из главных особенностей малого длиннопалого кускуса — четвертый палец, длина которого почти в два раза превышает остальные. С помощью этого пальца кускус добывает личинки насекомых. Еще одна отличительная черта животного — характерная полоска на спине.

Кольцехвостые летучие кускусы — ближайшие родственники гигантских летучих кускусов. Вновь обнаруженных животных отнесли к отдельному виду Tous. Кольцехвостые летучие кускусы обитают в дуплах деревьев. Они образуют пары на всю жизнь и каждый год воспитывают только одного детеныша.

Кольцехвостый летучий кускус (Tous ayamaruensis) / © Arman Muharmansyah, Live Science

Кланы Тамбрау и Майбрат считают кольцехвостых летучих кускусов священными животными и сохраняют их среду обитания. Старейшины кланов активно помогали исследователям в поиске животных.

Из-за вырубки лесов оба вида находятся под угрозой исчезновения. Специалисты не раскрывают их точный ареал обитания, опасаясь торговцев дикими животными.