Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Дрон впервые снял, как кашалоты бодаются друг с другом
Ученым впервые удалось зафиксировать на видео поведение кашалотов, о котором веками рассказывали моряки: мощные удары головами друг о друга. До сих пор такие сцены считались скорее морскими легендами, чем подтвержденным фактом.
Кашалоты — те самые «киты из романа «Моби Дик» — давно фигурируют в рассказах о нападениях на корабли. Мореплаватели на протяжении столетий описывали, как эти гиганты таранят суда и сталкиваются между собой. Самый известный случай — гибель китобойного судна «Эссекс» в 1820 году, которое, по имеющимся данным, было потоплено 26-метровым кашалотом. Эта история позже вдохновила Германа Мелвилла на создание романа «Моби Дик».
Тем не менее из-за сложности наблюдений за кашалотами в естественной среде биологи долгое время не могли с уверенностью сказать, действительно ли такие столкновения происходят.
Теперь исследователи из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) представили первые надежные доказательства: им удалось не только увидеть, но и заснять это поведение. Результаты работы опубликованы в научном журнале Marine Mammal Science.
Видео было получено с помощью беспилотных летательных аппаратов во время экспедиций в 2020–2022 годах в районах Азорских островов и Балеарских островов. На кадрах видно, как молодой самец на скорости врезается в самку меньших размеров. Ученые также смогли зафиксировать поведенческий и социальный контекст этих взаимодействий.
Использование беспилотников оказалось решающим фактором: наблюдение с воздуха позволило изучать животных, не тревожа их и не вмешиваясь в их поведение.
По словам ведущего автора исследования, доктора Берслема, в настоящее время работающего в Гавайском университете, такой ракурс открывает новые возможности для изучения дикой природы. Ученый отметил, что в ближайшем будущем могут быть обнаружены и другие ранее неизвестные формы поведения.
Ранее считалось, что подобные силовые столкновения характерны преимущественно для взрослых самцов. Однако новые данные показывают, что важную роль в таких взаимодействиях играют и молодые особи.
Теперь исследователи пытаются понять, с какой целью кашалоты используют подобное поведение. Согласно одной из гипотез, удары головами могут быть формой физического соперничества, связанного с конкуренцией между самцами.
При этом остается вопрос, насколько такое поведение оправдано с точки зрения эволюции. Голова кашалота играет ключевую роль в эхолокации и коммуникации, поэтому частые сильные удары могут представлять определенный риск.
Тем не менее впервые полученные видеодоказательства превращают давние морские рассказы в научно подтвержденный факт и открывают новые горизонты в изучении этих загадочных обитателей океана.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии