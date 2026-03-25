Дрон впервые снял, как кашалоты бодаются друг с другом

Ученым впервые удалось зафиксировать на видео поведение кашалотов, о котором веками рассказывали моряки: мощные удары головами друг о друга. До сих пор такие сцены считались скорее морскими легендами, чем подтвержденным фактом.

© Association Tursiops

Кашалоты — те самые «киты из романа «Моби Дик» — давно фигурируют в рассказах о нападениях на корабли. Мореплаватели на протяжении столетий описывали, как эти гиганты таранят суда и сталкиваются между собой. Самый известный случай — гибель китобойного судна «Эссекс» в 1820 году, которое, по имеющимся данным, было потоплено 26-метровым кашалотом. Эта история позже вдохновила Германа Мелвилла на создание романа «Моби Дик».

Тем не менее из-за сложности наблюдений за кашалотами в естественной среде биологи долгое время не могли с уверенностью сказать, действительно ли такие столкновения происходят.

Теперь исследователи из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) представили первые надежные доказательства: им удалось не только увидеть, но и заснять это поведение. Результаты работы опубликованы в научном журнале Marine Mammal Science.

Видео было получено с помощью беспилотных летательных аппаратов во время экспедиций в 2020–2022 годах в районах Азорских островов и Балеарских островов. На кадрах видно, как молодой самец на скорости врезается в самку меньших размеров. Ученые также смогли зафиксировать поведенческий и социальный контекст этих взаимодействий.

Использование беспилотников оказалось решающим фактором: наблюдение с воздуха позволило изучать животных, не тревожа их и не вмешиваясь в их поведение.

По словам ведущего автора исследования, доктора Берслема, в настоящее время работающего в Гавайском университете, такой ракурс открывает новые возможности для изучения дикой природы. Ученый отметил, что в ближайшем будущем могут быть обнаружены и другие ранее неизвестные формы поведения.

Ранее считалось, что подобные силовые столкновения характерны преимущественно для взрослых самцов. Однако новые данные показывают, что важную роль в таких взаимодействиях играют и молодые особи.

Теперь исследователи пытаются понять, с какой целью кашалоты используют подобное поведение. Согласно одной из гипотез, удары головами могут быть формой физического соперничества, связанного с конкуренцией между самцами.

При этом остается вопрос, насколько такое поведение оправдано с точки зрения эволюции. Голова кашалота играет ключевую роль в эхолокации и коммуникации, поэтому частые сильные удары могут представлять определенный риск.

Тем не менее впервые полученные видеодоказательства превращают давние морские рассказы в научно подтвержденный факт и открывают новые горизонты в изучении этих загадочных обитателей океана.