Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 марта, 10:59
Рейтинг: +161
Посты: 593

Инфографика: сравнение Ирана с соседями на Ближнем Востоке

Иран — одно из крупнейших государств Ближнего Востока. На инфографике он сравнивается с другими соседями по региону.

Инфографика: сравнение Ирана с соседями на Ближнем Востоке / © Julie Peasley, Voronoi.app
Авторы инфографики сравнили Иран по восьми показателям с Бахрейном, Ираком, Израилем, Кувейтом, Ливаном, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией, Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами. 

Иран лидирует среди этих стран по численности населения, обгоняя Ирак практически в два раза — 93,2 миллиона человек против 48 миллионов. Самым маленьким по численности оказался Бахрейн, где проживают 1,7 миллиона человек.

По площади самой большой страной в рейтинге стала Саудовская Аравия (2,1 миллиона квадратных километров). Для сравнения Иран раскинулся на 1,6 миллиона квадратных километров. Самым маленьким государством вновь стал Бахрейн, занимающий 778 квадратных километров.

По общему ВВП Иран оказался на четвертом месте в рейтинге. Страну обогнали Саудовская Аравия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Самый маленький ВВП зафиксировали у Сирии.

По ВВП на душу населения вновь в конец рейтинга попала Сирия, а Иран в этом случае занял предпоследнее место. Самый высокий ВВП на душу населения в регионе — у Катара.

Больше всего нефти в регионе добывает Саудовская Аравия. Иран, отставая более чем в два раза, занял второе место. По запасам нефти Иран вновь занял второе место после Саудовской Аравии, но тут отставание уже не настолько значительное.

По числу действующих военных Иран занял в регионе первое место. В этот раз уже Саудовская Аравия попала на второе место, отставая по этому показателю от Ирана более чем в два раза. По военным расходам не по всем странам есть свежие данные. Однако в 2024 году больше всего средств на армию и оборону выделяла Саудовская Аравия. Иран по этому показателю занял четвертое место. Однако авторы отмечают, что расходы Объединенных Арабских Эмиратов, попавших на третье место, относятся к 2014 году.

25 марта, 10:12
Игорь Байдов

Летучих лисиц признали главными хранителями лесов Австралии

Австралийские власти когда-то сжигали целые колонии летучих лисиц, считая их опасными вредителями. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что эти животные, которых ранее связывали с распространением коронавирусов, каждый год способствуют появлению десятков миллионов новых деревьев и приносят экономике Австралии сотни миллионов долларов в год.

24 марта, 08:22
Адель Романова

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

25 марта, 14:37
Татьяна Зайцева

Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

