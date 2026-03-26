Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: сравнение Ирана с соседями на Ближнем Востоке
Иран — одно из крупнейших государств Ближнего Востока. На инфографике он сравнивается с другими соседями по региону.
Авторы инфографики сравнили Иран по восьми показателям с Бахрейном, Ираком, Израилем, Кувейтом, Ливаном, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией, Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Иран лидирует среди этих стран по численности населения, обгоняя Ирак практически в два раза — 93,2 миллиона человек против 48 миллионов. Самым маленьким по численности оказался Бахрейн, где проживают 1,7 миллиона человек.
По площади самой большой страной в рейтинге стала Саудовская Аравия (2,1 миллиона квадратных километров). Для сравнения Иран раскинулся на 1,6 миллиона квадратных километров. Самым маленьким государством вновь стал Бахрейн, занимающий 778 квадратных километров.
По общему ВВП Иран оказался на четвертом месте в рейтинге. Страну обогнали Саудовская Аравия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Самый маленький ВВП зафиксировали у Сирии.
По ВВП на душу населения вновь в конец рейтинга попала Сирия, а Иран в этом случае занял предпоследнее место. Самый высокий ВВП на душу населения в регионе — у Катара.
Больше всего нефти в регионе добывает Саудовская Аравия. Иран, отставая более чем в два раза, занял второе место. По запасам нефти Иран вновь занял второе место после Саудовской Аравии, но тут отставание уже не настолько значительное.
По числу действующих военных Иран занял в регионе первое место. В этот раз уже Саудовская Аравия попала на второе место, отставая по этому показателю от Ирана более чем в два раза. По военным расходам не по всем странам есть свежие данные. Однако в 2024 году больше всего средств на армию и оборону выделяла Саудовская Аравия. Иран по этому показателю занял четвертое место. Однако авторы отмечают, что расходы Объединенных Арабских Эмиратов, попавших на третье место, относятся к 2014 году.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии