В Китае школьники и пенсионеры массово начали воспитывать виртуальных ИИ-«тамагочи»
В Китае растет популярность ИИ‑агента OpenClaw, которого в стране прозвали «лобстером». Его «выращивают» люди разных возрастов — от детей до пенсионеров.
OpenClaw создал австрийский разработчик Петер Штайнбергер. Как отмечает Reuters, проект стал одним из самых быстрорастущих на GitHub. ИИ-агент может работать с разными программами и устройствами. Кроме того, он способен обучаться на данных с минимальным вмешательством человека.
«Лобстер» привлек внимание как людей разных возрастов, так и бизнеса. Пенсионеры увидели в нем возможность получить дополнительный доход, а компании рассчитывают найти новые источники прибыли.
Люди по-разному используют OpenClaw. Кто‑то покупает с его помощью лотерейные билеты, другие подбирают акции и открывают онлайн-магазины. Однако пока неизвестно, насколько это прибыльно.
Ажиотаж вокруг OpenClaw частично совпадает с официальными государственными инициативами. Многие люди используют OpenClaw, чтобы повысить свою продуктивность. Власти Китая поддерживают такие инициативы через программу AI Plus, стимулируя внедрение искусственного интеллекта в экономику. Некоторые подходящие «одиночные компании» могут получить субсидии до 20 миллионов юаней (2,8 миллиона долларов) в год.
Однако с ростом популярности «лобстера» появились и новые трудности. Энтузиазм вокруг OpenClaw может ослабнуть на фоне роста цен на токены. Пользователи платят десятки или сотни юаней на их покупку. Однако эти токены очень быстро расходуются на обработку запросов, а результат часто оказывается малополезным.
Повсеместный энтузиазм вокруг «лобстера» также насторожил Пекин. Регуляторы предупреждают о проблемах безопасности. И теперь многие учреждения запрещают сотрудникам устанавливать OpenClaw.
Получается, Китай с одной стороны заинтересован в активном развитии искусственного интеллекта, но при этом стремится сделать его использование прозрачным и контролируемым.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
