Первое в мире квантовое «облако»: швейцарская компания выведет защищенную связь на орбиту
Швейцарская компания планирует создать первую в мире коммерческую орбитальную квантовую «облачную» сеть для неуязвимой связи. По заявлению компании, коммерческий орбитальный уровень сможет защитить финансовую систему, критическую инфраструктуру и каналы национальной безопасности в эпоху квантовых вычислений.
Производитель полупроводников SEAL SQ намерен построить первую в мире коммерческую квантовую пространственно-орбитальную облачную систему (QSOC), которая будет предоставлять услуги защищенной связи и квантовой безопасности по подписке — банкам, государственным структурам, оборонным ведомствам и корпоративным клиентам.
Для реализации проекта компания объединилась со своей аффилированной структурой WISeSat: совместно они планируют вывести на орбиту группировку из 100 спутников, которая будет полностью развернута к 2033 году. Стремительный рост спроса на центры обработки данных для систем искусственного интеллекта уже привел к увеличению потребления не только электроэнергии, но и воды для охлаждения. Некоторые эксперты, включая основателя SpaceX Илона Маска, полагают, что в будущем дата-центры могут быть размещены на орбите, где они будут получать энергию напрямую от Солнца и охлаждаться за счет окружающей среды космоса.
Базирующаяся в Куантрене (Швейцария) компания SEAL SQ развивает эту идею дальше, предлагая создать орбитальное «облако» для квантовой связи. В рамках проекта клиентам будут доступны такие услуги, как распределение квантовых ключей (QKD), генерация квантово-случайных чисел (QRNG) и постквантовые системы идентификации — все в формате сервисной подписки.
Быстрый прогресс в области квантовых вычислений и их способность стремительно решать сложнейшие задачи означают, что традиционные методы шифрования вскоре перестанут быть надежными. Чтобы противостоять квантовым компьютерам, организациям придется переходить на квантовые методы защиты данных, особенно в таких чувствительных сферах, как финансовые транзакции и военные секреты.
Сотрудничество с WISeSat предполагает развертывание к 2033 году спутниковой группировки из 100 аппаратов с гарантированным уровнем доступности 99,9%. При этом используется хорошо известная модель разделения ролей: WISeSat будет владеть и управлять спутниками, тогда как SEAL SQ сосредоточится на создании и эксплуатации квантовой орбитальной облачной платформы.
