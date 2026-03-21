Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
21 марта, 09:30
Рейтинг: +330
Посты: 955

Первое в мире квантовое «облако»: швейцарская компания выведет защищенную связь на орбиту

Швейцарская компания планирует создать первую в мире коммерческую орбитальную квантовую «облачную» сеть для неуязвимой связи. По заявлению компании, коммерческий орбитальный уровень сможет защитить финансовую систему, критическую инфраструктуру и каналы национальной безопасности в эпоху квантовых вычислений.

Художественное изображение системы QSOC / © WISeSat
Производитель полупроводников SEAL SQ намерен построить первую в мире коммерческую квантовую пространственно-орбитальную облачную систему (QSOC), которая будет предоставлять услуги защищенной связи и квантовой безопасности по подписке — банкам, государственным структурам, оборонным ведомствам и корпоративным клиентам.

Для реализации проекта компания объединилась со своей аффилированной структурой WISeSat: совместно они планируют вывести на орбиту группировку из 100 спутников, которая будет полностью развернута к 2033 году. Стремительный рост спроса на центры обработки данных для систем искусственного интеллекта уже привел к увеличению потребления не только электроэнергии, но и воды для охлаждения. Некоторые эксперты, включая основателя SpaceX Илона Маска, полагают, что в будущем дата-центры могут быть размещены на орбите, где они будут получать энергию напрямую от Солнца и охлаждаться за счет окружающей среды космоса.

Базирующаяся в Куантрене (Швейцария) компания SEAL SQ развивает эту идею дальше, предлагая создать орбитальное «облако» для квантовой связи. В рамках проекта клиентам будут доступны такие услуги, как распределение квантовых ключей (QKD), генерация квантово-случайных чисел (QRNG) и постквантовые системы идентификации — все в формате сервисной подписки.

Быстрый прогресс в области квантовых вычислений и их способность стремительно решать сложнейшие задачи означают, что традиционные методы шифрования вскоре перестанут быть надежными. Чтобы противостоять квантовым компьютерам, организациям придется переходить на квантовые методы защиты данных, особенно в таких чувствительных сферах, как финансовые транзакции и военные секреты.

Сотрудничество с WISeSat предполагает развертывание к 2033 году спутниковой группировки из 100 аппаратов с гарантированным уровнем доступности 99,9%. При этом используется хорошо известная модель разделения ролей: WISeSat будет владеть и управлять спутниками, тогда как SEAL SQ сосредоточится на создании и эксплуатации квантовой орбитальной облачной платформы.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Что говорил Заратустра? Добро и зло с точки зрения древних персов
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Выходной с силикой
Сколтех
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Профессия — специалист по информационной безопасности
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Мар
1400
Инфекции как оружие
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Зеркало для Вселенной размером с футбольное поле: миф или реальность?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Загадки химии высоких давлений и вещества планет
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Бактериофаги: друзья или враги бактерий?
ФизТех
Москва
Лекция
21 Мар
850
Как Нидерланды почти стали родиной промышленной революции
Центр «Архэ»
Онлайн

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

19 марта, 10:33
Максим Абдулаев

Бобровые плотины превратили лесные ручьи в поглотители углерода

Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.

Биология
# бобры
# изменение климата
# парниковые газы
# Углерод
20 марта, 13:35
Татьяна Зайцева

Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.

Археология
# археология
# Греция
# затонувший корабль
# море
# Парфенон
# подводная археология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
Последние новости:

  1. SpaceX предложила вернуть американцев к Луне не на корабле «Орион»

    20 марта, 15:03

  2. Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

    20 марта, 14:49

  3. Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

    20 марта, 13:35

  4. Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес

    20 марта, 13:03
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

