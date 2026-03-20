Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
20 марта, 07:44
Рейтинг: +574
Посты: 866

Фотоловушки на острове у Тасмании впервые засняли редчайших животных

Уникальное исследование с использованием автоматических камер на отдаленном острове у берегов Тасмании позволило зафиксировать редкие и скрытные виды животных, запечатлев тех, кого люди видят крайне редко.

Светлая ехидна / © Truwana Rangers
Светлая ехидна / © Truwana Rangers

Сеть камер с датчиками движения, размещенных на острове Трувана (Кейп-Баррен), выявила малоизученные виды, включая светлых ехидн, крошечных сумчатых и находящихся под угрозой исчезновения морских птиц. Проект, реализованный рейнджерами Труваны при поддержке программы WWF-Australia Eyes on Country и доктора Элизабет Знидерсик из Университета Чарльза Стерта, стал первым случаем системного применения фотоловушек на этом острове.

Белоногий даннарт / © Truwana Rangers
Белоногий даннарт / © Truwana Rangers

С ноября 2024 года по май 2025 года рейнджеры установили 30 камер в семи различных точках. После их извлечения оказалось, что устройства зафиксировали около 500 000 изображений, создав масштабную картину активности животных на всей территории. Одним из самых значимых результатов стали многочисленные наблюдения белоногих даннартов — небольших ночных сумчатых, питающихся насекомыми. Этот вид считается редким: в Тасмании, по оценкам, насчитывается менее 5 000 особей. Камеры зафиксировали даннартов в шести из семи исследуемых локаций — впечатляющий результат, учитывая, что в других регионах их редко удается обнаружить даже при интенсивных исследованиях.

 Японский бекас / © Truwana Rangers
 Японский бекас / © Truwana Rangers

Камеры также запечатлели светлых ехидн. Эти животные относятся к тасманийскому подвиду, отличающемуся более густым мехом по сравнению с ехиднами из теплых регионов. Их светлая окраска, вероятно, связана с лейкизмом — генетическим состоянием, приводящим к снижению пигментации.

Кроме того, съемка зафиксировала и других мелких млекопитающих, включая тасманийский подвид длинноносого потору и восточного карликового поссума. Среди птиц был отмечен японский бекас — перелетный вид, гнездящийся на севере Японии и в районах Дальнего Востока России, а затем мигрирующий в Австралию. 

Результаты первого в своем роде исследования особенно примечательны с учетом присутствия на острове одичавших кошек, что свидетельствует о сохранении популяций мелких млекопитающих.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

