Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Фотоловушки на острове у Тасмании впервые засняли редчайших животных
Уникальное исследование с использованием автоматических камер на отдаленном острове у берегов Тасмании позволило зафиксировать редкие и скрытные виды животных, запечатлев тех, кого люди видят крайне редко.
Сеть камер с датчиками движения, размещенных на острове Трувана (Кейп-Баррен), выявила малоизученные виды, включая светлых ехидн, крошечных сумчатых и находящихся под угрозой исчезновения морских птиц. Проект, реализованный рейнджерами Труваны при поддержке программы WWF-Australia Eyes on Country и доктора Элизабет Знидерсик из Университета Чарльза Стерта, стал первым случаем системного применения фотоловушек на этом острове.
С ноября 2024 года по май 2025 года рейнджеры установили 30 камер в семи различных точках. После их извлечения оказалось, что устройства зафиксировали около 500 000 изображений, создав масштабную картину активности животных на всей территории. Одним из самых значимых результатов стали многочисленные наблюдения белоногих даннартов — небольших ночных сумчатых, питающихся насекомыми. Этот вид считается редким: в Тасмании, по оценкам, насчитывается менее 5 000 особей. Камеры зафиксировали даннартов в шести из семи исследуемых локаций — впечатляющий результат, учитывая, что в других регионах их редко удается обнаружить даже при интенсивных исследованиях.
Камеры также запечатлели светлых ехидн. Эти животные относятся к тасманийскому подвиду, отличающемуся более густым мехом по сравнению с ехиднами из теплых регионов. Их светлая окраска, вероятно, связана с лейкизмом — генетическим состоянием, приводящим к снижению пигментации.
Кроме того, съемка зафиксировала и других мелких млекопитающих, включая тасманийский подвид длинноносого потору и восточного карликового поссума. Среди птиц был отмечен японский бекас — перелетный вид, гнездящийся на севере Японии и в районах Дальнего Востока России, а затем мигрирующий в Австралию.
Результаты первого в своем роде исследования особенно примечательны с учетом присутствия на острове одичавших кошек, что свидетельствует о сохранении популяций мелких млекопитающих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии