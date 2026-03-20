Вячеслав Говорун

Вячеслав Говорун
20 марта, 07:14
Рейтинг: +827
Посты: 1907

Аналитики Ember зафиксировали рекордный рост «зеленой» энергетики в 2025 году

В 2025 году в мире был введен рекордный объем новых мощностей ветровой и солнечной энергетики.

# технологии
# экология
# энергия
Ветрогенератор / © Dongfang Electric Corporation
Согласно новым данным международного аналитического центра Ember, за прошлый год было введено 814 миллионов киловатт новых мощностей — на 17% больше, чем 696 миллионов киловатт в 2024 году. В результате совокупная установленная мощность ветровой и солнечной генерации в мире достигла 4,1 миллиарда киловатт.

Это масштабнейшее расширение двух самых быстрорастущих источников электроэнергии в истории, причем основную нагрузку берет на себя солнечная энергетика.

Именно солнечные электростанции обеспечили большую часть прироста в 2025 году. В глобальном масштабе на каждый один миллион киловатт ветровых мощностей приходилось почти четыре миллиона киловатт солнечных.

Всего за год было введено 647 миллионов киловатт солнечной генерации — против 582 миллионов киловатт в 2024 году, что означает рост на 11% год к году, причем уже на фоне и без того сильных показателей.

Ветровая энергетика все еще догоняет, но показала уверенный рост. Мировые установки ветровых мощностей выросли на 47% — со 113 миллионов киловатт в 2024 году до 167 миллионов киловатт в 2025-м. Общая установленная мощность ветровой энергетики к концу года достигла примерно 1,3 миллиарда киловатт.

Новые ветровые и солнечные мощности, введенные только в 2025 году, способны ежегодно вырабатывать около одного квадриллион 46 триллионов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы заместить более одной седьмой мировой генерации на газе — или почти в 1,8 раза превысить годовой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Катара.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
