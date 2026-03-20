Аналитики Ember зафиксировали рекордный рост «зеленой» энергетики в 2025 году

В 2025 году в мире был введен рекордный объем новых мощностей ветровой и солнечной энергетики.

Ветрогенератор / © Dongfang Electric Corporation

Согласно новым данным международного аналитического центра Ember, за прошлый год было введено 814 миллионов киловатт новых мощностей — на 17% больше, чем 696 миллионов киловатт в 2024 году. В результате совокупная установленная мощность ветровой и солнечной генерации в мире достигла 4,1 миллиарда киловатт.

Это масштабнейшее расширение двух самых быстрорастущих источников электроэнергии в истории, причем основную нагрузку берет на себя солнечная энергетика.

Именно солнечные электростанции обеспечили большую часть прироста в 2025 году. В глобальном масштабе на каждый один миллион киловатт ветровых мощностей приходилось почти четыре миллиона киловатт солнечных.

Всего за год было введено 647 миллионов киловатт солнечной генерации — против 582 миллионов киловатт в 2024 году, что означает рост на 11% год к году, причем уже на фоне и без того сильных показателей.

Ветровая энергетика все еще догоняет, но показала уверенный рост. Мировые установки ветровых мощностей выросли на 47% — со 113 миллионов киловатт в 2024 году до 167 миллионов киловатт в 2025-м. Общая установленная мощность ветровой энергетики к концу года достигла примерно 1,3 миллиарда киловатт.

Новые ветровые и солнечные мощности, введенные только в 2025 году, способны ежегодно вырабатывать около одного квадриллион 46 триллионов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы заместить более одной седьмой мировой генерации на газе — или почти в 1,8 раза превысить годовой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Катара.