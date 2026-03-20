Аналитики Ember зафиксировали рекордный рост «зеленой» энергетики в 2025 году
В 2025 году в мире был введен рекордный объем новых мощностей ветровой и солнечной энергетики.
Согласно новым данным международного аналитического центра Ember, за прошлый год было введено 814 миллионов киловатт новых мощностей — на 17% больше, чем 696 миллионов киловатт в 2024 году. В результате совокупная установленная мощность ветровой и солнечной генерации в мире достигла 4,1 миллиарда киловатт.
Это масштабнейшее расширение двух самых быстрорастущих источников электроэнергии в истории, причем основную нагрузку берет на себя солнечная энергетика.
Именно солнечные электростанции обеспечили большую часть прироста в 2025 году. В глобальном масштабе на каждый один миллион киловатт ветровых мощностей приходилось почти четыре миллиона киловатт солнечных.
Всего за год было введено 647 миллионов киловатт солнечной генерации — против 582 миллионов киловатт в 2024 году, что означает рост на 11% год к году, причем уже на фоне и без того сильных показателей.
Ветровая энергетика все еще догоняет, но показала уверенный рост. Мировые установки ветровых мощностей выросли на 47% — со 113 миллионов киловатт в 2024 году до 167 миллионов киловатт в 2025-м. Общая установленная мощность ветровой энергетики к концу года достигла примерно 1,3 миллиарда киловатт.
Новые ветровые и солнечные мощности, введенные только в 2025 году, способны ежегодно вырабатывать около одного квадриллион 46 триллионов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы заместить более одной седьмой мировой генерации на газе — или почти в 1,8 раза превысить годовой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Катара.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
