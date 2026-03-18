Спутники запечатлели плато, сформировавшееся около 325 миллионов лет назад
Ирландия славится множеством оттенков зеленого, украшающих ее пасторальные луга, однако существует уголок Изумрудного острова, где безраздельно господствует серый цвет. В регионе Буррен на западном побережье острова большую часть каменистого, почти лишенного деревьев ландшафта покрывает то, что геологи называют известняковым плато.
Этот регион запечатлел прибор OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8. Богатый ископаемыми известняк, образующий серые выходы пород, сформировался около 325 миллионов лет назад, в каменноугольный период, когда территория современной Ирландии находилась вблизи экватора и была скрыта под теплыми мелководными морями. Изначально известняк откладывался на морском дне в виде ровных горизонтальных слоев, однако впоследствии они были смяты в мягкие складки — дугообразные и желобообразные — в результате столкновения тектонических плит во время горообразовательного процесса, известного как варисская складчатость.
Эти складки в наклоненных слоях пород, а также различия в скорости их разрушения сформировали характерный террасированный рельеф холмов Буррена: более устойчивые к эрозии пласты выступают в виде уступов.
Существенную роль в формировании ландшафта сыграли и ледники, соскребавшие почву и осадки, обнажая известняковое основание и сглаживая холмы региона. Известняк подвержен химическому выветриванию, в результате которого возникает неровный рельеф, известный как карст, испещренный провалами, пещерами и трещинами, называемыми грикками. Многие такие трещины в Буррене заполняются почвой и становятся своего рода убежищами, где на фоне каменистой пустыни закрепляется растительность.
Отдельные грикки слишком малы, чтобы различить их на снимках Landsat, однако их сети выстраиваются вдоль слоев пород, формируя концентрические узоры растительности, заметные на изображении. Среди растений, которые можно встретить в этих природных нишах, — трилистник, трехлистный клевер, ставший символом Ирландии.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
