Спутники запечатлели плато, сформировавшееся около 325 миллионов лет назад

Ирландия славится множеством оттенков зеленого, украшающих ее пасторальные луга, однако существует уголок Изумрудного острова, где безраздельно господствует серый цвет. В регионе Буррен на западном побережье острова большую часть каменистого, почти лишенного деревьев ландшафта покрывает то, что геологи называют известняковым плато.

Спутники запечатлели плато, сформировавшееся около 325 миллионов лет назад / © NASA Earth Observatory

Этот регион запечатлел прибор OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8. Богатый ископаемыми известняк, образующий серые выходы пород, сформировался около 325 миллионов лет назад, в каменноугольный период, когда территория современной Ирландии находилась вблизи экватора и была скрыта под теплыми мелководными морями. Изначально известняк откладывался на морском дне в виде ровных горизонтальных слоев, однако впоследствии они были смяты в мягкие складки — дугообразные и желобообразные — в результате столкновения тектонических плит во время горообразовательного процесса, известного как варисская складчатость.

Эти складки в наклоненных слоях пород, а также различия в скорости их разрушения сформировали характерный террасированный рельеф холмов Буррена: более устойчивые к эрозии пласты выступают в виде уступов.

Существенную роль в формировании ландшафта сыграли и ледники, соскребавшие почву и осадки, обнажая известняковое основание и сглаживая холмы региона. Известняк подвержен химическому выветриванию, в результате которого возникает неровный рельеф, известный как карст, испещренный провалами, пещерами и трещинами, называемыми грикками. Многие такие трещины в Буррене заполняются почвой и становятся своего рода убежищами, где на фоне каменистой пустыни закрепляется растительность.

Отдельные грикки слишком малы, чтобы различить их на снимках Landsat, однако их сети выстраиваются вдоль слоев пород, формируя концентрические узоры растительности, заметные на изображении. Среди растений, которые можно встретить в этих природных нишах, — трилистник, трехлистный клевер, ставший символом Ирландии.