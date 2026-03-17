В Приморье впервые запечатлели, как лесной кот перехватил улов у выдры

Дальневосточный лесной кот подбирается к выдре

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как лесной кот осторожно подбирается к выдре, занятой поеданием пойманной рыбы. В какой-то момент хищник спугивает животное и завладевает ее уловом. При этом остается неясным, что именно привлекло кота — сама выдра или ее добыча. Подобное поведение, когда один хищник присваивает трофей другого, в науке называется клептопаразитизмом. Оно характерно для птиц, рептилий, млекопитающих, рыб, насекомых и других животных.

По словам специалистов, эта встреча оказалась неожиданной: ранее ученые не фиксировали подобных межвидовых взаимодействий между этими животными. Тем ценнее полученные кадры — они позволяют изучать поведение диких зверей в естественной среде, не вмешиваясь в их жизнь.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным специалистов, его численность остается низкой — всего несколько тысяч особей. Популяции угрожают природные катаклизмы, такие как пожары и наводнения, а также деятельность человека: браконьерство и попытки приручения. При этом выращенные в неволе животные со временем вновь дичают и могут представлять опасность. В естественной среде эти хищники обитают в районе побережья Японского моря и в бассейне Амура.