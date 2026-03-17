В Приморье впервые запечатлели, как лесной кот перехватил улов у выдры
В охранной зоне Уссурийского заповедника «Земля леопарда» натуралисту-любителю Ольге Шедько удалось сделать уникальные кадры взаимодействия выдры и дальневосточного лесного кота.
На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как лесной кот осторожно подбирается к выдре, занятой поеданием пойманной рыбы. В какой-то момент хищник спугивает животное и завладевает ее уловом. При этом остается неясным, что именно привлекло кота — сама выдра или ее добыча. Подобное поведение, когда один хищник присваивает трофей другого, в науке называется клептопаразитизмом. Оно характерно для птиц, рептилий, млекопитающих, рыб, насекомых и других животных.
По словам специалистов, эта встреча оказалась неожиданной: ранее ученые не фиксировали подобных межвидовых взаимодействий между этими животными. Тем ценнее полученные кадры — они позволяют изучать поведение диких зверей в естественной среде, не вмешиваясь в их жизнь.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным специалистов, его численность остается низкой — всего несколько тысяч особей. Популяции угрожают природные катаклизмы, такие как пожары и наводнения, а также деятельность человека: браконьерство и попытки приручения. При этом выращенные в неволе животные со временем вновь дичают и могут представлять опасность. В естественной среде эти хищники обитают в районе побережья Японского моря и в бассейне Амура.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.
Идея «перезапуска» стареющих клеток перестала быть научной фантастикой: американская биотехнологическая компания Life Biosciences получила разрешение регулятора на клинические испытания препарата ER-100, основанного на частичном эпигенетическом перепрограммировании для омоложения клеток. Это первый в истории случай, когда метод, способный возвращать клетки в более юное состояние, проверят на человеке.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
