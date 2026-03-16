Крупнейший парусный круизный лайнер установил рекорд скорости во время морских испытаний
Парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian, которому предстоит стать крупнейшим судном такого типа в мире, успешно завершил испытания своей двигательной установки и установил новый скоростной рекорд для парусных судов сопоставимых размеров.
Длина судна составляет около 220 метров, а валовая вместимость — 25 200 тонн. Лайнер рассчитан на более эксклюзивный формат путешествий: на борту смогут разместиться 110 пассажиров, для которых предусмотрено 54 роскошных люкса.
Ключевой особенностью судна стала система парусов Solid Sail, разработанная французской судостроительной компанией Chantiers de l’Atlantique. Она включает три мачты, несущие паруса общей площадью почти 4 500 квадратных метров. Когда силы ветра недостаточно, судно может использовать вспомогательный двигатель, работающий на сжиженном природном газе.
Во время недавних ходовых испытаний судно развило скорость почти 22 километра в час исключительно под парусами. По словам судостроителей, это беспрецедентный показатель для парусного лайнера такого размера. После ввода в эксплуатацию его максимальная скорость, как ожидается, достигнет около 32 километров в час.
Orient Express Corinthian использует передовую парусную систему, разработанную для максимально эффективного использования ветра и высокой маневренности. Судно оснащено тремя мачтами из углеродного волокна, высотой почти 69 метров, установленными на характерных балеcтронных рангоутах.
Судно планируется передать заказчику весной 2027 года, что позволит расширить будущий флот круизных лайнеров с парусами.
Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Необычная фасолевидная форма Хаумеа давно вызывает вопросы о ее внутреннем строении, а главное — о том, можно ли даже при достаточно больших размерах небесного тела считать его карликовой планетой. Астрономы нашли возможность решить этот вопрос с помощью наблюдений Хаумеа в момент необычного события — затмения ею звезды.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
24 Июля, 2021
Древняя Армения. Несправедливо забытая история
7 Ноября, 2016
Фокусы, ограбления и нейромагия
9 Февраля, 2017
Ложечку за маму: рыбий жир как плацебо
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
21 Августа, 2014
Долго и счастливо
