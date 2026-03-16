Крупнейший парусный круизный лайнер установил рекорд скорости во время морских испытаний

Парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian, которому предстоит стать крупнейшим судном такого типа в мире, успешно завершил испытания своей двигательной установки и установил новый скоростной рекорд для парусных судов сопоставимых размеров.

Длина судна составляет около 220 метров, а валовая вместимость — 25 200 тонн. Лайнер рассчитан на более эксклюзивный формат путешествий: на борту смогут разместиться 110 пассажиров, для которых предусмотрено 54 роскошных люкса.

Ключевой особенностью судна стала система парусов Solid Sail, разработанная французской судостроительной компанией Chantiers de l’Atlantique. Она включает три мачты, несущие паруса общей площадью почти 4 500 квадратных метров. Когда силы ветра недостаточно, судно может использовать вспомогательный двигатель, работающий на сжиженном природном газе.

Во время недавних ходовых испытаний судно развило скорость почти 22 километра в час исключительно под парусами. По словам судостроителей, это беспрецедентный показатель для парусного лайнера такого размера. После ввода в эксплуатацию его максимальная скорость, как ожидается, достигнет около 32 километров в час.

Orient Express Corinthian использует передовую парусную систему, разработанную для максимально эффективного использования ветра и высокой маневренности. Судно оснащено тремя мачтами из углеродного волокна, высотой почти 69 метров, установленными на характерных балеcтронных рангоутах.

Судно планируется передать заказчику весной 2027 года, что позволит расширить будущий флот круизных лайнеров с парусами.