Подростковую агрессию связали с ускоренным старением и долгосрочными рисками для здоровья
Ученые пришли к выводу, что подростки с агрессивным поведением могут в будущем столкнуться с длительными последствиями для физического здоровья. Среди прочего, исследователи связали подростковую агрессию с более быстрым биологическим старением.
Исследование ученых из США показало, что агрессивное поведение в подростковом возрасте связано с более быстрым биологическим старением, а также повышенным индексом массы тела (ИМТ) к 30 годам. Ускоренное старение в свою очередь приводит к повышенному риску развития ишемической болезни сердца, диабета, повышенного артериального давления, воспаления и даже ранней смерти. Работа опубликована в журнале Health Psychology.
В исследовании приняли участие 121 ученик средней школы (46 мужчин и 75 женщин) из городов и пригородных районов на юго-востоке США. Ученые отслеживали участников с 13-летнего возраста до взрослой жизни. Помимо самоотчетов участников, исследователи собирали отчеты их родителей и сверстников.
По достижении участниками тридцатилетия ученые оценивали их биологическое старение с помощью 12 биомаркеров крови. Исследователи применяли алгоритм, объединяющий эти данные и позволяющий оценить биологический возраст человека. Этот показатель лучше хронологического возраста предсказывает состояние здоровья и риск смерти.
Авторы оценивали биологический возраст с помощью методов Клемера-Дубаля (KDM-BA) и PhenoAge. Оба метода учитывают артериальное давление, воспаление, уровень глюкозы, холестерин и состояние иммунной системы.
По словам исследователей, методы помогли обнаружить связь между подростковой агрессией и более выраженным биологическим старением к 30 годам. Ситуация не изменилась после учета пола, семейного дохода, серьезных заболеваний в детстве и телосложения в подростковом возрасте.
Исследователи обнаружили признаки более быстрого биологического старения у мужчин и у людей из семей с низким доходом. Дальнейшее изучение данных показало, что эти закономерности часто связаны с трудностями в отношениях. Мальчики чаще конфликтовали с отцами, а подростки из менее обеспеченных семей чаще вели себя жестоко по отношению к сверстникам.
Как пояснили ученые, ранняя агрессия не предсказывала ускоренного старения, если она не приводила к длительным проблемам в отношениях в дальнейшем. Более агрессивные подростки чаще спорили с родителями и хуже относились к ровесникам по мере взросления. Именно трудности в отношениях, а не ранняя агрессия, оказались связаны с ускоренным биологическим старением.
По словам авторов, исследование не доказывает, что именно подростковая агрессия напрямую вызывает более быстрое старение. Исследователи могли не учесть какие-то факторы. Также они пока не знают, что именно сильнее ускоряет старение — агрессивные поступки, враждебные установки или их сочетание.
Несмотря на ограничения, результаты исследования показали, что трудности в отношениях у молодых людей могут сигнализировать о долгосрочных рисках для здоровья.
