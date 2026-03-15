Крупнейшие страны-производители пшеницы

Пшеница — одна из наиболее распространенных злаковых культур в мире. На инфографике выделены страны и регионы, лидирующие в производстве пшеницы.

Производство пшеницы в мире / © USDA

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в 2025/2026 маркетинговом году, мировое производство пшеницы составило 841,8 миллиона тонн зерна. Это на 5% больше, чем в предыдущий период.

Лидером по производству пшеницы стал Европейский союз, выделенный ведомством в единый блок. В общей сложности на него приходится 144 миллиона тонн пшеницы, что составляет 17% от мирового объема производства. Среди стран Евросоюза зерно выращивают в первую очередь во Франции, Германии, Румынии, Польше и Болгарии.

Среди отдельных государств больше всего пшеницы выращивает Китай — 140 миллионов тонн. Хотя Китай находится среди мировых лидеров, большая часть зерна потребляется на внутреннем рынке.

Крупнейшие в мире производители пшеницы / © USDA

Также в число лидеров вошли Индия (117,95 миллиона тонн) и Россия (89,5 миллиона тонн). На них приходится 14% и 11% соответственно мирового производства.

Доля США составила 6%, а Канады — 5%. Также значимый вклад вносят Австралия (4%), Пакистан (3%), Аргентина (3%) и Украина (3,5).