Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крупнейшие страны-производители пшеницы
Пшеница — одна из наиболее распространенных злаковых культур в мире. На инфографике выделены страны и регионы, лидирующие в производстве пшеницы.
По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в 2025/2026 маркетинговом году, мировое производство пшеницы составило 841,8 миллиона тонн зерна. Это на 5% больше, чем в предыдущий период.
Лидером по производству пшеницы стал Европейский союз, выделенный ведомством в единый блок. В общей сложности на него приходится 144 миллиона тонн пшеницы, что составляет 17% от мирового объема производства. Среди стран Евросоюза зерно выращивают в первую очередь во Франции, Германии, Румынии, Польше и Болгарии.
Среди отдельных государств больше всего пшеницы выращивает Китай — 140 миллионов тонн. Хотя Китай находится среди мировых лидеров, большая часть зерна потребляется на внутреннем рынке.
Также в число лидеров вошли Индия (117,95 миллиона тонн) и Россия (89,5 миллиона тонн). На них приходится 14% и 11% соответственно мирового производства.
Доля США составила 6%, а Канады — 5%. Также значимый вклад вносят Австралия (4%), Пакистан (3%), Аргентина (3%) и Украина (3,5).
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии