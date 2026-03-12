Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ракета Alpha впервые достигла орбиты после череды аварий

Техасская компания Firefly Aerospace сегодня (12 марта 2026 года) празднует успех: ее ракета Alpha впервые почти за год успешно отправилась в космос.

Полет ракеты Alpha компании Firefly Aerospace 12 марта 2026 года / © Firefly Aerospace

Нынешняя миссия, получившая название «Лестница к семерке», стала седьмым полетом Alpha. В 2025 году ракета пережила два серьезных инцидента. Первый произошел в апреле во время миссии «Сообщение в ускорителе», на борту которой находился демонстрационный технологический спутник компании Lockheed Martin. Из-за аномалии при разделении ступеней аппарат не удалось вывести на орбиту.

Затем, в сентябре прошлого года, первая ступень Alpha взорвалась на стартовом стенде во время предполетных испытаний. Этот инцидент задержал подготовку на несколько месяцев: компании потребовалось время, чтобы выяснить причину и подготовить новую ракету. Как сообщила Firefly Aerospace в ноябрьском обновлении, взрыв на испытательном стенде был вызван «ошибкой технологического процесса при интеграции первой ступени, которая привела к незначительному загрязнению углеводородами». При этом конструктивных дефектов самой ракеты обнаружено не было, и ей дали зеленый свет на возвращение к пусковой площадке.

Тем не менее компания изменила концепт миссии «Лестница к семерке». Полет переопределили как испытательный: из него исключили первоначальную полезную нагрузку (еще один спутник Lockheed Martin), сосредоточившись на проверке штатной работы первой и второй ступеней.

Запуск «Лестница к семерке» состоялся 12 марта с комплекса Space Launch Complex-2 на базе Ванденбергских космических сил в Калифорнии.

Примерно через две минуты 40 секунд после старта Alpha успешно выполнила разделение ступеней: основная первая ступень отделилась, а вторая продолжила разгон к орбите. Спустя примерно 30 секунд был сброшен головной обтекатель. Около восьми минут после старта двигатель второй ступени завершил работу, и ракета достигла расчетной орбиты на высоте 243 километра над Землей.

Теперь Firefly Aerospace намерена завершить эксплуатацию конфигурации Alpha Block I, продолжая модернизацию ракеты-носителя для расширения ее возможностей.

По словам компании, седьмой запуск Alpha стал не просто проверочным полетом. Он также позволил испытать и подтвердить работоспособность ключевых систем перед переходом к конфигурации Block II, дебют которой ожидается в восьмом полете.

Версия Alpha Block II будет примерно на 2,13 метра выше своего предшественника высотой 29,6 метра. Она получит обновленную авионику, модернизированные энергетические системы и улучшенную тепловую защиту.

Сегодняшний запуск стал важным шагом вперед для Firefly Aerospace. Компания добилась заметных успехов в некоторых направлениях своего космического бизнеса. Так, в прошлом году ее беспилотный лунный посадочный аппарат Blue Ghost стал первым частным космическим аппаратом, успешно выполнившим миссию на поверхности Луны. Однако ракета Alpha до сих пор добивалась полного успеха лишь три раза из семи попыток орбитальных запусков.