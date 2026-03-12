Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники запечатлели последствия американского удара по иранскому ядерному объекту «Талеган-2»
Новые спутниковые снимки показали, что объект «Талеган-2» на территории иранского военного комплекса Парчин подвергся удару.
На изображениях видны три крупные точки попадания, расположенные почти в идеальную линию на крыше укрепленного сооружения. Такой характер повреждений заставил аналитиков предположить, что по объекту могли быть применены сверхтяжелые противобункерные бомбы GBU‑57/B Massive Ordnance Penetrator.
Бомба GBU-57/B, известная как MOP (Massive Ordnance Penetrator), весит около 13,6 тонн и предназначена для уничтожения глубоко расположенных и сильно укрепленных объектов.
На данный момент единственный самолет, способный применять ее в боевых условиях, — стратегический бомбардировщик B‑2 Spirit.
Аналитики обратили внимание, что на спутниковых снимках видно три крупных отверстия, они очень точные и симметрично расположены, подобные следы уже наблюдались после ударов по ядерным объектам Фордо и Натанз. Эти объекты были атакованы в ходе операции «Полуночный молот» в июне 2025 года, когда B‑2 Spirit сбросили 12 бомб MOP на Фордо и еще две на Натанз.
По данным спутниковых наблюдений объект «Талеган-2» был залит новым слоем бетона к середине января 2026 года, затем сверху его засыпали землей, это произошло за несколько недель до начала совместных операций США и Израиля 28 февраля 2026 года. Такая модернизация выглядела как попытка экстренно усилить защиту объекта. Иран также укреплял и другие ключевые объекты по всей стране, однако «Талеган-2» был защищен значительно сильнее, чем большинство из них.
Что известно об объекте «Талеган-2»?
Этот объект давно связывают с предполагаемой деятельностью, связанной с разработкой ядерного оружия. По оценкам экспертов, там могли производиться взрывчатые вещества, используемые в конструкции ядерных боеголовок. Иран официально отрицает любые работы по созданию ядерного оружия.
Ранее этот объект уже подвергался ударам: Израиль атаковал его в 2024 году, затем комплекс Парчин снова был поражен во время конфликта 2025 года. Однако после этих атак Иран восстановил инфраструктуру. Хотя объект не настолько глубоко расположен, как ядерный центр Фордо, он был очень тщательно укреплен. Это могло подтолкнуть американцев к использованию максимально мощного противобункерного оружия.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Подопытные еноты продолжили открывать замки на специальном ящике даже после поедания награды. Звери делали это не ради пищи, а для исследования логики работы механизма. Способность искать информацию без прямой выгоды объяснила высокую выживаемость этих животных в городской среде.
Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
