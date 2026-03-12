Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники запечатлели последствия американского удара по иранскому ядерному объекту «Талеган-2»

Спутники запечатлели последствия американского удара по иранскому ядерному объекту «Талеган-2» / © Vantor

На изображениях видны три крупные точки попадания, расположенные почти в идеальную линию на крыше укрепленного сооружения. Такой характер повреждений заставил аналитиков предположить, что по объекту могли быть применены сверхтяжелые противобункерные бомбы GBU‑57/B Massive Ordnance Penetrator.

Бомба GBU-57/B, известная как MOP (Massive Ordnance Penetrator), весит около 13,6 тонн и предназначена для уничтожения глубоко расположенных и сильно укрепленных объектов.

На данный момент единственный самолет, способный применять ее в боевых условиях, — стратегический бомбардировщик B‑2 Spirit.

Аналитики обратили внимание, что на спутниковых снимках видно три крупных отверстия, они очень точные и симметрично расположены, подобные следы уже наблюдались после ударов по ядерным объектам Фордо и Натанз. Эти объекты были атакованы в ходе операции «Полуночный молот» в июне 2025 года, когда B‑2 Spirit сбросили 12 бомб MOP на Фордо и еще две на Натанз.

По данным спутниковых наблюдений объект «Талеган-2» был залит новым слоем бетона к середине января 2026 года, затем сверху его засыпали землей, это произошло за несколько недель до начала совместных операций США и Израиля 28 февраля 2026 года. Такая модернизация выглядела как попытка экстренно усилить защиту объекта. Иран также укреплял и другие ключевые объекты по всей стране, однако «Талеган-2» был защищен значительно сильнее, чем большинство из них.

Что известно об объекте «Талеган-2»?

Этот объект давно связывают с предполагаемой деятельностью, связанной с разработкой ядерного оружия. По оценкам экспертов, там могли производиться взрывчатые вещества, используемые в конструкции ядерных боеголовок. Иран официально отрицает любые работы по созданию ядерного оружия.

Ранее этот объект уже подвергался ударам: Израиль атаковал его в 2024 году, затем комплекс Парчин снова был поражен во время конфликта 2025 года. Однако после этих атак Иран восстановил инфраструктуру. Хотя объект не настолько глубоко расположен, как ядерный центр Фордо, он был очень тщательно укреплен. Это могло подтолкнуть американцев к использованию максимально мощного противобункерного оружия.