Британский историк считает, что третья мировая война уже началась

Британский историк, почетный профессор Букингемского университета Энтони Глис предположил, что третья мировая война могла уже начаться. По его мнению, решение США и Израиля атаковать Иран — один из «тревожных флажков».

Удар по школе в Минабе / © Abbas Zakeri, Mehr News Agency

Как сообщает Daily Mail, Глис выделил три ключевых признака того, что мировая война уже началась. По его словам, первый признак — «война по выбору». В этом случае государства начинают военный конфликт по преднамеренному решению двух лидеров, а не ради самообороны.

Еще одним критерием он назвал позицию политиков, считающих, что «сила решает», даже если для этого приходится игнорировать международное право. В качестве третьего пункта Глис назвал желание продолжать кровопролитие вместо поиска быстрого способа прекратить войну.

Профессор также вспомнил Вторую мировую войну. По его словам, она стала глобальной, когда Япония решила атаковать Перл-Харбор на Гавайях в 1941 году. После этого Адольф Гитлер объявил войну США.

Как отметил Глис, нынешнюю ситуацию уже обострили сообщения, что Россия якобы начала поставлять Ирану данные разведки о позициях сил США. Также профессор напомнил, что Россия и Китай — экономические партнеры Ирана. Обе страны публично осудили атаки США и Израиля, а также предупредили, что это может привести к расширению боевых действий в регионе.

Трамп может прекратить боевые действия, заявив о своей победе. Но, как опасается Глис, он рискует попасть в ловушку Нетаньяху, который привык к «вечным войнам». Трамп уже успел заявить, что война практически завершена, так как Иран лишился значительной части своих военных сил. Однако Глис не исключает, что в этом случае другие государства могут начать свои «войны по выбору».