Крупнейшую коммерческую антенну, развернутую на околоземной орбите, впервые сняли из космоса

Космический аппарат австралийской компании HEO Robotics сделал первый снимок новейшего спутника американского оператора AST SpaceMobile — BlueBird 6. Его антенная решетка занимает площадь около 223 квадратных метра, что делает эту конструкцию крупнейшей коммерческой системой связи, когда-либо развернутой на низкой околоземной орбите.

Аппарат BlueBird 6 / © HEO Robotics

Спутник запустили 23 декабря 2025 года с индийского космодрома имени Сатиша Дхавана при помощи ракеты LVM3. Проект является частью амбициозной программы AST SpaceMobile по созданию спутниковой группировки нового поколения, которая должна конкурировать со SpaceX. Компания рассчитывает развернуть орбитальную сеть сотовой широкополосной связи, способную напрямую подключать обычные смартфоны.

BlueBird 6 стал первым аппаратом новой серии, успешно выведенным на орбиту. Однако на этом планы AST SpaceMobile не заканчиваются. После завершения этапа с этим спутником компания сосредоточится на запуске следующего — BlueBird 7, который, как ожидается, отправится в космос уже в этом году на ракете New Glenn от Blue Origin.

До конца года AST SpaceMobile намерена увеличить свою орбитальную группировку до 45–60 спутников. Это должно значительно повысить пропускную способность системы и обеспечить обслуживание миллионов пользователей мобильной связи.

Тем временем HEO Robotics продолжает совершенствовать технологии космической съемки. Компания уже выполнила около 4000 снимков различных аппаратов на низкой околоземной орбите. За последние годы ее возможности заметно выросли благодаря улучшению сенсоров, программного обеспечения и методов обработки получаемых изображений.