Уведомления
Крупнейшую коммерческую антенну, развернутую на околоземной орбите, впервые сняли из космоса
Космический аппарат австралийской компании HEO Robotics сделал первый снимок новейшего спутника американского оператора AST SpaceMobile — BlueBird 6. Его антенная решетка занимает площадь около 223 квадратных метра, что делает эту конструкцию крупнейшей коммерческой системой связи, когда-либо развернутой на низкой околоземной орбите.
Спутник запустили 23 декабря 2025 года с индийского космодрома имени Сатиша Дхавана при помощи ракеты LVM3. Проект является частью амбициозной программы AST SpaceMobile по созданию спутниковой группировки нового поколения, которая должна конкурировать со SpaceX. Компания рассчитывает развернуть орбитальную сеть сотовой широкополосной связи, способную напрямую подключать обычные смартфоны.
BlueBird 6 стал первым аппаратом новой серии, успешно выведенным на орбиту. Однако на этом планы AST SpaceMobile не заканчиваются. После завершения этапа с этим спутником компания сосредоточится на запуске следующего — BlueBird 7, который, как ожидается, отправится в космос уже в этом году на ракете New Glenn от Blue Origin.
До конца года AST SpaceMobile намерена увеличить свою орбитальную группировку до 45–60 спутников. Это должно значительно повысить пропускную способность системы и обеспечить обслуживание миллионов пользователей мобильной связи.
Тем временем HEO Robotics продолжает совершенствовать технологии космической съемки. Компания уже выполнила около 4000 снимков различных аппаратов на низкой околоземной орбите. За последние годы ее возможности заметно выросли благодаря улучшению сенсоров, программного обеспечения и методов обработки получаемых изображений.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
