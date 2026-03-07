Зима стала короче в 80% крупных городов США

Многим жителям Соединенных Штатов последняя зима показалась особенно суровой. Однако климатологи выяснили, что для 80% крупных американских городов зима в последние десятилетия, наоборот, стала более теплой.

Снег в Бруклине, 2006 год / © nycmstar’s, Wikipedia

Исследователи из независимой научно-коммуникационной организации Climate Central проанализировали 295 американских городов. Они пришли к выводу, что в 195 городах зима в последние годы стала в среднем на девять дней короче, чем в период с 1970 по 1997 год.

Аналитики определили зиму как самые холодные 90 последовательных дней в году в период с 1970 по 1997 год. Затем они сравнили частоту зимних температур в период с 1998 по 2025 год. Оказалось, зимняя погода теперь начинается позже и заканчивается раньше.

Сильнее всего зимы сократились в двух городах на Аляске — Джуно и Анкоридже — на 62 и 49 дней соответственно. Однако в 15% городов зимы, наоборот, удлинились. Такая тенденция наблюдалась в том числе вдоль побережья Калифорнии и в долине Огайо.

Иронично, но исследование опубликовали в одну из самых суровых зим последних лет. Однако профессор климатологии Университета Массачусетса в Лоуэлле Мэтью Барлоу пояснил, что сокращение зимы не означает ее отсутствия. По его словам, исследование также показало, что вместе с изменениями климата приходят и более интенсивные осадки. Он добавил, что несмотря на сокращение зимних дней, экстремальные природные явления и холода все равно будут происходить, хоть и реже.