Зима стала короче в 80% крупных городов США
Многим жителям Соединенных Штатов последняя зима показалась особенно суровой. Однако климатологи выяснили, что для 80% крупных американских городов зима в последние десятилетия, наоборот, стала более теплой.
Исследователи из независимой научно-коммуникационной организации Climate Central проанализировали 295 американских городов. Они пришли к выводу, что в 195 городах зима в последние годы стала в среднем на девять дней короче, чем в период с 1970 по 1997 год.
Аналитики определили зиму как самые холодные 90 последовательных дней в году в период с 1970 по 1997 год. Затем они сравнили частоту зимних температур в период с 1998 по 2025 год. Оказалось, зимняя погода теперь начинается позже и заканчивается раньше.
Сильнее всего зимы сократились в двух городах на Аляске — Джуно и Анкоридже — на 62 и 49 дней соответственно. Однако в 15% городов зимы, наоборот, удлинились. Такая тенденция наблюдалась в том числе вдоль побережья Калифорнии и в долине Огайо.
Иронично, но исследование опубликовали в одну из самых суровых зим последних лет. Однако профессор климатологии Университета Массачусетса в Лоуэлле Мэтью Барлоу пояснил, что сокращение зимы не означает ее отсутствия. По его словам, исследование также показало, что вместе с изменениями климата приходят и более интенсивные осадки. Он добавил, что несмотря на сокращение зимних дней, экстремальные природные явления и холода все равно будут происходить, хоть и реже.
Шимпанзе безошибочно отличили кристаллы от обычных камней и подолгу изучали их оптические свойства. Биологи связали это поведение с археологической загадкой коллекционирования кварца древними гоминидами. Тяга к строгим формам и прозрачности оказалась древним эволюционным признаком, который предшествовал появлению абстрактного мышления.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
За право называть себя родиной легендарных скрипок Страдивари долгие годы спорили несколько европейских стран. Исследователи из Швейцарии, Франции, Словении заявляли, что именно их леса послужили материалом для инструментов с неповторимым звучанием. Теперь история получила новый поворот. Международная команда изучила годичные кольца почти на 300 скрипках итальянского мастера и выяснила, в каком конкретно места Страдивари брал материал для своих лучших творений.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
