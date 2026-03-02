  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 марта, 19:55
Рейтинг: +157
Посты: 533

ИИ посоветовал топ-5 стран на случай ядерной войны

Поиск безопасных стран в случае ядерной войны беспокоит умы людей. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, пользователи обращаются к искусственному интеллекту.

Сообщество
# иск
# искусственный интеллект
# нейросети
# оружие
# ядерная война
# ядерное оружие
Вершина горы Кука в Новой Зеландии / © Bgabel, Wikipedia 
Вершина горы Кука в Новой Зеландии / © Bgabel, Wikipedia 

Согласно прогнозам различных ИИ-моделей, третья мировая война с использованием ядерного оружия может произойти между крупнейшими военными державами, включая страны НАТО, Россию и Китай. В этом случае нейросети советуют обратить внимание на удаленные страны, в которых отсутствуют военные базы потенциальных сторон конфликта. 

Первое место в ИИ-рейтингах стабильно занимает Новая Зеландия. Одно из главных достоинств страны — географическая изоляция и удаленность от потенциальных сторон конфликтов. В этом государстве отсутствуют военные базы мировых держав.

К достоинствам страны можно отнести ее продовольственную и ресурсную автономность. Развитое животноводство, растениеводство и наличие источников воды позволят обеспечить потребности людей в продовольствии. Отдельно чат-боты обращают внимание на климат островного государства.

Однако даже Новую Зеландию могут затронуть косвенные последствия ядерной зимы и глобального похолодания. Страна рискует столкнуться с перебоями в торговле и поставках топлива. Еще один минус — трудность с получением визы. С большой вероятностью в случае глобальных конфликтов страна закроет свои границы.

В топ рейтингов потенциально безопасных стран также попадает Исландия. Главное достоинство — изолированное расположение в Северной Атлантике. Вблизи страны нет крупных военных объектов. 

Вид на пик Хваннадальсхнукюр в Исландии / © TommyBee, Wikipedia
Вид на пик Хваннадальсхнукюр в Исландии / © TommyBee, Wikipedia

Страна обладает энергетической автономией. Исландия сможет обеспечить внутренние потребности в электроэнергии без импорта топлива благодаря геотермальным источникам и гидроэнергии. 

Вероятно, местные жители будут обеспечены базовым продовольствием благодаря рыболовству и животноводству. Однако продовольственную автономию усложняют ограниченные сельскохозяйственные площади и суровый климат. Еще один потенциальный недостаток — высокие цены. Кроме того, Исландия, вероятно, не сможет избежать последствий ядерной зимы — возможного похолодания и разрыва международных торговых связей. 

В перечень потенциально устойчивых к ядерным конфликтам стран также попало Чили. Страна Южной Америки отдалена от основных центров мировой напряженности. Государство отделяют от соседей естественные природные барьеры — Анды и Тихий океан. Горный массив сможет выступить естественным щитом и создать локальные зоны относительной изоляции.

Торрес-дель-Пайне в Чили / © Miguel Vieira, Wikipedia
Торрес-дель-Пайне в Чили / © Miguel Vieira, Wikipedia

К достоинствам Чили можно отнести ее климатическое разнообразие. Оно способствует развитию сельского хозяйства и продовольственной автономии. Также страна обладает запасами пресной воды и доступом к морским ресурсам.

Но и у этой страны есть потенциальные минусы, например зависимость от мировой торговли и экспорта сырья. Вероятные изменения климата также затронут страну.

Еще одно государство, которое рекомендует искусственный интеллект — Аргентина. Страна находится в отдалении от ключевых центров мировой военной напряженности. Туда относительно проще и дешевле добраться.

Винодельня в провинции Сальта в Аргентине / © Tokyo Tanenhaus, flickr, Wikipedia 
Винодельня в провинции Сальта в Аргентине / © Tokyo Tanenhaus, flickr, Wikipedia 

У Аргентины развит аграрный сектор. Она считается одним из крупнейших производителей зерна, сои и говядины. Также местные жители обладают доступом к пресной воде. Среди достоинств чат-боты выделяют обширные территории, относительно невысокую плотность населения и разнообразие климатических зон.

Однако Аргентина зависима от внешней торговли, в том числе от поставок топлива и медикаментов. Кроме того, последствия ядерных ударов могут затронуть и эту страну.

Единственная относительно безопасная страна континентальной Европы — Швейцария. Исторически ее преимуществом считается политический нейтралитет. В Швейцарии построили сеть бункеров, способную защитить значительную часть населения.

Радиолокационная станция на вершине горы Пилатус в Швейцарии / © Leonrid, Wikipedia
Радиолокационная станция на вершине горы Пилатус в Швейцарии / © Leonrid, Wikipedia

Альпы потенциально могут защитить отдельные территории страны. Однако Швейцария окружена потенциальными ядерными целями, из-за чего страна с большой вероятностью столкнется с радиоактивными осадками. Кроме того, в случае войны многие европейцы направятся именно в Швейцарию. Высокая плотность населения создаст дополнительную нагрузку на ресурсы. 

Отдельно чат-боты выделяют Австралию. В этом случае рекомендуется выбирать не крупные города, а ее отдаленные регионы. 

Нейросети отмечают, что фактически на Земле нет стран, которые не затронет полномасштабная ядерная война. Однако наибольший шанс выжить имеют те, кто уже сейчас может приобрести дом и паспорт относительно безопасных стран, а также научится самостоятельно обеспечивать себя едой.

28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
