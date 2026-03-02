Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ИИ посоветовал топ-5 стран на случай ядерной войны
Поиск безопасных стран в случае ядерной войны беспокоит умы людей. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, пользователи обращаются к искусственному интеллекту.
Согласно прогнозам различных ИИ-моделей, третья мировая война с использованием ядерного оружия может произойти между крупнейшими военными державами, включая страны НАТО, Россию и Китай. В этом случае нейросети советуют обратить внимание на удаленные страны, в которых отсутствуют военные базы потенциальных сторон конфликта.
Первое место в ИИ-рейтингах стабильно занимает Новая Зеландия. Одно из главных достоинств страны — географическая изоляция и удаленность от потенциальных сторон конфликтов. В этом государстве отсутствуют военные базы мировых держав.
К достоинствам страны можно отнести ее продовольственную и ресурсную автономность. Развитое животноводство, растениеводство и наличие источников воды позволят обеспечить потребности людей в продовольствии. Отдельно чат-боты обращают внимание на климат островного государства.
Однако даже Новую Зеландию могут затронуть косвенные последствия ядерной зимы и глобального похолодания. Страна рискует столкнуться с перебоями в торговле и поставках топлива. Еще один минус — трудность с получением визы. С большой вероятностью в случае глобальных конфликтов страна закроет свои границы.
В топ рейтингов потенциально безопасных стран также попадает Исландия. Главное достоинство — изолированное расположение в Северной Атлантике. Вблизи страны нет крупных военных объектов.
Страна обладает энергетической автономией. Исландия сможет обеспечить внутренние потребности в электроэнергии без импорта топлива благодаря геотермальным источникам и гидроэнергии.
Вероятно, местные жители будут обеспечены базовым продовольствием благодаря рыболовству и животноводству. Однако продовольственную автономию усложняют ограниченные сельскохозяйственные площади и суровый климат. Еще один потенциальный недостаток — высокие цены. Кроме того, Исландия, вероятно, не сможет избежать последствий ядерной зимы — возможного похолодания и разрыва международных торговых связей.
В перечень потенциально устойчивых к ядерным конфликтам стран также попало Чили. Страна Южной Америки отдалена от основных центров мировой напряженности. Государство отделяют от соседей естественные природные барьеры — Анды и Тихий океан. Горный массив сможет выступить естественным щитом и создать локальные зоны относительной изоляции.
К достоинствам Чили можно отнести ее климатическое разнообразие. Оно способствует развитию сельского хозяйства и продовольственной автономии. Также страна обладает запасами пресной воды и доступом к морским ресурсам.
Но и у этой страны есть потенциальные минусы, например зависимость от мировой торговли и экспорта сырья. Вероятные изменения климата также затронут страну.
Еще одно государство, которое рекомендует искусственный интеллект — Аргентина. Страна находится в отдалении от ключевых центров мировой военной напряженности. Туда относительно проще и дешевле добраться.
У Аргентины развит аграрный сектор. Она считается одним из крупнейших производителей зерна, сои и говядины. Также местные жители обладают доступом к пресной воде. Среди достоинств чат-боты выделяют обширные территории, относительно невысокую плотность населения и разнообразие климатических зон.
Однако Аргентина зависима от внешней торговли, в том числе от поставок топлива и медикаментов. Кроме того, последствия ядерных ударов могут затронуть и эту страну.
Единственная относительно безопасная страна континентальной Европы — Швейцария. Исторически ее преимуществом считается политический нейтралитет. В Швейцарии построили сеть бункеров, способную защитить значительную часть населения.
Альпы потенциально могут защитить отдельные территории страны. Однако Швейцария окружена потенциальными ядерными целями, из-за чего страна с большой вероятностью столкнется с радиоактивными осадками. Кроме того, в случае войны многие европейцы направятся именно в Швейцарию. Высокая плотность населения создаст дополнительную нагрузку на ресурсы.
Отдельно чат-боты выделяют Австралию. В этом случае рекомендуется выбирать не крупные города, а ее отдаленные регионы.
Нейросети отмечают, что фактически на Земле нет стран, которые не затронет полномасштабная ядерная война. Однако наибольший шанс выжить имеют те, кто уже сейчас может приобрести дом и паспорт относительно безопасных стран, а также научится самостоятельно обеспечивать себя едой.
