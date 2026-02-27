Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай представил первый в мире eVTOL в форме «летающей тарелки»
Китайские разработчики объявили о создании первого в мире электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) с закрытыми (канальными) вентиляторами, выполненного в форме «летающей тарелки». Аппарат ориентирован на применение в городской среде — прежде всего в логистике и воздушной эвакуации после получения необходимых сертификатов.
Публичная демонстрация состоялась в центре Уханя (провинция Хубэй). Бесшумный аппарат с вентиляторами, заключенными внутрь фюзеляжа, поднялся в воздух перед зданием Хуншаньского аудиториума. Максимальная полезная нагрузка заявлена на уровне 450 килограммов, что позиционирует машину как практичное решение для городских задач.
«Летающая тарелка» способна взлетать за три секунды и работать вблизи зданий и на малой высоте. Разработчики заявляют, что первыми направлениями эксплуатации станут логистические перевозки и воздушно-спасательные миссии — после получения всех необходимых разрешений.
Отраслевые руководители называют 2026 год переломным для коммерциализации eVTOL: несколько производителей стремятся получить типовые сертификаты и перейти к серийному выпуску.
Государственная поддержка включает обновленные нормы гражданской авиации (вступают в силу в июле) и планы расширить покрытие низковысотной связи до 90% к 2027 году. В провинции Хубэй разрабатываются девять моделей eVTOL, четыре из них уже прошли испытательные полеты.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Динозавр, который весил меньше курицы, опроверг гипотезу, что альваресзавриды уменьшились из-за насекомоядной диеты
Древний хищник, при жизни весивший меньше килограмма, заставил палеонтологов пересмотреть устоявшиеся взгляды на эволюцию одной из самых загадочных групп динозавров. Находка из Патагонии показала: история этих миниатюрных хищников оказалась куда сложнее, чем считалось.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
