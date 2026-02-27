  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
27 февраля, 07:00
Рейтинг: +764
Посты: 2332

Китай представил первый в мире eVTOL в форме «летающей тарелки»

Китайские разработчики объявили о создании первого в мире электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) с закрытыми (канальными) вентиляторами, выполненного в форме «летающей тарелки». Аппарат ориентирован на применение в городской среде — прежде всего в логистике и воздушной эвакуации после получения необходимых сертификатов.

Сообщество
# eVTOL
# авиация
# Китай
# технологии
# транспорт
Китай представил первый в мире eVTOL в форме «летающей тарелки»  / © CGTN
Китай представил первый в мире eVTOL в форме «летающей тарелки»  / © CGTN

Публичная демонстрация состоялась в центре Уханя (провинция Хубэй). Бесшумный аппарат с вентиляторами, заключенными внутрь фюзеляжа, поднялся в воздух перед зданием Хуншаньского аудиториума. Максимальная полезная нагрузка заявлена на уровне 450 килограммов, что позиционирует машину как практичное решение для городских задач.

«Летающая тарелка» способна взлетать за три секунды и работать вблизи зданий и на малой высоте. Разработчики заявляют, что первыми направлениями эксплуатации станут логистические перевозки и воздушно-спасательные миссии — после получения всех необходимых разрешений.

Отраслевые руководители называют 2026 год переломным для коммерциализации eVTOL: несколько производителей стремятся получить типовые сертификаты и перейти к серийному выпуску.

Государственная поддержка включает обновленные нормы гражданской авиации (вступают в силу в июле) и планы расширить покрытие низковысотной связи до 90% к 2027 году. В провинции Хубэй разрабатываются девять моделей eVTOL, четыре из них уже прошли испытательные полеты.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Фев
Бесплатно
От молекулы к человеку: природа научного открытия
Химический факультет МГУ
Москва
Лекция
27 Фев
1000
Что такое снег?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Темная материя — история открытия и изучения
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 февраля, 13:55
ТГМУ

Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.

ТГМУ
# антибактериальные соединения
# антисептик
# растения
# фармакология
# химия
26 февраля, 09:43
Игорь Байдов

Динозавр, который весил меньше курицы, опроверг гипотезу, что альваресзавриды уменьшились из-за насекомоядной диеты

Древний хищник, при жизни весивший меньше килограмма, заставил палеонтологов пересмотреть устоявшиеся взгляды на эволюцию одной из самых загадочных групп динозавров. Находка из Патагонии показала: история этих миниатюрных хищников оказалась куда сложнее, чем считалось.

Палеонтология
# динозавры
# доисторическое животное
# муравьи
# тераподы
# термиты
# эволюция
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

    26 февраля, 22:00

  2. Физики впервые создали полную модель сильного взаимодействия магнонов и фотонов

    26 февраля, 16:50

  3. Первое полное лунное затмение года произойдет 3 марта

    26 февраля, 14:44

  4. Шум ночного города ухудшил работу сердца

    26 февраля, 14:06
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Николай Цыгикало
12 минут назад
Что видится странным в этой новости. "Американская компания Ursa Major, специализирующаяся на гиперзвуковых двигательных установках" - а в ракете

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

calculadora dehoras
1 час назад
Xuper TV APK 2026 ofrece acceso gratuito a más de 50,000 películas y 1,300 canales en vivo, incluyendo deportes. Fácil de instalar en Android 5.0+, esta app reemplaza a Magis TV con una interfaz renovada, siendo ideal para quienes buscan streaming sin costos

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

calculadora dehoras
1 час назад
Xuper TV APK destaca como una excelente opción para quienes buscan entretenimiento gratuito y accesible. Su amplia variedad de canales en vivo, películas y series, junto con una interfaz sencilla y buen rendimiento, la convierten en una alternativa atractiva frente a

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Alexandr S.
4 часа назад
Странный пост, кажется очень противоречивым. 1) "..Не требуется дорогостоящая тепловая защита.." - но движение на гиперзвуке пораждает плазму. 2).

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Иван Колупаев
6 часов назад
Старикам там не место 😏

NASA раскрыло имя астронавта, которому потребовалась первая медицинская эвакуация с МКС

Иван Колупаев
7 часов назад
Андрей, да не было там ламп вся электроника уже на микросхемах хоть и простеньких. Лампы разве что индикаторные или для передатчиков СВЧ

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Юрий Багов
8 часов назад
"человеческие гены располагались в основном вне функциональных зон (экзонов" -гены и есть смысловая днк, кодирующая белки. Скорее всего в оригинале

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Андрей Акимов
10 часов назад
В 70-80 годы прошлого века было проще, поменял лампу на Аполлоне, и тот помчался к Луне

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Jora Bayramow
10 часов назад
Будут ещё другие. Ведь оружейная технология развивается. В будущем ещё (из области фантастики) будут пушки стреляющие испепеляющие плазменные

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Valerijs Tehts
10 часов назад
Товарищи авторы и господа редакторы, а можно название страны объекта указать в начале текста, а не черт знает где и когда. Спасибо.

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

John Doe
11 часов назад
Лошарик улыбнулся

Самый мощный в мире подводный траншеекопатель будет укладывать кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном

Иван Колупаев
11 часов назад
Иван, ну это рассказывали чуть раньше когда у амеров действительно не было гиперзвука. Впрочем, думать что нет значит и не будет было бы крайне

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Dmitriy
11 часов назад
Это хорошо. Конкуренция всегда хорошо. Вопрос только когда это доберётся до рынка. Без запада будет сложно все это собрать, да и с китайским софтом

В Китае создали самый маленький и энергоэффективный транзистор в мире

Иван Петров
12 часов назад
А нам рассказывабт, что по гиперзвуковым системам доставки мы ушли на 10 лет вперед от армий других стран. Хотя, эта разработка штучная и нахолится в

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Anton Khoryukov
12 часов назад
Поправьте пожалуйста: "*Е*сть и другая сложность: ..."

Вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения на Земле

Евгений Суслов
12 часов назад
Да, статейка написана здорово! Но моя печаль уже распространилась и на космос. Все мечты (обывателей) о покорении космоса, которыми они так

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Roman Frolov
12 часов назад
Нет, бремя доказательства какого-либо проверяемого утверждения всегда на том, кто это утверждение делает. Пожалуйста, докажите ваше утверждение, в

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Владимир Ким
13 часов назад
Так смешно читать, как Китай нас типа захватит. Я это 30 слышу, а воз и ныне там. Они Тайвань то не могут присоединить. Вояки ещё те. Им просто не

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Roman, все легко ищется, вы умеете пользоваться интернетом, ищите.

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Sergey Gorovoy
13 часов назад
продолжает нагнетаться(!) всему миру "чсви" - "чувство собственной важности индии", хе-хе.

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно