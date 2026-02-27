Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил первый в мире eVTOL в форме «летающей тарелки»

Китайские разработчики объявили о создании первого в мире электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) с закрытыми (канальными) вентиляторами, выполненного в форме «летающей тарелки». Аппарат ориентирован на применение в городской среде — прежде всего в логистике и воздушной эвакуации после получения необходимых сертификатов.

Китай представил первый в мире eVTOL в форме «летающей тарелки» / © CGTN

Публичная демонстрация состоялась в центре Уханя (провинция Хубэй). Бесшумный аппарат с вентиляторами, заключенными внутрь фюзеляжа, поднялся в воздух перед зданием Хуншаньского аудиториума. Максимальная полезная нагрузка заявлена на уровне 450 килограммов, что позиционирует машину как практичное решение для городских задач.

«Летающая тарелка» способна взлетать за три секунды и работать вблизи зданий и на малой высоте. Разработчики заявляют, что первыми направлениями эксплуатации станут логистические перевозки и воздушно-спасательные миссии — после получения всех необходимых разрешений.

Отраслевые руководители называют 2026 год переломным для коммерциализации eVTOL: несколько производителей стремятся получить типовые сертификаты и перейти к серийному выпуску.

Государственная поддержка включает обновленные нормы гражданской авиации (вступают в силу в июле) и планы расширить покрытие низковысотной связи до 90% к 2027 году. В провинции Хубэй разрабатываются девять моделей eVTOL, четыре из них уже прошли испытательные полеты.