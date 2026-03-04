Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Какие страны потеряли больше всего миллионеров в 2025 году
Миллионеры регулярно меняют страну проживания, что считается одним из критериев экономической ситуации. На инфографике показаны государства, ставшие лидерами по количеству уехавших состоятельных людей.
Миграцию миллионеров иногда называют опережающим индикатором здоровья экономики. Именно состоятельные люди зачастую первыми покидают страны с ухудшающимися условиями.
В отчете Henley Private Wealth Migration Report 2025 прогнозировалось, что в 2025 году по всему миру сменят место жительства 142 000 миллионеров. Лидером по оттоку миллионеров стала Великобритания. Ожидалось, что страну покинут 16 500 миллионеров.
Эксперты отмечали, что европейская страна впервые за десятилетие возглавила этот рейтинг. Это связано не только с изменениями в налоговом режиме. Состоятельные люди считают, что большие возможности, свобода и стабильность находятся в других странах.
Китай, десятилетие лидировавший по оттоку состоятельных людей, оказался на второй позиции. Прогнозировалось, что страну покинут 7 800 миллионеров. В топ-3 также вошла Индия.
Состоятельные люди в качестве новой локации чаще всего выбирали Объединенные Арабские Эмираты. Согласно прогнозу, в страну планировали переехать 9 800 новых миллионеров. Также миллионеров привлекали США и Италия.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
