Какие страны потеряли больше всего миллионеров в 2025 году

Миллионеры регулярно меняют страну проживания, что считается одним из критериев экономической ситуации. На инфографике показаны государства, ставшие лидерами по количеству уехавших состоятельных людей.

Какие страны потеряли больше всего миллионеров в 2025 году / © Economy of the Middle East

Миграцию миллионеров иногда называют опережающим индикатором здоровья экономики. Именно состоятельные люди зачастую первыми покидают страны с ухудшающимися условиями.

В отчете Henley Private Wealth Migration Report 2025 прогнозировалось, что в 2025 году по всему миру сменят место жительства 142 000 миллионеров. Лидером по оттоку миллионеров стала Великобритания. Ожидалось, что страну покинут 16 500 миллионеров.

Эксперты отмечали, что европейская страна впервые за десятилетие возглавила этот рейтинг. Это связано не только с изменениями в налоговом режиме. Состоятельные люди считают, что большие возможности, свобода и стабильность находятся в других странах.

Китай, десятилетие лидировавший по оттоку состоятельных людей, оказался на второй позиции. Прогнозировалось, что страну покинут 7 800 миллионеров. В топ-3 также вошла Индия.

Состоятельные люди в качестве новой локации чаще всего выбирали Объединенные Арабские Эмираты. Согласно прогнозу, в страну планировали переехать 9 800 новых миллионеров. Также миллионеров привлекали США и Италия.